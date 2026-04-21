Cum profită escrocii de blocarea Strâmtorii Ormuz. Cel puțin o navă a plătit o taxă unor false „autorități iraniene”

Blocarea Strâmtorii Ormuz și încercările Iranului de a percepe taxe de trecere de la nave au creat condiții propice pentru șantaj. Unor companii ale căror nave au rămas blocate în Golful Persic li s-au trimis mesaje frauduloase cu promisiunea de a asigura trecerea în siguranță prin strâmtoare în schimbul unei plăți în criptomonede, a avertizat compania greacă MARISKS, specializată în gestionarea riscurilor maritime.

Conform datelor sale, cel puțin o navă a fost victima unei escrocherii, aceasta încercând sâmbătă să iasă din strâmtoare, dar fiind supusă unui atac armat, scrie Reuters. Persoane necunoscute, prezentându-se drept autorități iraniene, au trimis unor companii de transport maritim un mesaj prin care solicitau plata unei taxe pentru permisiunea de trecere în criptomonede — bitcoin sau stablecoin-uri Tether, a informat MARISKS. „Aceste mesaje sunt frauduloase”, a declarat ea.

Compania a citat textul mesajelor: „După prezentarea documentelor și verificarea dreptului dumneavoastră de trecere de către serviciile de securitate iraniene, vom putea stabili suma taxei care trebuie plătită în criptomonede (BTC sau USDT). Abia după aceea, nava dumneavoastră va putea traversa fără obstacole strâmtoarea la ora convenită în prealabil”.

La sfârșitul lunii martie, Iranul a început într-adevăr să perceapă până la 2 milioane de dolari pentru trecerea navelor prin strâmtoare. Nu s-au perceput taxe de la toate navele, dar unele, după ce au plătit, au reușit să părăsească regiunea în care se desfășoară războiul.

La începutul lunii aprilie, Teheranul a oficializat această abordare. După anunțarea unui armistițiu de două săptămâni în războiul cu SUA, acesta a comunicat că va permite trecerea prin strâmtoare a aproximativ douăsprezece petroliere pe zi și va percepe de la acestea o taxă de 1 dolar pe baril. Plata urma să se facă în criptomonede, iar navele trebuiau să obțină autorizație de la Corpul Gărzilor Revoluției Islamice.

Apoi, SUA au anunțat blocada împotriva navelor iraniene. La sfârșitul săptămânii trecute, Teheranul a permis trecerea liberă, dar apoi a blocat din nou strâmtoarea după ce o navă militară americană a reținut un portcontainer iranian.

În Golful Persic se află în continuare sute de nave și aproximativ 20.000 de marinari.

Editor : A.R.