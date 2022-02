Cum s-a transformat o fată din America într-un terorist căutat de FBI. În Siria antrena copii de șase ani să tragă cu mitraliera

Femeia din Kansas arestată în Siria și predată FBI acum o săptămână sub acuzația că a condus în Siria un batalion ISIS format numai din femei și copii rămâne după gratii. Judecătorii din Virginia au respins cererea ei de eliberare pe cauțiune. Foștii ei profesori au declarat că sunt uluiți să afle că fata pe care au descris-o ca pe o studentă "inteligentă, veselă și susținută de familie" a ajuns să susțină terorismul.

Allison Fluke-Ekren, în vârstă de 42 de ani, a fost arestată în Siria, fiind acuzată de procurorii federali de conspirație în vederea sprijinirii unei organizații teroriste străine. Potrivit anchetatorilor, ea a antrenat copii de până la șase ani să folosească mitraliere și plănuia un atac terorist violent. Femeia ar fi vrut, de asemenea, să recruteze voluntari pentru a ataca un campus universitar din SUA și se gândea și la un atac terorist asupra unui centru comercial.

Pentru aceste acuzații, femeia riscă până la 40 de ani de închisoare, scrie BBC.

Judecătorul Ivan Davis, care a analizat dosarul, a spus că a decis ca ea să nu fie eliberată după ce a analizat mai mulți factori, inclusiv siguranța comunității locale și rapoartele FBI.

Allison Fluke-Ekren nu a contestat decizia judecătorilor.

Fost profesor: Era inteligentă și avea simțul umorului

Este încă un mister cum ea a ajuns să își comande propriul batalion ISIS.

Larry Miller, care i-a fost profesor de științe în Kansas, în anii 1990, a declarat pentru BBC că a fost total uluit de vestea legăturilor ei cu SI. Și-a amintit cu drag de ea ca fiind o studentă eminentă în anii în care a urmat școala unde el preda.

"Era o studentă foarte, foarte bună. Era inteligentă și avea simțul umorului", a spus el. "Părinții ei au susținut-o mereu".

Miller a povestit că în urmă cu aproximativ 15 ani, a primit un email de la ea, în care spunea cât de mult îl admira ca profesor. "Acea scrisoare a fost minunată, ea povestea cât de mult iubește știința și natura și că va ajunge să predea. Nu a făcut niciodată nimic care să indice că vrea să facă rău altcuiva", a spus el. Profesorul chiar și-a amintit un episod în care, în timpul unei excursii cu clasa, a ținut cu grijă o șopârlă pentru ca ceilalți colegi să o poată vedea. "Nu pot să înțeleg cum ar face cineva care are o asemenea dragoste pentru natură și pentru oameni", a spus profesorul.

Declarația profesorului o descrie total diferit decât a făcut-o un martor, care le-a spus că ea ajunsese la un nivel atât de puternic de radicalizare că, pe o scară de la 1 la 10, ea era la nivelul 11 sau 12.

Din primele informații se pare că unul dintre martorii care au colaborat cu anchetatori ar fi chiar un membru al familiei ei. De altfel, familia – părinții și cei doi copii ai ei – au cerut să i se interzică să ia legătura cu ei.

"Cum poate cineva ca Allison, o fată din America, să devină o persoană care vrea să omoare? Trebuie să fii spălat pe creier", continuă să se mire profesorul Larry Miller.

Cum ar fi ajuns femeia în Siria. Ce spun procurorii

O declarație sub jurământ a unui agent special al FBI susține că Fluke-Ekren a devenit la sfârșitul anului 2016, în orașul sirian Rakka, lidera unei unități a organizației Stat Islamic denumită "Khatiba Nusaybah".

Unitatea era formată numai din femei și a fost antrenată pentru utilizarea puștilor AK-47, a grenadelor și a centurilor sinucigașe. Fluke-Ekren ar fi instruit copiii cum să folosească puști de asalt și există cel puțin un martor care l-a văzut pe unul dintre copiii acesteia, în vârstă de 5 sau 6 ani, ținând în mână o mitralieră în casa familiei din Siria.

"Ani de zile Fluke-Ekren a fost o adeptă ferventă a ideologiei teroriste radicale a ISIS, călătorind în Siria pentru a susține jihadul violent", susțin procurorii.

Potrivit documentelor judiciare, Fluke-Ekren s-a mutat în Egipt în 2008 și a călătorit între Egipt și SUA în următorii trei ani. Ea nu a mai intrat în SUA din 2011.

Procurorii cred că femeia s-a mutat în Siria în jurul anului 2012. La începutul anului 2016, soțul ei a fost ucis în orașul sirian Tell Abyad în timp ce încerca să comită un atac terorist. Ulterior, în același an, spun procurorii, ea s-a căsătorit cu un membru ISIS din Bangladesh specializat în drone, dar și acesta a murit la sfârșitul anului 2016 sau la începutul anului 2017. La patru luni după moartea acelui bărbat, femeia s-a căsătorit din nou, cu un lider proeminent al ISIS responsabil cu apărarea orașului Rakka, fost fief al teroriștilor, scrie The Guardian.

Editor : G.M.