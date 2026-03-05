Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul

Kremlinul a anunţat joi că Iranul, un aliat apropiat al Moscovei, lovit în bombardamente masive de Statele Unite şi Israel, nu a cerut niciun ajutor militar Rusiei.

„Nu a existat nicio cerere din partea Iranului”, a declarat în briefingul său zilnic un purtător de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, potrivit AFP, preluată de News.ro.

El a răspuns la întrebarea dacă Rusia intenţionează să livreze armament Teheranului.

„Poziţia noastră consecventă este bine cunoscută şi nu a existat nicio modificare a ei”, a adăugat el.

Oficiali ruşi au declarat că un „partreneriat strategic” semnat de Moscova cu Teheranul în ianuarie 2025 nu prevede o asistenţă militară.

