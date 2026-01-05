Cum răspunde Trump la întrebarea cine conduce Venezuela. „Vă voi da un răspuns care va fi foarte controversat”

Preşedintele american Donald Trump a dat asigurări că Statele Unite se află „la conducerea” Venezuelei, după capturarea preşedintelui Nicolas Maduro. Fostul lider de la Caracas urmează să fie înfăţişat luni la un tribunal la New York, pentru a i se aduce la cunoştinţă acuzaţii de trafic de droguri.

Somată să se conformeze voinţei Washingtonului, Delcy Rodriguez, numită preşedintă interimară în urma operaţiunii spectaculoase de scoatere din ţară a lui Maduro, sâmbătă dimineaţa, şi-a afişat voinţa de a coopera cu Washingtonul în cadrul unor relaţii „echilibrate şi respectuoase (...) bazate pe egalitate suverană şi neamestec”.

„Invităm Guvernul american să lucreze în comun la o agendă de cooperare, axată pe o dezvoltare împărtăşită în cadrul dreptului internaţional, în vederea consolidării unei coexistenţe comunitare durabile”, a declarat ea, după ce şi-a reunit primul Consiliu de Miniştri, potrivit AFP, preluată de News.ro.

Vicepreşedinta lui Nicolas Maduro arată astfel un prim semn de deschiere faţă de Donald Trump, care nu-şi ascunde intenţiile de a conduce tranziţia şi ambiţiile faţă de resursele petroliere uriaşe.

„Avem de-a face cu oameni care tocmai au fost învestiţi. Nu mă întrebaţi cine conduce, pentru că vă voi da un răspuns care va fi foarte controversat”, a tranșat preşedintele american duminică seara, la bordul avionului prezidenţial Air Force One.

„Asta înseamnă că noi suntem la conducere”, a răspuns el până la urmă, la insistenţele jurnaliştilor.

Donald Trump a avertizat-o totodată pe Delcy Rodriguez: „Dacă ea nu face ceea ce trebuie”, va avea o soartă mai rea decât a preşedintelui înlăturat de la putere.

Legalitatea acțiunii SUA, contestată

După luni de atacuri vizând ambarcaţiuni pe care le-au acuzat de trafic de droguri, Statele Unite l-au scos din ţară, sâmbătă, pe Nicolas Maduro, în vârstă de 63 de ani, şi pe soţia acestuia, Cilia Flores, în vârstă de 69 de ani, care urmează să răspundă unor acuzaţii de „narcoterorism”.

Numeroase ţări contestă legalitatea intervenţiei americane, prezentată de către Statele Unite drept o „operaţiune de poliţie”, iar Consiliul de Securitate al ONU urmează să se reunească luni, la cererea Venezuelei.

Preşedintele înlăturat de la putere - aflat în detenţie în Brooklyn de sâmbătă - urmează să răspundă cu privire la patru capete de acuzare de trafic de droguri şi deţinere de armament automat.

Înfăţişarea sa iniţială este prevăzută luni la prânz (19.00, ora României).

Nicolas Maduro şi soţia sa sunt vizaţi de un nou act de acuzare - publicat sâmbătă -, alături de alte patru persoane, între care ministrul venezuelean de Interne Diosdado Cabello, considerat unul dintre cei mai puternici oameni din ţară, şi fiul lui Nicolas Maduro.

Ei sunt acuzaţi de faptul că s-au aliat cu gherila Forţelor Armate Revoluţionare Columbiene (FARC) - pe care Washingtonul o consideră „terotistă” - şi cu carteluri criminale cu scopul de a „trimite tone de cocaină către Statele Unite”.

Manifestație pe motociclete

Scoaterea din ţară - pregătită minuţios - a moştenitorului lui Hugo Chavez, care a condus Venezuela cu o mână de fier timp de peste zece ani, a provocat moartea unei „mari părţi” a echipei însărcinate cu asigurarea securităţii, a recunoscut ministrul venezuelean al Apărării, generalul Vladimir Padrino Lopez.

În cursul operaţiunii, 32 de membri ai serviciilor de securitate cubaneze au fost ucişi, a precizat guvernul acestei ţări aliate caracasului, care a decretat două zile de doliu naţional.

AFP scrie că s-a dus în şapte centre medicale, la Caracas, însă nu a putut intra în ele şi nu a avut acces la date, în timp ce circulau informaţii neoficiale despre zeci de morţi.

O organizaţie a medicilor din Venezuela a declarat AFP că este vorba despre aproximativ 70 de morţi şi 90 de răniţi.

Pe străzile aproape goale ale Caracasului nu se mai vedeau patrule de poliţie mascate şi greu înarmate, ca sâmbătă.

Locuitorii aşteptau răbdători în faţa alimentarelor, potrivit unor jurnalişti AFP.

Aproximativ 2.000 de susţinători ai lui Nicolas Maduro - unii de pe motociclete - s-au adunat la Caracas, agitând stragul venezuelean.

„Tranziție democratică”

Statele Unite dau asigurări că nu vor să se implice în afacerile politice ale altor ţări - ca în Irak sau Afganistan în anii 2000 -, însă Donald Trump nu şi-a ascuns interesul faţă de resursele petroliere vaste ale Venezuelei, care deţine cele mai mari zăcăminte de ţiţei în lume.

Preşedintele american a anunţat că va autoriza companii petroliere americane să exploateze aurul negru al Venezuelei, care-şi vinde petrolul de calitate slabă pe piaţa neagră cu destinaţia China.

Capturarea lui Maduro este „o etapă importantă, dar nu suficientă”, a scris duminică pe Instagram opozantul în exil Edmundo Gonzalez Urrutia.

El a cerut să se respecte rezultatele alegerilor prezidenţiale din 2024, în care susţine că a obţinut o victorie, şi să fie eliberaţi toţi deţinuţii politici în vederea asigurării unei „tranziţii democratice”.

Marco Rubio a declarat la NBC News că este prea devreme să se organizeze noi alegeri.

„Noi acordăm importanţă alegerilor şi democraţiei (...). Dar ceea ce ne interesează înainte de toate este securitatea, bunăstarea şi prosperitatea Statelor unite”, a declarat şeful diplomaţiei americane.

Editor : B.P.