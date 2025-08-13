Live TV

„Cum să comanzi online un copil ucrainean”. Sute de orfani, expuși într-un catalog rusesc „ca produse într-o piață”

Foto cu caracter ilustrativ: Shutterstock

Autoritățile de ocupație susținute de Rusia în regiunea ucraineană Luhansk au lansat un „catalog” online cu sute de copii ucraineni deportați, prezentați pentru adopție sau plasament. Baza de date permite filtrarea minorilor după vârstă, sex, trăsături fizice și chiar caracteristici de personalitate, precum „ascultător”, „calm” sau „politicos și respectuos cu adulții”. Organizația Save Ukraine acuză Moscova de „trafic de copii sponsorizat de stat” și avertizează asupra riscurilor majore, inclusiv exploatare sexuală și trafic de organe, relatează Euronews și La Stampa.

Baza de date include 294 de copii ucraineni, care sunt sortați și categorizați astfel încât utilizatorii îi pot „filtra” după vârstă, gen și trăsături fizice, precum culoarea ochilor și a părului.

Copiii sunt promovați în funcție de trăsături de caracter, unii fiind descriși ca „ascultători” sau „calmi”. În numeroase cazuri, copiii sunt descriși ca „politicoși și respectuoși cu adulții”, „disciplinați” și „neconflictuali” sau „de încredere pentru a îndeplini sarcini”.

Utilizatorii pot „filtra” căutarea și în funcție de forma de tutelă preferată, cum ar fi adopția sau plasamentul familial, iar copiii sunt descriși în catalog drept „orfani și copii rămași fără ocrotire părintească”.

Mykola Kuleba, directorul organizației Save Ukraine, a declarat că majoritatea copiilor din acest „catalog” s-au născut în regiunea ucraineană Luhansk înainte de ocuparea acesteia de către Rusia și aveau cetățenie ucraineană.

„Părinții unora dintre ei au fost uciși de autoritățile de ocupație, iar altora li s-au eliberat pur și simplu documente de identitate rusești pentru a le legitima răpirea”, a declarat Mykola Kuleba, directorul organizației Save Ukraine.

Kuleba susține că deportarea copiilor ucraineni din teritoriile ocupate nu este o tactică nouă, însă „din 2022, practica a devenit răspândită și sistematică”. Potrivit acestuia, sistemul este atât de simplificat încât „un copil ucrainean poate fi efectiv ‘comandat’ online” și, cu un singur click, „poate fi deposedat de identitate, i se eliberează pașaport rusesc și este supus controlului ideologic”.

ONG-ul avertizează că platforma îi expune pe minori unor pericole grave, inclusiv exploatare sexuală, trafic de persoane, adopții ilegale și trafic pentru recoltarea de organe.

Datele oficiale de la Kiev arată că Rusia a deportat peste 19.500 de copii ucraineni, dintre care doar 1.350 au fost readuși în țară, cu sprijinul unor state terțe precum Qatar, Africa de Sud și Vatican. Estimările Laboratorului de Cercetare Umanitară al Universității Yale ridică numărul real al deportaților la circa 35.000, iar Moscova a susținut chiar că ar putea fi de până la 700.000.

Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), documente ale Kremlinului datate 18 februarie 2022 arătau planuri de a muta copii din orfelinatele din Luhansk și Donețk în Rusia sub pretextul „evacuărilor umanitare”.

În negocierile de la Istanbul, delegația ucraineană a predat Rusiei o listă cu 339 de copii răpiți, cerând ca aceștia să fie aduși acasă.

„Dacă Rusia este cu adevărat angajată într-un proces de pace, returnarea a cel puțin jumătate dintre copiii de pe această listă este un lucru pozitiv”, a declarat Rustem Umerov, șeful delegației de la Kiev.

Reprezentantul Kremlinului, Vladimir Medinski, a respins acuzațiile, susținând că Ucraina „înscenează un spectacol pe tema copiilor pierduți” și că Moscova știe exact unde se află fiecare copil de pe listă. În opinia sa, Kievul încearcă „să stoarcă o lacrimă ridicând această problemă”.

