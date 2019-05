Cum racolează ideologul lui Trump adepți de extremă dreapta din partidele aflate la guvernare în Europa

Școala de pregătire a „războinicilor culturali” de extremă dreapta, înființată de Steve Bannon este în strânse legături cu politicieni și consilieri Conservatori, a relevat o investigație a The Independent.

(Photo by Alex Wong/Getty Images)

Academia pentru Vestul Iudeo-Creștin s-a stabilit într-o fostă mănăstire izolată din Italia, cu scopul declarat de a deveni o „școală de gladiatori” pentru a instrui „următoarea generație de lideri naționaliști și populiști” care să propage ideologia prin Europa.

În timp ce fostul consilier al lui Trump, Steve Bannon a redactat curriculumul academiei și a ales numele acesteia, operațiunile cotidiene sunt gestionate de think tank-ul de dreapta numit Institutul Dignitatis Humanae (DHI), care a închiriat mănăstirea în luna ianuarie a acestui an. DHI se poate lăuda cu legăturile cu Partidul Conservator din Marea Britanie, ce datează din anii trecuți.

Site-ul DHI este presărat cu poze si citate ale lui Bannon lăudându-l pe fondatorul acestuia, Benjamin Harnwell. Harnwell a înființat institutul cât timp lucra pentru europarlamentarul conservator Nirj Deva la Bruxelles.

Deva, care candidează din nou pentru partidul său în alegerile europarlamentare de săptămâna viitoare, are propriile conexiuni cu institutul – așa cum au și alți conservatori britanici. Europarlamentarul, al cărui număr de telefon și adresa oficială a biroului din cadrul Parlamentului European din Brussels sunt vizibil prezentate pe pagina de contacte din site-ului DHI, a confirmat faptul că a fost președinte de onoare al organizației.

Acesta a declarat pentru The Independent că rolul său a fost „să promoveze notorietatea institutului împreună cu alți europarlamentari”, în principal cu referire la „interzicerea avortului la cerere și eutanasiei”.

El a adăugat: „Nu fac parte din consiliu și nu am autoritate decizională”. Cu toate acestea, Deva s-a întâlnit cu Bannon la Casa Albă în 2017, raportează site-ul OpenDemocracy. Institutul îl listează și pe Ben Harris-Quinney, directorul think tank-ului Partidului Conservator, „The Bow Group”, care s-a întâlnit cu Bannon anul trecut în Londra, drept „consultant”. Harris-Quinney, care este și directorul unui grup de presiune „Tory Grassroots”, a declarat pentru The Independent că rolul său în cadrul DHI a fost de „sponsor”.

DHI l-a listat printre administratori și pe Sir Christian Sweeting, un fost candidat parlamentar conservator cu acces la miniștrii din Cabinet. Sir Christian a fost descris într-un comunicat de presă din Julie 2015 drept vice-președintele organizației, deși rolul său din prezent nu este foarte bine cunoscut.

Fondatorul, Benjamin Harnwell folosește site-ul DHI pentru a expune teorii ale conspirației referitoare la controlul populației, în timp ce lista lor de email a prezentat și atacuri la adresa miliardarului american George Soros, care a fost descris drept controlând „mâna moartă a imperialismului cultural”.

„Cred ca există o mișcare internațională, condusă de organizații precum Uniunea Europeană sau Națiunile Unite, de a reduce populația globală. Sunt sigur de acest lucru,” DHI îl citează pe fondatorul său, domnul Harnwell, susținând acestea într-un comunicat de presă din 2016.

„Am petrecut cincisprezece ani lucrând în politică, la Casa Comunelor și la Parlamentul European și am studiat aceste lucruri îndeaproape. Nu poate fi o coincidența că putem observa bucăți de legislație, introduse în țară, după țară, cu aproximativ aceleași cuvinte. Trebuie să existe un fel de coordonare pentru asta.”

Academia de ”gladiatori”, adăpostită de Italia lui Salvini

Academia de formare populistă condusă de DHI este localizată în Mănăstirea din Trisulti, la periferia orașului montan izolat, Collepardo, în regiunea Lazio din Italia. Înființarea școlii a fost supusă protestelor localnicilor, care spun ca scopul reacționar al acesteia este în disonanță cu istoria academică deschisă a mănăstirii. Academia încă nu a confirmat public data de deschidere sau corpul profesoral.

„Chiar și numele academiei a fost anume ales de Steve Bannon” a afirmat Harnwell în luna martie, adăugând că fostul consilier al lui Trump va preda un curs de politică.

”Școala va oferi „genul de învățături care stau la baza Iudeo-Creștinismului din Vest...prezentând care sunt valorile pe care le susținem, dar și, ceea ce am numi în media modernă, o școală de gladiatori”, Bannon a declarat pentru CBS News. Academia vizează persoane ce se află în „mijlocul carierei” și vor să fie reinstruiți, a adăugat acesta.

O parte din miniștrii guvernului populist din Italia au simpatii politice pentru fondatorii academiei. DHI a câștigat o licitație publică pentru a prelua mănăstirea in 2018, dar ministrul culturii din Italia, condus de „Mișcarea 5 Stele” (M5S) a lansat o cercetare pentru a descoperi dacă licitația a fost câștigată în mod corect. M5S, o mișcare populistă anti-corupție este în coaliție cu „Liga” de extremă dreapta; cele două partide sunt în dispută înainte de alegerile europarlamentare de săptămâna viitoare.

Dezvăluirile vin pe fundalul alarmării în creștere despre legături dintre elemente ale Partidului Conservator si extrema-dreaptă de pe continent. Conservatorii se află în același grup ca partide precum Partidul Poporului Danez anti-islamist si post-fascistul partid „Frații Italiei”, după ce au părăsit principalul grup conservator european deoarece avea o poziționare pro-UE.

Liderul de dreapta, Viktor Orban a fost unul dintre primii lideri europeni de guvern invitați la Downing Street atunci când Theresa May a fost desemnată prim-ministru în 2016, iar Membrii Parlamentului European ai partidului său au cauzat o furtună în 2018 când au votat împotriva cenzurării guvernului lui Orban din cauza încălcării statului de drept, spre deosebire de vasta majoritate a partidelor conservatoare din Europa de Vest. Acest lucru se întâmplă pe fundalul criticii Laburiștilor despre antisemitism și un val de demisii din noul partid centrist „Change UK” despre comentarii rasiste ale candidaților pentru alegerile europarlamentare.

Anul trecut a fost raportat că Boris Johnson, care se vede drept viitorul lider al Conservatorilor a fost în contact discret cu Steve Bannon.

Guy Verhofstadt, liderul grupului liberal din PE, a declarat pentru The Independent: „Descoperirile despre legăturile dintre Partidul Conservator și extrema dreaptă din Europa în Parlamentul European sunt foarte îngrijorătoare.”

„Este imperativ ca majoritatea tăcută, formată din pro-europeni din Marea Britanie, dar și din Europa să iasă la vot în cadrul acestor alegeri europarlamentare.”

„Grupuri naționaliste și populiste, adesea finanțate de organizații de dreapta care vor să divizeze comunitățile noastre, riscă subminarea proiectelor de pace Europene.”

