Cum răspunde Rusia la cererea de a se retrage dintr-o țară unde trupele sale tocmai au suferit o înfrângere

Rebeli separatiști din Mali.
Moscova a anunţat joi că forţele sale rămân în Mali şi a respins un apel al rebelilor de a se retrage din această ţară, în care junta aflată la putere este vizată de asalturi ale unor rebeli separatişti şi ale unor jihadişti.

„Rusia va continua, inclusiv în Mali, lupta împotriva extremismului, terorismului şi altor manifestări negative. Ea va continua să ajute autorităţile în exerciţiu”, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit AFP, preluată de News.ro.

Paramilitari ruşi constituie o susţinere esenţială a juntei care se află la putere în Mali din 2020 şi care se confruntă în prezent cu o ofensivă a unor rebelilor separatişti aliaţi cu jihadiştii din JNIM.

Un asalt fără precedent din 2012, în weekend, s-a soldat cu moartea ministrului Apărării, generalul Sadio Camara, considerat unul dintre principalii arhitecţi ai apropierii între Mali şi Rusia.

Frontul Eliberării Azawad (FLA), alcătuit din comunităţi tuarege, fulane şi arabe, a cucerit în weekend oraşul strategic Kidal. obligându-i pe paramilitarii ruşi din cadrul Africa Corps să se retragă din zonă.

„Obiectivul nostru este ca Rusia să se retragă definitiv din Azawad (nordul Mali) şi nu numai, ci din întregul Mali”, a declarat miercuri AFP, într-o trecere pe la Paris, un purtător de cuvânt al FLA, Mohamed Elmaouloud Ramadane.

„Noi am câştigat toate confruntările (armate) pe care le-am avut cu ruşii”, a subliniat el.

Junta din Mali s-a apropiat politic şi militar de Rusia în ultimii ani, după ce i-a gonit pe militarii francezi din ţară în 2022.

Top Citite
pot, anamaria gavrila
1
Mai mulți senatori și deputați intrați pe listele POT în Parlament anunță că nu vor vota...
constantin toma in studioul digi24
2
Primarul Constantin Toma spune că vede o singură variantă de guvernare: „Nu există alta...
BUCURESTI - PRIM-MINISTRU - PNL - DECLARATII - 20 APR 2026
3
Scenariul lui Ilie Bolojan dacă trece moțiunea de cenzură: „PNL ar putea rămâne la...
victoria stoiciu BUCURESTI - CONFERINTA - FDSC - LANSARE STUDIU IMIGRATIE - 26 SE
4
Victoria Stoiciu, după ce i s-a spus să demisioneze din Senat: Am muncit pentru...
conducte de petrol în Irak
5
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai...
A făcut spectacol cu FCSB la București și peste un an a primit vestea: TOP 20 la Balonul de Aur!
Digi Sport
A făcut spectacol cu FCSB la București și peste un an a primit vestea: TOP 20 la Balonul de Aur!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Dmitri Medvedev
Medvedev discreditează rolul de mediator al SUA: „E o țară care răpește preşedinţi și declanșează conflicte”
vladimir putin si donald trump
Putin l-a avertizat pe Trump asupra unor „consecințe dăunătoare” în cazul Iranului. Mesajul dur transmis de președintele rus
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova
Rusia dă vina pe Zelenski pentru un eventual război nuclear: „Europa va fi prima victimă”
Vladimir Putin și Xi Jinping
„Noul Drum al Donbasului”: Cu ochii pe Europa de Est, China își extinde în secret influența în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia
mugur isarescu in fata unui panou cu sigla bnr
BNR pregătește un memorandum pentru recuperarea tezaurului de la Moscova. „Demersul trebuie să fie imun la ciclurile electorale”
Recomandările redacţiei
dan suciu
Reacția BNR după ce leul a căzut la un minim istoric din cauza crizei...
ilie bolojan la masa din sedinta de guvern
Guvernul a adoptat interzicerea cumulării pensiei cu salariul la...
victoria stoiciu BUCURESTI - CONFERINTA - FDSC - LANSARE STUDIU IMIGRATIE - 26 SE
Victoria Stoiciu, replică dură pentru foștii colegi: „Mandatul meu nu...
ID337866_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ciprian Ciucu, după ce PSD le-a cerut liberalilor să renunțe la Ilie...
Ultimele știri
„Apocalipsa nucleară este cu adevărat posibilă”, amenință fostul președinte rus, Dmitri Medvedev
Cine l-a împușcat, de fapt, pe ofițerul Secret Service la dineul lui Trump? Documentele care schimbă ce se știa despre incident
Apare o nouă formațiune politică în România: partidul ISSUS. Oamenii au păreri împărțite cu privire la denumire
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care sunt dezastru în relațiile de cuplu. Ce greșești în iubire, în funcție de semnul zodiacal...
Cancan
Tânără de 27 de ani, împușcată MORTAL de propria soacră 😲 Motivul halucinant al crimei
Fanatik.ro
Prima schimbare majoră după ce Bogdan Voina a devenit preşedintele FRH! O fostă jucătoare de top, dorită...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Cum a reacționat Gigi Becali când a fost invitat la nunta lui Ioan Niculae. Milionarul se căsătorește cu o...
Adevărul
Momente de groază pentru o tânără după ce a permis accesul unui străin în bloc prin interfon: atacată și...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Valentin Sanfira, piesă cu subînțeles, la scurt timp de la divorțul de Codruța Filip: "Nu fac referire la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
La 71 de ani, miliardarul român Ioan Niculae se căsătorește din nou. FOTO Ea este aleasa
Pro FM
Cu ce probleme se confruntă Paula Seling la 47 de ani. Artista a rupt tăcerea: „Fiecare zi în care nu renunț...
Film Now
Ce se știe despre Homer, fiul cel mare al lui Richard Gere. Cum încearcă să-și croiască un nume la Hollywood...
Adevarul
Câte economii aduce la buget interdicția cumulării salariului cu pensia. Pîslaru: Ne-a luat 2 zile să adoptăm...
Newsweek
Consiliul Legislativ: Interzicerea cumulului pensie-salariu se aplică tuturor. Ce pensii scad cu 85%? DOCUMENT
Digi FM
Ce salariu are Mariana Miclăuș, șefa Metrorex. Radu Miruță i-a cerut demisia pentru 60 de milioane de euro...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Fisticul, gustarea care îți poate schimba sănătatea. Ce efecte are dacă îl consumi regulat și cum îi strică...
Digi Animal World
Reacția unei femei când și-a văzut vecinul dimineața la plimbare: „De ce mergi cu lesa goală?”
Film Now
O actriță celebră o înlocuieşte pe Helena Bonham Carter în sezonul 4 din „The White Lotus”. Motivul invocat...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte