Cum reușește „Flota fantomă” a Rusiei să evite sancțiunile internaționale. Bruiaj GPS și pavilioane false

O creștere bruscă a interferențelor GPS pe mare permite „flotei fantomă” a Rusiei să evite sancțiunile occidentale, potrivit unui nou raport publicat de The Telegraph.

Raportul arată că numărul navelor afectate de bruiajul GPS a crescut cu peste 500% din ianuarie, în timp ce peste 1.000 de nave navighează acum sub pavilioane false, dublu față de cifra de acum nouă luni.

Când Occidentul a impus restricții asupra exporturilor de petrol ale Rusiei după invazia din Ucraina a lui Vladimir Putin în 2022, au apărut o serie de practici pentru a menține transporturile globale. După trei ani, lucrurile au trecut la un nivel superior. Transporturile de petrol din Rusia au atins un nou record după ce Marea Britanie și UE au intensificat sancțiunile asupra petrolierelor.

„În cei 25 de ani de când scriu despre Rusia și fluxurile globale de petrol, nu am văzut niciodată ceva asemănător cu ceea ce se întâmplă acum”, spune Michelle Bockmann, de la compania de date maritime Windward AI. „Este cu adevărat uimitor.”

Una dintre cele mai comune practici este ca navele sancționate să își schimbe rapid înregistrarea pavilionului și să manipuleze semnalele de tracking – prin intermediul sistemului global de identificare automată – pentru a pretinde că se află în alte locuri.

Această tactică, cunoscută sub numele de spoofing, este utilizată în special atunci când navele rusești efectuează transferuri ilegale pe mare ale încărcăturilor de petrol către nave care nu se află pe lista neagră, scăpând de încărcătură chiar înainte de a intra în porturi.

Conform datelor de la Windward AI, numărul navelor afectate de bruiajul GPS a crescut cu 510% de la începutul anului, totalizând 11.600 între iulie și septembrie.

Numărul navelor cu pavilion fals s-a dublat

Numărul navelor cu pavilion fals s-a dublat, de asemenea, în ultimele nouă luni, depășind pentru prima dată 1.000.

Acum, transporturile ilegale de petrol ale Rusiei se află într-un moment de cotitură. Noile sancțiuni americane împotriva Rosneft și Lukoil, două dintre cele mai mari companii petroliere din Rusia, sunt de așteptat să constituie un moment decisiv atunci când vor intra în vigoare pe deplin la 21 noiembrie.

În mod crucial, SUA amenință cu o opțiune nucleară de sancțiuni secundare asupra instituțiilor financiare care procesează plățile pentru transporturile de petrol ale acestor companii.

Dacă Rusia dorește să continue să comercializeze petrolul său – care întreține mașina sa de război – va trebui să recurgă la măsuri și mai disperate.

Multe dintre punctele fierbinți tradiționale pentru transferurile de petrol rusesc de la navă la navă se află în apele internaționale de pe coasta Ciprului, la gura nordică a Canalului Suez din Marea Mediterană și în zonele din afara porturilor chineze din Pacificul de Est, potrivit lui Bockmann.

„Utilizarea acelei zone speciale din largul Omanului pentru a efectua transferuri de țiței rusesc de la navă la navă către India este ceva ce s-a dezvoltat cu adevărat abia în acest an”, spune ea.

Tactici ascunse

Motivul pentru care Rusia a accelerat rapid utilizarea practicilor de transport maritim înșelătoare este schimbarea regimului sancțiunilor occidentale.

Aliații occidentali au reacționat inițial lent la exporturile de petrol ale Rusiei după începerea războiului din Ucraina în februarie 2022.

În loc de sancțiuni, au impus o limită de preț de 60 de dolari pentru exporturile de petrol ale Rusiei în decembrie 2022. Aceasta a fost concepută pentru a încerca să lovească veniturile Rusiei fără a scoate petrolul rusesc din lanțul global de aprovizionare și fără a crește și mai mult prețurile petrolului în timpul crizei energetice. (Prețul țițeiului Brent depășise 110 dolari la începutul anului 2022).

UE a impus propriul embargo asupra petrolului rusesc, dar alte țări erau libere să îl cumpere, cu condiția ca prețul să fie sub plafonul stabilit. Această măsură a fost aplicată prin intermediul pieței de asigurări – navele nu puteau obține asigurare pe piața occidentală dacă transportau petrol peste plafonul stabilit, care în septembrie a fost redus la 47,70 dolari.

S-au întâmplat două lucruri. În primul rând, destinația exporturilor de petrol rusesc s-a schimbat dramatic.

În 2021, cei mai mari cumpărători de petrol rusesc erau China, Țările de Jos, Italia, SUA și Coreea de Sud, potrivit Kpler, o platformă de date axată pe industria transportului maritim. Ultimele patru țări nu mai cumpără petrol rusesc, iar principalii cumpărători ai Moscovei sunt India, China și Turcia.

În al doilea rând, Putin a început să adune o flotă fantomă de tancuri petroliere vechi care operează în afara pieței occidentale de asigurări și care, prin urmare, au putut exporta petrolul rusesc peste plafonul de preț.

Ca răspuns, aliații occidentali au recurs la sancționarea navelor individuale din flota fantomă, Marea Britanie și Europa mărind dramatic lista neagră în acest an.

Până în prezent, Marea Britanie a sancționat 540 de nave comerciale rusești, în timp ce UE a vizat 480 (369 dintre nave se suprapun).

Joe Biden, fostul președinte al SUA, a impus sancțiuni asupra a 183 de nave la sfârșitul mandatului său. În total, aproape două treimi dintre navele flotei ascunse identificate de Windward AI au fost sancționate de autoritățile de reglementare globale.

Volumul petrolului rusesc transportat pe apă a atins un nivel record la începutul lunii octombrie, ceea ce sugerează că sancțiunile blochează transporturile și fac exporturile Rusiei mult mai puțin eficiente, spune Bockmann.

Trump ia măsuri

Dar până acum două săptămâni, administrația lui Donald Trump s-a abținut.

Nu a impus noi sancțiuni asupra navelor comerciale rusești. Această discrepanță a fost un avantaj pentru Putin, deoarece datele arată că sancțiunile americane au un impact mult mai mare decât cele europene.

În perioada de cinci luni de la impunerea sancțiunilor de către Oficiul american pentru controlul activelor străine (Ofac) asupra unei nave, utilizarea acesteia a scăzut cu 74%, comparativ cu o scădere de doar 31% în cazul navelor sancționate de Marea Britanie și UE, a constatat Kpler.

„Sancțiunile impuse de SUA sunt foarte, foarte severe. Navele au dificultăți în a-și desfășura activitatea după aceea. În schimb, în cazul UE și al Regatului Unit, unele nave își continuă activitatea fără nicio schimbare”, afirmă Matthew Wright, de la Kpler.

Sancțiunile SUA au un impact mult mai puternic, deoarece companiile interacționează mult mai mult cu sistemul financiar american, din cauza dominanței dolarului american.

Acesta este unul dintre motivele pentru care decizia lui Trump de a viza Rosneft și Lukoil este atât de importantă.

Cele două companii petroliere reprezintă împreună aproximativ jumătate din totalul exporturilor de petrol ale Rusiei. Acum, acest flux de numerar se confruntă cu o lovitură puternică.

Amenințarea Americii cu sancțiuni secundare înseamnă că majoritatea rafinăriilor indiene, inclusiv Reliance Industries, care cumpără mai mult petrol rusesc decât orice altă companie din India, au oprit achizițiile de petrol rusesc imediat după anunțarea sancțiunilor.

Reuters a relatat, de asemenea, că companiile petroliere naționale chineze PetroChina, Sinopec, CNOOC și Zhenhua Oil au suspendat achizițiile de petrol rusesc transportat pe mare din cauza preocupărilor legate de sancțiuni.

Tom Keatinge, director fondator al Centrului pentru Finanțe și Securitate al Royal United Services Institute (Rusi), un think tank, spune: „O parte a problemei cu sancțiunile europene este că nu există niciodată o continuare care să îi sperie pe oameni și să îi determine să ia decizii împotriva Rusiei.

„În schimb, în cazul americanilor, există întotdeauna teama că tu ai putea fi următorul căruia i se vor tăia mâinile.”

Lovitura directă

Esential este faptul că acestea sunt și primele sancțiuni care afectează direct petrolul rusesc, în loc să afecteze doar prețul acestuia sau ușurința cu care poate fi transportat.

Trump are de partea sa o supraabundență globală a ofertei de petrol, ceea ce înseamnă că prețurile sunt scăzute și că președintele SUA nu se teme să lovească oferta și să crească prețurile, așa cum a făcut Biden.

Chris Wright, secretarul american al Energiei, a semnalat că SUA sunt pregătite să adopte o atitudine agresivă. „Putem elimina jumătate din exporturile de petrol rusești și să avem în continuare o piață a petrolului aproximativ echilibrată? Absolut”, a declarat el săptămâna trecută.

Dacă SUA vor clarifica că vor pune în aplicare amenințarea cu sancțiuni secundare, tacticile de evaziune ale Rusiei vor fi forțate să intre în viteză maximă.

„Ne așteptăm ca acestea să atingă prevalența și amploarea utilizate de Iran”, spune Bockmann.

Navele iraniene care părăsesc insula Kharg, cea mai mare exportatoare a Iranului, nu au niciodată sistemul de identificare automată pornit atunci când încarcă. „Totul se face atunci când navele își falsifică locația”, spune Bockmann.

Rusia va împrumuta probabil și strategia Iranului, folosind structuri complexe de proprietate și companii fantomă pentru a încerca să spele veniturile din tranzacțiile cu petrol, spune Kimberly Donovan de la Atlantic Council. „Totul se va reduce la modul în care administrația va gestiona aplicarea legii.”

Editor : M.C