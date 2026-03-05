Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul Data publicării: 05.03.2026 13:23 Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului. Foto: Profimedia Kremlinul a anunţat joi că Iranul, un aliat apropiat al Moscovei, lovit în bombardamente masive de Statele Unite şi Israel, nu a cerut niciun ajutor militar Rusiei. „Nu a existat nicio cerere din partea Iranului”, a declarat în briefingul său zilnic un purtător de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, potrivit AFP, preluată de News.ro.El a răspuns la întrebarea dacă Rusia intenţionează să livreze armament Teheranului.„Poziţia noastră consecventă este bine cunoscută şi nu a existat nicio modificare a ei”, a adăugat el.Oficiali ruşi au declarat că un „partreneriat strategic” semnat de Moscova cu Teheranul în ianuarie 2025 nu prevede o asistenţă militară.Citește și: Ziua în care Rusia și-a trădat încă un aliat: cum a fost abandonat Iranul în fața atacurilor americano-israeliene Editor : B.P. Etichete: rusia dmitri peskov razboi iran Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va... 2 Volodimir Zelenski: Dacă alegerile vor avea loc după încheierea războiului, nu sunt sigur... 3 Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor... 4 „Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un... 5 Demonstrația de forță din Iran a expus o slăbiciune mare a armatei SUA. Cum poate China...