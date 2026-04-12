Cum s-au năruit planurile mărețe ale prințului moștenitor al Arabiei Saudite din cauza războiului din Iran. „Totul a rămas în aer”

ilustrație cu Qiddiya City, proiect în apropiere de Riad, Arabia Saudită
Foto: Profimedia Images
Războiul din Iran i-a costat deja pe saudiți peste 10 miliarde de dolari Liderul Arabiei Saudite joacă periculos Mai multe proiecte din Riad sunt și ele în pericol

Planurile mărețe ale prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, de a transforma cea mai mare țară exportatoare de petrol într-un centru internațional al comerțului, tehnologiei și culturii, au fost date peste cap și mai mult de războiul din Iran, după ce multe dintre proiectele și investițiile promise se împotmoliseră deja din cauza deficitelor bugetare și a ideilor sale mult prea ambițioase.

Programul de dezvoltare „Vision 2030” include și investiții de până la 1 trilion de dolari în SUA – o promisiune pe care liderul saudit a făcut-o în timpul vizitei sale la Casa Albă din luna noiembrie, pentru care a fost lăudat de președintele american Donald Trump.

Între timp, însă, închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran a limitat exportul de petrol din Arabia Saudită la aproximativ jumătate din capacitatea normală, potrivit Wall Street Journal.

Regatul a trebuit să închidă majoritatea platformelor sale petroliere, oprind chiar și activitatea uneia dintre cele mai mari uzine petrochimice din lume.

Iranul a lansat sute de drone și rachete balistice înspre Arabia Saudită, ceea ce a afectat imaginea țării de loc sigur pentru investitori și vizitatori, cu toate că cele mai multe atacuri au fost interceptate.

Arabia Saudită a trebuit să anuleze evenimente importante, precum o cursă de Formula 1, o conferință în domeniul piețelor de capital și o competiție de fotbal american la care urma să participe și starul Tom Brady.

Mirror Line 120-kilometers Structure - Neom
Foto: Profimedia Images

Războiul din Iran i-a costat deja pe saudiți peste 10 miliarde de dolari

Unele companii aeriene și-au suspendat zborurile spre Riad, în timp ce mai multe complexe de birouri au fost închise, după ce iranienii au amenințat că vor ataca sediile firmelor americane din regiune.

Războiul i-a costat deja peste 10 miliarde de dolari pe saudiți, acestea reprezentând venituri pierdute și costuri suplimentare.

Aproape fiecare proiect uriaș din cadrul „Vision 2030” a ajuns să fie reevaluat – un proces ce a început încă dinainte de război. Oficialii saudiți ar putea chiar să renunțe la o parte din investițiile în SUA pe care s-au angajat să le facă anul trecut, potrivit unor surse citate de WSJ.

În ceea ce privește proiectul Neom și The Line, un oraș al viitorului de 9 milioane de oameni ce urma să se întindă pe o distanță de 170 de kilometri și cu clădiri de 500 de metri înălțime, oficialii au renunțat încetul cu încetul la mai multe planuri, lăsând în urmă un șanț uriaș de 120 de kilometri care străbate deșertul.

Neom a anulat recent contracte de construcție importante din cadrul unui proiect de lux în valoare de 38 de miliarde de dolari ce ar fi urmat să devină prima stațiune de schi în aer liber din regiunea Golfului Persic.

Mai multe structuri uriașe construite parțial, inclusiv un baraj de 5 miliarde de dolari finalizat doar în proporție de 30%, ar putea ajunge să fie abandonate.

Liderul Arabiei Saudite joacă periculos

În ciuda armistițiului din Iran, oficialii saudiți se tem că, dacă regimul de la Teheran va supraviețui, va urma o perioadă lungă de incertitudine în care investitorii vor părăsi Arabia Saudită.

„Totul a rămas în aer”, a spus Chris Johnson, un avocat american din Riad care ajută companiile străine să își desfășoare activitatea în Arabia Saudită.

Mohammed bin Salman joacă periculos. El i-a cerut pe ascuns Washingtonului să continue războiul contra Iranului până când capacitatea regimului de la Teheran de a-și exercita puterea în regiune va fi grav afectată, potrivit WSJ.

În același timp, însă, liderul saudit nu își dorește ca atacurile contra infrastructurii energetice să continue, iar guvernul susține oficial o soluție pașnică a conflictului.

Recenta explozie a prețului petrolului ar putea ajuta la recuperarea parțială a pierderilor provocate de război. Arabia Saudită exportă în continuare un volum mare de petrol printr-o conductă care se extinde până la Marea Roșie, ocolind Strâmtoarea Ormuz.

Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman Al Saud of Saudi Arabia visits the White House
Foto: Profimedia Images

Mai multe proiecte din Riad sunt și ele în pericol

Însă, militanții Houthi din Yemen care sunt aliați cu Iranul ar putea bloca din nou rutele de transport prin Marea Roșie, așa cum au făcut-o în timpul războiului din Gaza.

Începând de toamna trecută, aproape toate lucrările la proiectul The Line au fost sistate, în timp ce șanțul lung de 120 de kilometri unde urma să fie construită o nouă linie de cale ferată pentru un tren de mare viteză se umple încetul cu încetul cu nisip, iar fostele tabere pline de muncitori s-au transformat în orașe fantomă.

Scene similare au avut loc și în Sindalah, o stațiune de lux de 4 miliarde de dolari din cadrul proiectului Neom. Petrecerea de lansare organizată în octombrie 2024 s-a dovedit a fi prematură, după ce multe dintre hoteluri construite nu au putut fi deschise și necesită deja reparații de sute de milioane de dolari.

Mai multe proiecte din Riad sunt și ele în pericol, inclusiv un cub gigantic, care urma să aibă 70 de etaje, în New Murabba, noul centru de 50 de miliarde de dolari al Riadului.

Mohammed bin Salman a promis că va transforma poziția regatului saudit în lume, spunând că planurile sale sunt „ambițioase, dar realizabile”. Cu toate acestea, investițiile străine nu s-au ridicat niciodată la nivelul necesar pentru ca liderul saudit să poată duce la bun sfârșit „Vision 2030”.

