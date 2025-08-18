Live TV

Cum reacționează Rusia la întâlnirea din această seară dintre Donald Trump și reprezentanții Europei. „Caută firimituri pe la mese”

President Donald Trump Meets European Leaders Following Trump Putin Meeting
Donald Trump și liderii UE. Foto Profimedia

Ambasadorul interimar al Rusiei la ONU, Dmitri Polianski, a descris luni diplomaţia europeană drept „absolut penibilă şi inutilă”, în prezenţa reporterilor la intrarea în Consiliul de Securitate al ONU, informează EFE.

„Acum puteţi înţelege de ce diplomaţia europeană caută firimituri pe la mese mai mari în căutarea sa disperată a unui argument antirusesc”, a afirmat Polianski, care a vorbit după o reuniune cu uşile închise a Consiliului de Securitate al ONU privind situaţia din Georgia.

Diplomatul rus a declarat că conflictul Rusiei cu Georgia privind regiunile Abhazia şi Osetia de Sud este acum irelevant şi este chiar pe calea normalizării. „Dar acest lucru îi ţine pe colegii noştri europeni treji noaptea, deoarece fac tot ce pot pentru a conduce această ţară la aceeaşi tragedie la care au condus Ucraina”, a insistat el.

După un război de scurtă durată în care armata rusă a invadat teritoriul georgian în 2008, Moscova a recunoscut independenţa celor două regiuni separatiste care se învecinează cu teritoriul său, Abhazia şi Osetia de Sud. De atunci, Rusia şi-a menţinut o prezenţă militară în aceste două regiuni.

Referitor la întâlnirea care are loc luni la Casa Albă între preşedinţii Statelor Unite şi Ucrainei, Donald Trump şi Volodimir Zelenski, urmată ulterior de o întâlnire extinsă cu mai mulţi lideri europeni, Polianski a declarat că „devine din ce în ce mai dificil pentru colegii occidentali să participe la aceste întâlniri, deoarece natura politicilor lor dezastruoase din Ucraina devine evident”.

