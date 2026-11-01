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Exclusiv Cum poate fi afectată România de rezultatul alegerilor din SUA. Fost diplomat la Washington: Avem o fereastră de oportunitate

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Foto: GettyImages
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Din articol
„O fereastră de oportunitate” Relațiile României „sunt foarte importante”

Rezultatul alegerilor de la jumătatea mandatului prezidențial din Statele Unite poate avea efecte și asupra României, în special în ceea ce privește costurile generate de războaiele din Ucraina și Iran, securitatea la Marea Neagră și relația bilaterală cu Washingtonul, a explicat Nadia Crișan, fost diplomat la Washington și fondator al firmei de consultanță Nexus Mundi, duminică seara, în direct la Digi24.

Întrebată cum ar putea fi influențată România de rezultatul scrutinului american, Nadia Crișan a spus că un armistițiu în Ucraina și unul în Iran ar contribui la reducerea presiunii asupra costurilor suportate de români.

„Pentru România contează să existe un armistițiu atât în Ucraina, cât și în Iran. Un armistițiu în Iran, cu pași mici, va duce la bunăstarea românilor și a americanilor, indirect, și, de asemenea, un armistițiu în Ucraina ne va ajuta inclusiv la reducerea costurilor pe care românii le au astăzi de efectuat pe fondul acestui război”, a declarat fostul diplomat.

„O fereastră de oportunitate”

Un alt aspect important pentru România este securitatea regională și energetică. Potrivit Nadiei Crișan, țara noastră are în prezent ocazia de a-și consolida poziția de partener în regiunea Mării Negre, în contextul evoluțiilor politice din țările vecine.

„Pe noi ne interesează, evident, securitatea la Marea Neagră, ne interesează securitatea energetică. România are, de asemenea, acum o oportunitate, o fereastră de oportunitate să se poziționeze ca un partener de încredere în regiunea Mării Negre, mai ales după rezultatul alegerilor din Bulgaria de astăzi și mai ales după evoluțiile din Polonia de vineri”, a afirmat Nadia Crișan.

În ceea ce privește relația bilaterală dintre România și Statele Unite, fostul diplomat a spus că Bucureștiul a cultivat legături cu ambele partide americane, nu doar cu administrația republicană de la Casa Albă.

„Din câte știu eu, România a cultivat relația cu ambele partide. Evident, Casa Albă, controlată de Donald Trump și republicani, a fost ținta maximă, dar și relația cu Partidul Democrat și liderii acestuia”, a declarat ea.

Nadia Crișan a explicat că, în cazul în care democrații vor obține majoritatea în Camera Reprezentanților și, eventual, în Senat, relațiile cu liderii comisiilor din Congres vor fi importante pentru România.

Relațiile României „sunt foarte importante”

„Dacă avem o majoritate în Cameră și o eventuală majoritate în Senat, relațiile României cu președinții comitetelor de apărare, politică externă și inclusiv alocații bugetare sunt foarte importante”, a precizat aceasta.

Fostul diplomat a subliniat că este important ca legăturile cu parlamentarii americani să fie menținute și la nivelul legislativului român.

„Sper că liderii politici români, atât din Administrația Prezidențială, Guvern, dar și din Parlament, pentru că aici mi se pare cel mai important, ca parlamentarii români din toate partidele să aibă o relație apropiată cu parlamentarii americani”, a conchis Nadia Crișan.

Editor : C.S.

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