Cum răspunde Rusia la cererea de a se retrage dintr-o țară unde trupele sale tocmai au suferit o înfrângere

Moscova a anunţat joi că forţele sale rămân în Mali şi a respins un apel al rebelilor de a se retrage din această ţară, în care junta aflată la putere este vizată de asalturi ale unor rebeli separatişti şi ale unor jihadişti.

„Rusia va continua, inclusiv în Mali, lupta împotriva extremismului, terorismului şi altor manifestări negative. Ea va continua să ajute autorităţile în exerciţiu”, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit AFP, preluată de News.ro.

Paramilitari ruşi constituie o susţinere esenţială a juntei care se află la putere în Mali din 2020 şi care se confruntă în prezent cu o ofensivă a unor rebelilor separatişti aliaţi cu jihadiştii din JNIM.

Un asalt fără precedent din 2012, în weekend, s-a soldat cu moartea ministrului Apărării, generalul Sadio Camara, considerat unul dintre principalii arhitecţi ai apropierii între Mali şi Rusia.

Rușii, împinși înapoi pe front

Frontul Eliberării Azawad (FLA), alcătuit din comunităţi tuarege, fulane şi arabe, a cucerit în weekend oraşul strategic Kidal. obligându-i pe paramilitarii ruşi din cadrul Africa Corps să se retragă din zonă.

„Obiectivul nostru este ca Rusia să se retragă definitiv din Azawad (nordul Mali) şi nu numai, ci din întregul Mali”, a declarat miercuri AFP, într-o trecere pe la Paris, un purtător de cuvânt al FLA, Mohamed Elmaouloud Ramadane.

„Noi am câştigat toate confruntările (armate) pe care le-am avut cu ruşii”, a subliniat el.

Junta din Mali s-a apropiat politic şi militar de Rusia în ultimii ani, după ce i-a gonit pe militarii francezi din ţară în 2022.

