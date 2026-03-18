Video Cum s-ar putea asigura aprovizionarea suficientă a trupelor aliate, în cazul unui viitor conflict cu Rusia. România, posibil beneficiar

Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia
Extinderi suplimentare, până în România și în sud-est Rețeaua se întinde în prezent în 12 țări

Un ofiţer militar superior al NATO a cerut Alianţei să-şi extindă reţeaua de conducte de combustibil din epoca Războiului Rece cu sute de kilometri spre est, pentru a asigura aprovizionarea suficientă a trupelor aliate în cazul unui viitor conflict cu Rusia, informează miercuri Reuters, preluată de Agerpres.

"Din punct de vedere operaţional militar, ar avea mult sens să se extindă sistemul de conducte mai spre est", a declarat, într-un interviu pentru agenţia de presă britanică, general-locotenentul Kai Rohrschneider, şeful Comandamentului Aliat Întrunit de Sprijin şi Activare al NATO.

Rețeaua de conducte NATO

Extinderi suplimentare, până în România și în sud-est

"Aş spune că este necesar ca sistemul de conducte să ajungă în mod clar în Polonia şi cred că ar trebui să existe o soluţie pentru cele trei state baltice", a spus Rohrschneider, adăugând că sunt necesare extinderi suplimentare către Finlanda, în nord, şi România, în sud-est.

Reţeaua de conducte NATO de 10.000 de kilometri, îngropată la 80 de centimetri sub pământ, a fost construită în timpul Războiului Rece pentru a servi în principal forţele aeriene occidentale într-un conflict cu Uniunea Sovietică de atunci.

În timp de război, se aşteaptă ca forţele aeriene să necesite până la 85% din consumul total de combustibil militar, conform unui studiu realizat de Centrul Polonez pentru Studii Estice.

Rețeaua se întinde în prezent în 12 țări

Combustibilul pentru avioane care circulă prin conductele NATO poate fi folosit şi de vehiculele terestre, deoarece amestecarea lui cu aditivi îl face utilizabil pentru camioane şi tancuri care funcţionează în mod normal cu motorină.

Reţeaua de conducte se întinde în prezent în 12 ţări, dar se termină în vestul Germaniei, unde deserveşte centre militare precum baza aeriană americană Ramstein, dar şi centre civile importante, cum ar fi cel mai mare aeroport al Germaniei, din Frankfurt.

Ţările de pe flancul estic al NATO, inclusiv Polonia, au insistat de mult timp pentru extinderea sistemului de conducte.

