Cum s-a desfășurat atacul de la sinagoga din Manchester. Mărturiile oamenilor: „Am crezut că ar putea fi un foc de artificii”

Data publicării:
politisti britanici-atac sinagoga-octombrie 2025
Două persoane au murit în urma incidentului. Foto: Profimedia

Doi oameni au murit și trei au fost răniți joi dimineața, 2 octombrie, în atacul de la o sinagogă din Heaton Park, Manchester. Totul s-a petrecut în timp ce credincioșii se adunau pentru Yom Kippur, cea mai sfântă zi din calendarul evreiesc. Chava Lewin, o evreică practicantă care locuiește în apropiere, a auzit o bubuitură puternică, relatează The Times și BBC.

„Am crezut că ar putea fi un foc de artificii. Soțul meu a ieșit afară, apoi a alergat înapoi în casă și a spus: «A avut loc un atac terorist»”, a mărturisit ea.

„Am vorbit cu cineva care mi-a spus că era la volan și a văzut o mașină care conducea haotic și s-a izbit de porțile sinagogii. Ea a crezut că poate a suferit un atac de cord. În clipa în care a coborât din mașină, a început să înjunghie pe oricine se afla în apropierea lui. S-a îndreptat spre agentul de pază și a încercat să pătrundă în sinagogă. Se afla în curte. Cineva a baricadat ușa.”

La ora 9:31, la puțin timp după declanșarea atacului, o persoană a sunat la poliție, afirmând că a văzut o mașină care se îndrepta spre oameni și că un bărbat, probabil un agent de pază, fusese înjunghiat.

Gareth, un martor ocular care se afla la volanul camionetei sale de livrări în apropierea locului faptei, a mărturisit pentru BBC că a văzut un bărbat zăcând pe jos, sângerând, un alt bărbat în fața mașinii și un atacator care lovea geamul unei mașini din apropiere, „încercând să intre”.

„Ne-am apropiat puțin. Am văzut un tip sângerând pe jos. Era practic inconștient, probabil mort, evident”, a spus el.

„Și apoi, literalmente, era încă un tip în fața mașinii. Era întins pe jos. Nu puteam să-l vedem prea bine. Și erau câțiva oameni care stăteau în stradă. Cineva a strigat ceva de genul „este în școală sau în sinagogă”.

La ora 9:37, poliția din Greater Manchester a declarat incident major în Crumpsall, o zonă cu o populație evreiască numeroasă, și a pus în aplicare Operațiunea Plato, un set de măsuri luate de serviciile de urgență în cazul incidentelor de amploare, cum ar fi „atacurile teroriste”.

În câteva secunde, poliția înarmată a sosit la fața locului, avertizându-l de mai multe ori pe presupusul atacator înainte de a deschide focul la ora 9:38. În cele din urmă, suspectul a murit.

Un videoclip publicat pe platformele sociale arată doi polițiști înarmați îndreptând armele către un bărbat, considerat a fi suspectul, care zăcea pe jos în fața sinagogii.

Bărbatul care a surprins imaginile se aude spunând „l-au ucis” în timp ce polițiștii se întorc către trecători și strigă: „Dați-vă înapoi, fugiți. Cineva să rămână cu victimele; toți ceilalți, are o bombă, plecați. Dați-vă înapoi!”

Ulterior, un martor a spus oamenilor legii: „Are o bombă în jacheta lui. O să se arunce în aer. Încearcă să apese butonul”, în timp ce camera se îndreaptă către ceea ce pare a fi un bărbat în vârstă întins pe jos și sângerând pe stradă.

În timp ce bărbatul suspectat de crimă stătea în genunchi, polițiștii au tras din nou. La câteva secunde după ce bărbatul care filma a strigat „împușcați-l, la naiba!”, polițiștii au tras încă două focuri, iar bărbatul a rămas întins pe jos.

În timpul atacului, rabinul Daniel Walker, care conducea slujba, și-a păstrat calmul și și-a condus enoriașii în siguranță, potrivit unui localnic. „Ei sunt adevărații eroi”, a spus localnicul.

Paramedicii au ajuns la fața locului la ora 9:47.

Până la prânz, poliția din Greater Manchester a confirmat că două persoane au murit în urma incidentului, iar alte trei persoane se află în stare gravă.

Poliția nu a putut confirma inițial că suspectul era mort din cauza „obiectelor suspecte găsite asupra sa”, iar o echipă de geniști a sosit la fața locului în jurul orei 11:00.

În jurul orei 13:23, s-a auzit o explozie puternică controlată. Poliția antiteroristă a continuat ancheta, percheziționând casele de pe White House Avenue, la mică distanță de locul incidentului.

În timp ce se întorcea în grabă de la summitul liderilor europeni de la Copenhaga pentru a prezida o ședință de urgență, premierul britanic Sir Keir Starmer a declarat că „resurse polițienești suplimentare” vor fi dislocate la sinagogile din toată țara și a promis că va face „totul pentru a asigura siguranța comunității evreiești”.

Rabbi Jonathan Romain, de la sinagoga din Maidenhead, a declarat că incidentul a fost „cel mai mare coșmar al fiecărui evreu”.

„Nu numai că aceasta este o zi sacră, cea mai sacră din calendarul evreiesc, dar este și o perioadă de adunări în masă, momentul în care comunitatea evreiască, indiferent dacă este religioasă sau nu, se adună”, a precizat acesta.

Atac în Manchester. Un bărbat a înjunghiat cel puțin cinci persoane, într-un centru comercial

Editor : A.M.G.

