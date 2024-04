Ca într-o adevărată confruntare dintre David și Goliat, marina Ucrainei reușește să creeze probleme uriașe flotei Federației Ruse. Pe lângă scufundarea navei amiral Moscova, încă de la începutul războiului, ucrainenii i-au făcut pe ruși să își piardă curajul la Marea Neagră. Și-au mutat navele de la portul Sevastopol din Crimeea ocupată, în portul Novorossisk, de pe teritoritoriul Federației Ruse. Cum va arăta însă securitatea la Marea Neagră? Discutăm chiar cu comandantul Marinei ucrainene, viceamiralul Oleksii Neijpapa. Sunt Cristina Cileacu. Începe Pașaport diplomatic.

Cristina Cileacu: Domnule Viceamiral Oleksii Neijpapa, comandantul Marinei ucrainene, bine ați venit la Pasaport diplomatic.

Oleksii Neijpapa: Vă mulțumesc pentru invitație.

Inventivitatea, cheia războiului maritim

Situația de pe frontul terestru din Ucraina este tot mai complicată, pentru că ucrainenilor le lipsesc tot mai mult resursele, iar rușii, conștienți de acest fapt, devin tot mai agresivi. Pe mare însă, situația este cu totul alta. Marinarii ucraineni au arătat inventivitate și tactică mult peste nivelul rușilor. Mai clar, o țară care nu prea are marină a reușit nu doar să provoace pagube semnificative invadatorilor, dar să îi și intimideze. Dacă pe vremuri rușilor le plăcea să spună că Marea Neagră este lac rusesc, a devenit evident pentru întreaga lume că mesajele de propagandă pot fi spulberate prin fapte curajoase. Controlul asupra Mării Negre nu mai aparține flotei Federației Ruse, care este retrasă spre est, în portul Novorossisk.

Cristina Cileacu: Vladimir Putin l-a demis de curând pe comandantul Flotei Mării Negre tocmai pentru că sau, și un motiv în plus pentru asta a fost și faptul că Marina ucraineană provoacă foarte multe pagube marinei rusești. Cum reușiți să faceți acest lucru?

Oleksii Neijpapa: Eu nu știu ce face Putin și pe cine numește sau concediază. Pe mine nu mă interesează acest lucru, dar este clar că la începutul agresiunii la scară largă anului 2022, Rusia considera că în Ucraina nu sunt forțe navale. După începutul agresiunii, purtătorul de cuvânt al forțelor armate ruse, Konașenkov, a declarat că forțele navale ucrainene nu mai există, au dispărut. Dar în luna aprilie ei deja pierdeau nava lor amiral, Moscova. Acest lucru a fost posibil datorită faptului că de dinaintea declanșării agresiunii la scară largă a Rusiei împotriva Ucrainei, Ucraina a lansat un program de dezvoltarea a rachetelor, conform dispoziției președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski. Așa s-a întâmplat că, conform programului, chiar în luna aprilie Ucraina a primit primul lot de aceste rachete și erau planificate exerciții de tragere cu racheta de croazieră "Dnipro". Așa s-a întâmplat că aceste exerciții s-au desfășurat chiar pe niște ținte reale și anume nava "Moscova". Nava amiral "Moscova" a flotei ruse de la Marea Neagră a fost distrusă datorită profesionalismului forțelor navale ucrainene și tehnologiei naționale militare ale forțelor de apărare. După aceasta, au mai fost și alte victorii. E vorba despre eliberarea Insulei Șerpilor, au fost distruse mai multe nave care asigurau logistica garnizoanei de pe insulă. Aceste victorii au reușit pentru că au cooperat mai multe unități, vorbesc nu doar despre Forțele Navale, dar și despre Forțele Aeriene, Serviciul de Informații al Ucrainei, Serviciul de Informație al Armatei și alte forțe de apărare care împreună luptă pe mare.

Ajutorul fără de care nu se poate

Implicarea aliaților în pregătirea marinarilor ucraineni a avut un rol esențial în reușitele marinei din Ucraina. Marea Britanie, Norvegia și Țările de Jos i-au ajutat cu antrenamente, pentru că metodele noi de luptă și creativitatea sunt esențiale într-un război unde raportul de forțe este net în favoarea agresorului.

Cristina Cileacu: Aș vrea să vă întreb, pe lângă toate aceste forțe, a fost o colaborare la nivelul armatei, marinei, aviației din Ucraina. Cât de mult a contribuit ajutorul statelor aliate, dacă l-ați avut și pentru îndeplinirea unor astfel de misiuni?

Oleksii Neijpapa: Da, aș vrea să încep prin a spune că înainte de toate, noi am forțat agresorul să părăsească o zonă de 25.000 de km pătrați. Practic, vorbim despre mărimea unei țări medii. După aceste victorii, partenerii noștri și prietenii noștri internaționali au înțeles că este nevoie să depună mai mult efort ca să susțină forțele de apărare ucrainene. De exemplu, pot spune că ajutorul cu un lot de rachete Harpoon, care a fost livrat Forțelor Navale. În vara anului 2022 a fost folosit cu succes. Datorită acestor rachete a fost întreruptă legătura logistică cu garnizoana forțelor ruse de pe Insula Șerpilor, prin distrugerea unei nave de aprovizionare și altor platforme. Este un mic exemplu despre cum ajutorul a influențat victoria Forțelor Navale ucrainene.

O replică ucraineană celebră

Cristina Cileacu: Pentru că ați pomenit Insula Șerpilor, ne amintim, desigur, la începutul războiului, soldații ucraineni de pe Insula Șerpilor au dat un răspuns inteligibil în toată lumea, chiar și fără să fie tradus. De asemenea, ne amintim de, ați pomenit și dumneavoastră, distrugerea navei Moscova. Sunt și alte evenimente. Cât de mult contează astfel de lucruri pentru moralul celor care luptă împotriva rușilor?

Oleksii Neijpapa: Înțelegeți bine că pierderea navei amiral Moscova, cu numele capitalei țării agresoare, acest eveniment a dat un impuls pentru tot poporul ucrainean, că noi putem învinge în acest război. Noi, în perioada aceea aveam un proverb: o Moscovă s-a scufundat și cealaltă Moscovă poate arde. Și este clar că poporul ucrainean a crezut în forțele armate ucrainene și nu numai poporul ucrainean, dar cred că și partenerii noștri la fel. Și acest lucru a fost un impuls pentru viitoarele victorii pe frontul de luptă în perioada aceea. Știți bine că la acea vreme agresorul rus s-a retras de lângă Kiev, forțele noastre au avansat spre nord. După ceva timp a fost eliberat orașul Herson, deci a fost un șir de evenimente care au evoluat foarte repede, un șir de victorii, cum deja am spus la început.

26 de nave rusești distruse, plus un submarin. Acesta este bilanțul victoriilor marinei ucrainene până în prezent. Chiar dacă nu se pot compara capabilitățile, rușii sunt mult în avantaj, strategia Ucrainei la Marea Neagră a fost superioară. O treime a flotei ruse de la Marea Neagră este distrusă, iar pagubele produse sunt considerabile.

Cristina Cileacu: Cu toate acestea, cu toate aceste victorii, diferența de capabilități dintre armata ucraineană, dintre marina ucraineană și marina rusă este vizibilă, este considerabilă. Când vorbim despre războiul pe care l-au început rușii în Ucraina, ne referim de cele mai multe ori la războiul terestru. Cum se derulează pe mare această bătălie, având în vedere diferența de capabilități?

Oleksii Neijpapa: Începând cu data de 24 februarie, Rusia se pregătea pentru desfășurarea unui desant în regiunea Odesa și chiar a tras niște rafale asupra orașului. Locuitorii orașului Odesa puteau observa cu ochiul liber navele rusești care s-au apropiat foarte mult de oraș și Rusia, cu adevărat, se pregătea pentru operațiunea desant în regiunea Odesa și de ocuparea regiunii Odesa. Dar după eliberarea Insulei Șerpilor, după distrugerea navei amiral Moscova, nici o navă rusească nu s-a mai apropiat de țărmul Ucrainei, la o distanță de 100 de mile maritime, vorbesc de anul 2022. Dacă vorbim de sfârșitul anului 2022 și începutul anului 2023, în general, forțele navale ucrainene împreună cu forțele de apărare am desfășurat câteva operațiuni chiar în golful Sevastopol și în preajma lui, iar forțele navale ruse, după aceasta au fost forțate să părăsească Republica Autonomă Crimeea și să mute majoritatea navelor sale la Novorossiisk. Dacă la începutul anului 2022, forțele navale ruse aveau pe mare în jur de 20-30 de nave, acum putem constata că, practic, prezența forțelor navale rusești în Marea Neagră nu mai există, doar sunt observate niște nave mai mici, ale Serviciului Federal de Securitate așa numiții grăniceri. Forțele navale ruse deja nu se mai gândesc la o operațiune de desant în regiunea Odesa și își folosesc navele doar ca să tragă rachete de croazieră "Kalibr" asupra teritoriului Ucrainei. Eu cred sincer că aceasta este un rezultat foarte bun pe mare în acești doi ani. Din data de 24 februarie până în prezent, Forțele Navale Ucrainene împreună cu alte forțe de apărare au distrus 26 de nave, dar și un submarin. Eu spun că este un rezultat foarte bun. Prima victorie și cea mai strălucită victorie este distrugerea navei amiral, și este primul caz în ultimii 100 de ani, când Rusia pierde o navă amiral. Și încă un caz excelent este distrugerea submarinului. Acest submarin a fost distrus datorită Forțelor Aeriene Ucrainene, Forțelor Armate Ucrainene și datorită ajutorului acordat de partenerii noștri internaționali.

Diferențele de putere pot fi depășite

Indiferent de numărul comandanților de marină pe care Putin îi tot schimbă, puterea flotei ruse continuă să se subțieze. Asta nu înseamnă că trebuie subestimată. Chiar dacă marina ucraineană abia se ține pe linia de plutire, pentru că înainte ca rușii să declanșeze războiul nu se făceau investiții și flota lor era deja veche, alegerea unor metode de luptă inventive arată că se pot obține succese. Bătălia însă nu este nici pe departe terminată.

Cristina Cileacu: Ca să înțeleagă publicul din România, pentru că avem nevoie de referințe, ați spus că ați distrus 26 de nave rusești, plus un submarin. Câte nave are Marina ucraineană?

Oleksii Neijpapa: În total (n.r. rușii) au cam 100 de unități și este vorba de niște nave de bază. Nu vorbim despre cele de aprovizionare și aș vrea să subliniez faptul că încă de dinaintea agresiunii, Rusia a mai adus și nave din alte flote pe care le are, din flota de la Marea Caspică, flota Nordului, din flota Mării Baltice, și vreau să evidențiez faptul că după agresiunea din 2014, Rusia a folosit multe forțe pentru repararea și reconstrucția flotei marine din Marea Neagră. După 2014, toată atenția lui Putin a fost îndreptată spre flota navală din Marea Neagră. Au fost construite trei fregate, fregate care au capacitatea de a transporta rachete Kalibr. Acum, în Marea Neagră se află două din aceste fregate. Una este în Marea Mediterană. Au fost construite șase submarine, toate capabile să transporte rachete Kalibr, deci în Marea Neagră este cea mai mare flotă de submarine. Două din aceste submarine se află în afara Mării Negre. Unul a fost distrus și deci au mai rămas restul: unul mai vechi și trei mai noi, deci patru în total.

Cristina Cileacu: Dar nu mi-ați răspuns câte nave are Marina ucraineană?

Oleksii Neijpapa: Acum, nu pot specifica aceste cifre, pentru că este o diferență foarte mare față de ceea ce are agresorul. La începutul agresiunii, noi aveam o fregată care era în reparație, navă de debarcare medie, nave de contramăsuri pentru mine. Nici nu putem compara, este o diferență destul de mare.

Portul Odesa, țintă importantă

„Odesa este, în esență, un oraș rusesc. Știm asta. Toată lumea știe asta.” Declarația îi aparține lui Vladimir Putin, care își recită propaganda de câte ori are ocazia. Eliminarea Ucrainei de la Marea Neagră este parte din planul lui. Ucrainenii au pierdut deja accesul la porturile lor din Berdiansk și Mariupol, de la Marea Azov, dar Odesa, cel mai mare port pe care îl au, rezistă. Orașul cu același nume este o țintă principală pentru ruși.

Cristina Cileacu: Există informații și tot mai multă lume spune că Putin își pregătește o contraofensivă. Adună din nou armată și este foarte interesat de data aceasta să revină în zona Odesa. Spuneați mai devreme că la început nu le-a ieșit și așa este. Care ar fi situația acum? La ce vă așteptați, practic, în regiunea Odesa, cu precădere și mă gândesc aici la zona de Mare Neagră.

Oleksii Neijpapa: Înțelegeți că acele resurse care erau la începutul agresiunii în Odesa și acele resurse, capacități, posibilități de apărare care sunt acum în Odesa sunt două lucruri total diferite. Avem noi unități formate, noi unități terestre, sunt formate noi forțe și mijloace navale și continuăm să mărim capacitatea acestor forțe de apărare în continuare. În privința intențiilor dușmanului nostru, ei și în 2022 ziceau că vor ocupa Ucraina în trei zile și aceste trei zile durează deja trei ani. Bineînțeles că Ucraina va lupta și va câștiga, inclusiv cu ajutorul partenerilor și al prietenilor noștri internaționali. Și aș vrea să îl citez pe Winston Churchill, cel care a spus următorul lucru în anii 40 ai secolului XX: calea spre victorie poate fi foarte rapidă, poate fi complicată, poate fi ușoară, dar trebuie să treceți pe această cale până la sfârșit.

Războiul asimetric de pe mare

Campania ucraineană asimetrică împotriva unui adversar mult mai puternic se bazează pe observarea punctelor slabe ale marinei ruse și pe aplicarea de presiune asupra acelor segmente. Însă această metodă funcționează atât timp cât apar soluții noi de atac, pentru că, la rândul lor și rușii observă. Combinația de tactici și organizare trebuie îmbunătățită în mod constant pentru a rămâne eficientă.

Cristina Cileacu: Ați spus în urmă cu ceva timp, într-un interviu pentru colegii din presa din altă țară, că metodele pe care le-ați folosit pentru a le distruge flota rușilor în urmă cu un an sau doi nu mai pot fi folosite în continuare. Trebuie să veniți cu ceva nou. Cât de mult reușiți să faceți această schimbare, această îmbunătățire de atac asupra flotei ruse?

Oleksii Neijpapa: Confirm aceste cuvinte, pentru că războiul este un proces de schimbări tactice, tehnice și altele. Dar poporul ucrainean și ucrainenii sunt foarte inventivi. Cel mai important este să nu ne oprim la ce am făcut deja, la ce am realizat, ci să mergem înainte și să căutăm noi posibilități. În secolul XXI, mai întâi de toate, războiul este războiul tehnologiilor. E clar că Rusia are foarte multe resurse, inclusiv umane. Ei nu iau în calcul pierderile umane. Ei pot pierde sute de mii de cetățeni de-ai lor în război, dar noi trebuie să protejăm viețile oamenilor noștri. Și ca să facem acest lucru, să ne reușească acest lucru, trebuie să avem tehnologii. În primul rând, noi trebuie să aparăm viața luptătorilor noștri.

Cristina Cileacu: Știm deja, ajutorul pentru Ucraina este în scădere. Statele aliate încearcă să compenseze ceea ce nu vine momentan, cel puțin sperăm, din Statele Unite. Cum afectează toată această situație Marina ucraineană și de ce aveți nevoie în plus ca să faceți față rușilor pe termen lung și pe mare?

Oleksii Neijpapa: Sunt cunoscute nevoile noastre, așa cum spun și președintele Volodimir Zelenski și șeful armatei, generalul Sîrski, în primul rând, avem nevoie de muniții și de apărare antiaeriană, sunt lucrurile de care avem nevoie zilnic. Despre asta se vorbește la toate ședințele de la Ramstein (n.r. baza NATO), la care participă ministrul apărării din Ucraina, că în primul rând avem nevoie de aceste lucruri, de muniție și de apărare antiaeriană. Dar e nevoie ca și în Ucraina să ne dezvoltăm capacitatea de producție ca să devenim producători nu doar de artilerie, dar și de drone, rachete și alte tipuri de muniție.

Cristina Cileacu: Și reușiți să creșteți această capacitate?

Oleksii Neijpapa:Eu cred că vom reuși. Nu avem o altă soluție.

Cât de sigură va fi Marea Neagră

Marea Neagră este importantă economic pentru toate țările riverane, dar este și o regiune vitală pentru restul lumii, deci are nevoie de apărare. În centrul strategiei maritime a Federației Ruse se află flota sa din Marea Neagră. Aceeași mare este o arteră prin care rușii își manifestă influența în alte regiuni din zona mediteraneană și Orientul Mijlociu. Aliații și partenerii lor au tot mai multe soluții pentru securitatea Mării Negre, pentru că din păcate, rămâne un punct din care pleacă pericolul.

Cristina Cileacu: Acest război se va termina la un moment dat. Nimeni nu știe când, nimeni nu știe cum. Dar v-am întrebat, când am intrat aici în studio, dacă este prima oară când veniți în România și mi-ați spus că ați fost aici de multe ori, chiar și înainte ca rușii să înceapă războiul în țara dumneavoastră. Cum vedeți Marea Neagră, din care rușii au făcut efectiv o zonă de pericol, după ce acest război se va termina?

Oleksii Neijpapa: Este clar că rușii nu vor dispărea din această zonă. Am discutat foarte mult, pe această temă, cu colegii mei și la Forumul Securității (n.r. Mării Negre) și trebuie să răspundem foarte clar la întrebarea în ce constă problematica securității în Marea Neagră? Și cred că nu este vorba doar despre Marea Neagră dar și despre Marea Baltică și oceanul Pacific și despre alte locuri. Această problemă are un nume, este o țară. Nu e nici România, nici Bulgaria, nici Ucraina, nici Georgia este doar Rusia. Ne amintim că după anexarea din 2014, tot timpul rușii închideau zonele de navigare civilă în Marea Neagră. Cine este vinovat de acest lucru? Cine făcea acest lucru? Cine încearcă acum să distrugă o altă țară prin ocuparea totală? Și noi trebuie să răspundem foarte clar la această întrebare și să facem în așa fel ca să ne unim și să asigurăm securitatea în Marea Neagră. Toate flotele și toate țările trebuie să înțeleagă bine cine este sursa de pericol, de insecuritate și ce trebuie să facem cu acest lucru. Din punct de vedere militar, a fost un amiral, Alfred Mahan, care a trăit în trecut. El a stabilit principiile de putere maritimă. Sunt doar șapte principii. Unul dintre principii este că apărarea țărmului începe la țărmul adversarului. Și, pe baza acestui principiu, noi trebuie să construim securitatea noastră și să nu ascultăm de Rusia. Noi trebuie să securizăm Marea Neagră nu doar pentru țările din bazinul Mării Negre, dar pentru toate țările lumii, pentru că aceste căi navigabile sunt pentru toate țările, nu doar pentru o țară.

Cristina Cileacu: Domnule viceamiral, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu.

Oleksii Neijpapa: Și eu vă mulțumesc că m-ați invitat, rămân la dispoziția dumneavoastră.

Editor : A.C.