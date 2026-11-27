Este un front al războiului dintre Rusia și Ucraina pe care majoritatea oamenilor îl văd foarte rar. Acesta se întinde până la porțile NATO și, uneori, pătrunde în apele sale - amenințând să atragă Alianța, și, prin urmare, Statele Unite, în război. Pe Marea Neagră, Marina Română este mereu în alertă, căutând resturile mortale ale unui război în care nu este implicată, comentează CBS News într-un reportaj realizat în România, pe care îl prezentăm mai jos.

Incidentele care implică drone, mine și nave comerciale sunt în creștere în Marea Neagră, a declarat pentru CBS News purtătorul de cuvânt militar al NATO, colonelul Martin O'Donnell.

„În 2025, de exemplu, am înregistrat mai puțin de 50 de incidente în Marea Neagră. Numai în acest an, vorbim de patru până la cinci sute”, a spus el.

Arteră majoră a transporturilor globale de cereale și combustibili, sub amenințare

Această creștere de aproximativ zece ori amenință o arteră majoră a transporturilor globale de cereale și combustibil și a făcut ca această cale navigabilă să devină mai periculoasă decât Strâmtoarea Ormuz, un punct fierbinte al conflictului dintre SUA și Iran, ambele părți încercând să impună blocade asupra acestui punct strategic pentru a exercita presiune economică asupra celeilalte.

În acest an, 25 de marinari au fost uciși în strâmtoare, potrivit Organizației Maritime Internaționale, în timp ce cel puțin 40 au fost uciși în Marea Neagră în aceeași perioadă, potrivit Federației Internaționale a Lucrătorilor din Transporturi.

„Aș spune că Marea Neagră este la fel de importantă și, în funcție de persoana cu care vorbești, unii ar putea susține că ar putea fi chiar mai importantă… din punctul de vedere al comerțului mondial”, a spus O’Donnell.

Orice dezechilibru în fluxul de combustibil și alimente „poate avea implicații globale care pot afecta America la fel de mult ca oricare dintre națiunile de aici”, a spus el.

Iar acest front maritim se întinde dincolo de Marea Neagră.

În weekend, Ucraina a declarat că a lovit o navă de război rusă de ultimă generație și un cargou care apoi a plutit, în flăcări, în apele Finlandei, stat membru al NATO.

Duminică, Ucraina a declarat că a scufundat o navă de război rusă ancorată în Libia.

Apărarea frontierelor de la Marea Neagră nu seamănă cu apărarea celor terestre

Trei dintre cele șase țări care se învecinează cu Marea Neagră sunt membre NATO - România, Bulgaria și Turcia.

Însă, așa cum explică căpitanul Mihai Iordache din Marina Militară a României, apărarea acestor frontiere nu seamănă deloc cu apărarea celor terestre.

„Nu avem un gard în Marea Neagră care să indice: «asta este granița noastră, aceea este granița cealaltă»”, a spus el.

Marina Militară a României mobilizează scafandri și drone extrem de specializați, care scotocesc adâncurile în căutarea armelor neexplodate.

Intensificarea presiunii asupra NATO

Toate acestea au loc pe fondul intensificării presiunii asupra NATO. Vineri, Polonia a acuzat Rusia de „provocare intenționată”, după ce rachete de croazieră rusești au aterizat în sud-estul țării.

Dronele au pătruns în mod repetat în spațiul aerian al Poloniei și al altor țări NATO, în special în apropierea Ucrainei, dar nu numai, de când Rusia a lansat invazia pe scară largă pe 24 februarie 2022.

Clauza de apărare colectivă din articolul 5 al Cartei fondatoare a NATO prevede că un atac asupra unui membru este considerat un atac asupra tuturor celor 32 de state membre.

Întrebat dacă Alianța se va apăra dacă va fi necesar, O’Donnell a declarat pentru CBS News: „Aș spune că nu ar trebui să existe nicio îndoială cu privire la voința și capacitatea NATO de a acționa.”

Marina română este deja la limita capacităților

În ceea ce privește Marea Neagră, căpitanul Iordache avertizează că Marina Română este deja la limita capacităților.

„Nu avem suficienți oameni, personal și echipament pentru a face față tuturor navelor comerciale și tuturor dronelor cu care ne confruntăm”, a declarat el pentru CBS News în timpul unei misiuni de reportaj.

„Acum patru ani, eram pregătiți pentru o singură mină plutitoare, iar în prezent suntem pregătiți pentru zeci de drone plutitoare”, a spus el. „Așadar, presupun că vom fi pregătiți și în viitor; cine știe ce ne va aduce viitorul.”

„Ar putea fi mai fierbinte, ar putea fi mai rece, cine știe. Să sperăm că va fi pace.”

Editor : M.C