Cum rezistă clădirile la cutremure în Japonia. Inginer japonez: „La cele înalte, se încearcă amortizarea șocului”

Mii de clădiri s-au prăbușit în Turcia și Siria, în urma cutremurelor puternice de ieri. Ancheta autorităților se îndreaptă acum și spre motivele care au dus la prăbușirea unui număr atât de mare de clădiri. Inginerii japonezi, specialiști în megastructuri, care lucrează acum la podul de la Brăila, au pus în oglindă modul cum se construiește în Japonia, o altă țară unde cutremurele sunt frecvente, față de infrastructura din Turcia.

Masaaki Nakayama - manager de proiect: Sunt foarte apropiat de suferința celor care au murit sau sunt răniți în acest cutremur, de asemenea noi avem turci care lucrează în companie și dacă au fost persoane care s-au putut întoarce în Turcia i-am lăsat să se întoarcă în perioada aceasta.

Când am fost în Turcia m-am uitat la infrastructura de acolo și coloanele care țin casele mi s-au părut cam subțiri, nu sunt foarte puternice și cred că asta a fost una dintre probleme.

Clădirile japoneze sunt făcute special ca să reziste la aceste mișcări de cutremur, inclusiv există legi speciale, stricte, pentru a limita astfel de dezastre.

În ultima vreme au fost destul de multe cutremure mari și în Japonia, o dată la un an, un an și jumătate, numai că sunt afectate doar anumite zone.

În Japonia, clădirile mai mici au mai multe șanse să cadă, însă cele mari sunt construite cu respectarea strictă a unor legi speciale, iar din acest motiv rămân în picioare.

Aceste cutremure nimeni nu are cum să știe unde și când se vor întâmpla. Sincer, am fost foarte șocat atunci când am primit aceste vești legate de Turcia și sunt foart trist pentru ce s-a întâmplat acolo. Dacă e vreo posibilitate de a ajuta, doar trebuie să ne spuneți.

Japonia este acum o țară sigură, spun inginerii. Asta pentru că au acordat cea mai mare atenție modului în care construiesc, cu zero excepții.

Yuya Uchida engineering manager: În Japonia se întâmplă foarte multe cutremure și au fost unele foarte mari, însă aceste legi speciale care sunt făcute pentru constructori, care să minimizeze aceste distrugeri. În momentul de față, Japonia este o țară sigură.

La noi, la clădirile mai mici, fundația este foarte puternică și este calculat nivelul la care casa ar trebui să se miște la cutremur și este făcută special să nu cadă. La clădirile mai înalte nu se încearcă trecerea în forță a clădirii peste cutremur, ci prin amortizarea șocului și maleabilitate.

Nu am fost în Turcia, nu pot să vă detaliez cauzele exacte ale prăbușirii acelor clădiri, foarte multe la număr, însă cred că totul se rezumă la faptul că Turcia nu are o mare experiență cu cutremure foarte mari și mă gândesc dacă nu cumva asta a afectat și modul lor de construcție a infrastructurii.