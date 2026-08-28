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Cum politica „coreeană” a lui Trump ar putea duce la o catastrofă nucleară. „Mizează prea mult pe atracția diplomației personale”

Data publicării:
Donald Trump și Kim Jong-un
Foto: Profimedia
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Președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat încă o dată interesul de a se întâlni cu dictatorul nord-coreean Kim Jong-un. Scopul discuțiilor lui Trump cu Kim din timpul primului său mandat a fost de a realiza dezarmarea nucleară a Coreei de Nord. A eșuat. De atunci, numărul de ogive nucleare ale Coreei de Nord a crescut semnificativ (la 57, spune Trump), la fel ca și raza de acțiune și precizia rachetelor care le-ar putea lansa în întreaga regiune și în întreaga lume.

Este aproape garantat că același efort va avea acum același rezultat, comentează European Pravda.

Într-un articol, Richard Haass de la Universitatea din New York afirmă că: „Diplomația nesăbuită a lui Trump ar putea duce la un război nuclear”.

Haass afirmă că dictatorul Kim Jong-un crede, aproape cu certitudine, că securitatea sa depinde de existența unei forțe de descurajare nucleară credibile.

Kim înțelege, de asemenea, că nu s-ar manifesta prea mult interes față de el dacă Coreea de Nord nu ar deține arme nucleare. Relevanța și prestigiul său, precum și ale țării sale, depind în mare măsură de un stoc tot mai mare de arme nucleare.

Trump exagerează doi factori care stau la baza încrederii sale că diplomația va da roade. Primul este atracția diplomației personale. Practic, fiecare președinte american crede că puterea sa de persuasiune și relația personală cu orice lider străin contează foarte mult. Istoria sugerează că opusul este mai aproape de adevăr.

Haass subliniază că ceea ce contează cel mai mult pentru Kim este menținerea la putere a sa și a succesorului ales de el, mai degrabă decât prosperitatea și fericirea nord-coreenilor.

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„Deschiderea țării ar putea pune în pericol controlul său asupra puterii”, adaugă expertul.

În consecință, Haass consideră că dezarmarea nu este un obiectiv realist.

Există o întrebare reală cu privire la ce ar putea realiza diplomația și cu ce preț.

Se pare, sugerează Haass, că Trump tratează relația ca pe un joc cu sumă zero: că are mai multe șanse să-și atingă obiectivele cu Coreea de Nord dacă sacrifică relația SUA cu Coreea de Sud. Este mai probabil să se întâmple exact opusul.

„El a impus tarife Coreei de Sud în ciuda unui acord de liber schimb, a retras sistemele de apărare antirachetă în fața unei amenințări rachetă nord-coreene în creștere și, cel mai recent, a redus și a restrâns un exercițiu militar major SUA-Coreea de Sud pe care l-a considerat costisitor și inutil de provocator”, scrie editorialistul.

În opinia sa, ceea ce este clar este că Trump pare să nu înțeleagă că descurajarea depinde de capacitatea de a organiza o apărare credibilă.

Acest lucru este periculos, nu în ultimul rând deoarece 28.000 de soldați americani sunt staționați în Coreea de Sud, pe care SUA sunt obligate prin tratat să o apere.

„Mai mult, substanța și forma acestei diplomații – desfășurată unilateral, luând prin surprindere guvernul sud-coreean – riscă, în timp, să submineze credibilitatea garanțiilor de securitate oferite de SUA”, avertizează expertul.

El sugerează că, în loc de o singură Coree dotată cu arme nucleare, am putea ajunge să avem două, ceea ce ar spori riscul unui război pe peninsulă după trei sferturi de secol.

„Mai grav, condițiile care au dus la stabilitatea nucleară în timpul Războiului Rece vor fi extrem de greu de reprodus, ceea ce ridică spectrul utilizării unei arme nucleare pentru prima dată din 1945”, concluzionează consilierul principal al Centerview Partners.

Editor : Sebastian Eduard

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