Cum s-a pregătit echipajul Artemis 2 pentru misiunea în jurul Lunii și care sunt cele mai mari pericole cu care se confruntă în spațiu

Astronauții NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch și astronautul canadian Jeremy Hansen s-au antrenat încă din iunie 2023 pentru călătoria lor de 10 zile spre Lună. Spre deosebire de misiunile spre Stația Spațială Internațională, Artemis 2 nu oferă niciun loc de refugiu, iar echipajul nu va avea opțiunea de a se întoarce în doar câteva ore pe Pământ, în cazul în care apare vreo problemă. Membrii echipajului s-au pregătit nu doar pentru a urma un set de proceduri, ci și pentru a înțelege sistemele navei spațiale atât de bine încât să se poată adapta rapid indiferent de condițiile pe care le vor întâmpina.

După ce au învățat aspectele fundamentale ale misiunii, inclusiv modul în care nava spațială Orion și racheta SLS (sistemul de lansare spațială) funcționează împreună și separat, membrii echipajului au trecut prin mai multe etape de antrenament – de la operațiuni de rutină pe orbită la părți mai complexe din misiune, precum ascensiunea, reintrarea în atmosferă și aterizarea, potrivit NASA.

În același timp, cei patru s-au pregătit pentru intervenții medicale, folosirea costumelor spațiale și desfășurarea activităților de rutină la bordul navei Orion.

Observarea și fotografierea Lunii reprezintă o parte esențială a antrenamentului pentru echipajul Artemis 2. La Centrul Spațial Johnson al NASA din Houston, astronauții au studiat fața ascunsă a Lunii, învățând să identifice formele craterelor, textura suprafeței, variațiile de culoare și felul în care se reflectă lumina.

Costumul spațial menține stabilă presiunea și aprovizionarea cu oxigen și oferă protecție termică în timpul lansării, intrării în atmosferă și în cazuri de urgență. Foto: NASA

Cu toate că Artemis 2 nu va ateriza pe Lună, echipajul va efectua observații detaliate de pe orbita lunară pentru a se pregăti pentru viitoarele misiuni.

În afară de lecții de teorie și simulări, echipajul Artemis 2 s-a antrenat și cu un avion Northrop T-38 Talon de la Baza Ellington Field. Avionul îi expune pe astronauți unor condiții de zbor dinamice, cu activitate intensă, care le dezvoltă capacitățile de conștientizare spațială și adaptabilitate, de care au nevoie în timpul misiunilor spațiale unde trebuie să ia decizii sub presiune.

Costumul spațial menține stabilă presiunea și aprovizionarea cu oxigen și oferă protecție termică în timpul lansării, intrării în atmosferă și în cazuri de urgență, în timp ce sistemele de susținere a vieții gestionează oxigenul, apa, temperatura și starea generală de sănătate a echipajului pe parcursul misiunii.

Teste în simulatorul spațial și pregătiri pentru drumul de întoarcere

În simulatorul Orion din Houston, echipajul a trecut prin fiecare etapă a misiunii, de la operațiunile de rutină și până la rezolvarea unor situații de urgență. Simulările sunt concepute să îi învețe pe astronauți cum să depisteze defecțiunile, să își stabilească prioritățile și să ia decizii în condițiile în care mesajele transmise de centrul de control al misiunii de pe Pământ vor ajunge la echipajul Orion cu întârziere.

Membrii echipajului și-au aprofundat și cunoștințele de geologie în antrenamente desfășurate în medii izolate, care sunt critice pentru îndeplinirea obiectivelor științifice ale misiunii.

Membrii echipajului și-au aprofundat și cunoștințele de geologie în antrenamente desfășurate în medii izolate, precum Islanda, acestea fiind critice pentru îndeplinirea obiectivelor științifice ale misiunii. Foto: NASA

De pe orbita lunară, astronauții vor examina un set specific de caracteristici ale suprafeței, inclusiv cratere și regolit – stratul superior de roci sfărâmate și praf de pe Lună.

Misiunea se va încheia atunci când nava Orion va cădea în ocean. Echipajul s-a pregătit deja la Laboratorul de Flotabilitate Neutră (NBL) pentru momentul căderii în apă și pentru operațiunea de recuperare.

Ei au testat mai multe scenarii pentru etapa în care va trebui să iasă din nava Orion în siguranță, să stabilizeze nava și să se urce într-o plută. Astronauții se vor baza pe toate aceste abilități după ce se vor întoarce din misiunea lor în jurul Lunii.

„Provocarea Bobby și Pete” și problemele care pot apărea în spațiu

NASA a postat anul trecut un videoclip de 50 de secunde în care cei patru astronauți au îndeplinit „Provocarea Bobby și Pete”, în care trebuie să faci 50 de tracțiuni și 100 de flotări în mai puțin de 10 minute.

Secretarul sănătății, Robert F. Kennedy, și secretarul apărării, Pete Hegseth, sunt cei care au popularizat acest test de anduranță într-un videoclip postat pe 18 august 2025.

Echipajul Artemis 2 s-a antrenat și cu un avion Northrop T-38 Talon de la Baza Ellington Field, pentru a-și dezvolta capacitățile de conștientizare spațială și adaptabilitate. Foto: NASA

Cu toate că Artemis 2 este o misiune relativ scurtă, ceea ce înseamnă că astronauții nu se vor confrunta cu unele din riscurile zborurilor spațiale mai lungi, ei vor fi expuși unui nivel mai mare de radiații decât cel cu care se confruntă astronauții de pe Stația Spațială Internațională, potrivit revistei BBC Sky At Night.

Alte probleme ce ar putea apărea sunt tulburările de somn provocate de schimbarea bruscă a ciclului lumină-întuneric și de lumina artificială. Stresul psihic și izolarea pot afecta performanța echipajului.

Scăderea masei osoase și slăbiciunea musculară se pot resimți după doar câteva zile în spațiu, așa cum s-a întâmplat și în timpul misiunilor Space Shuttle care durau între 7 și 14 zile.

Editor : Raul Nețoiu