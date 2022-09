"Cum să pleci atunci când câştigi?" Trump refuza să plece de la Casa Albă, deşi pierduse alegerile

Fostul preşedinte american Donald Trump le-a spus în repetate rânduri consilierilor în zilele ce au urmat înfrângerii sale la scrutinul prezidenţial din 2020 că va rămâne la Casa Albă, în loc să părăsească reşedinţa oficială pentru a permite accesul preşedintelui ales Joe Biden, afirmă Maggie Haberman, jurnalistă la The New York Times, într-o carte ce va fi publicată în octombrie şi despre care a relatat în avans postul de televiziune CNN, transmite marţi EFE.

''Pur şi simplu nu voi pleca'', i-ar fi spus Trump unui asistent, potrivit lui Haberman. ''Nu vom pleca niciodată'', i-ar fi transmis altuia. ''Cum să pleci atunci când câştigi nişte alegeri?'', ar mai fi comentat liderul republican, potrivit ziaristei citate.

Insistenţa lui Trump de a nu părăsi Casa Albă oferă noi detalii despre perioada haotică postelectorală în care fostul guvernant a refuzat să-şi accepte înfrângerea, iar numeroasele tentative de a anula rezultatul scrutinului au culminat la 6 ianuarie 2021 cu atacul asupra Capitoliului din Washington comis de o mulţime formată din susţinători de-ai săi, a comentat CNN.

Cartea lui Haberman, ''Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America'', va vedea lumina tiparului la 4 octombrie într-un moment în care Camera Reprezentanţilor din SUA şi Departamentul Justiţiei anchetează refuzul lui Trump de a ceda puterea după alegerile din 2020.

Haberman, care este şi analist politic la CNN, a scris pentru The New York Times despre Trump încă din timpul campaniei prezidenţiale din 2016, iar relatările ziaristei au transformat-o în ţinta atacurilor pe Twitter ale fostului preşedinte, potrivit CNN.

În cartea sa, Haberman scrie că, imediat după alegerile din 3 noiembrie, Trump a părut să recunoască că a pierdut în faţa lui Biden. În acele momente, el le-ar fi cerut consilierilor săi să-i explice ce anume nu a fost bine, ba chiar i-a consolat pe câţiva dintre ei, spunându-le: ''Am făcut totul cât de bine am putut'', reluând apoi mai mult sau mai puţin aceleaşi comentarii în discuţii cu consilierii săi pe probleme de presă.

Dar, la un moment dat, starea de spirit a lui Trump s-a schimbat, scrie Haberman, şi şi-a informat brusc asistenţii că nu are nicio intenţie să plece de la Casa Albă pentru ca Joe Biden să se poată muta în locul său. Ba chiar Trump a fost auzit cum îl întreba pe preşedintele Comitetului Naţional Republican, Ronna McDaniel, referindu-se la alegeri: ''De ce ar trebui să plec dacă mi le-au furat?''

Promisiunea lui Trump conform căreia va refuza să plece de la Casa Albă nu are precedente istorice, scrie Haberman, iar declaraţiile lui i-au pus pe consilierii săi în situaţia de a nu şti cum să reacţioneze în continuare.

Pe măsură ce detalii din această carte încep să iasă la iveală, ziarista de la The New York Times a primit critici din partea cercurilor democrate pentru că nu a făcut publice aceste informaţii despre fostul preşedinte, a relatat postul american Fox. Aceste cercuri sunt de părere că jurnalista ar fi trebuit să prezinte toate aceste date în momentul în care a aflat de ele, ci nu să le ţină ascunse luni de zile pentru a le include ulterior într-o carte.

