Cum schimbă războiul din Orientul Mijlociu planurile de vacanță. Ce destinații beneficiază de perturbări

Din articol
Perturbări pe hub-uri aeroportuare din Golf și creșterea prețului la kerosen Călătorii preferă destinații mai apropiate de casă

Din Thailanda, ocolită de europeni, şi până în Spania, care profită de o creştere a numărului de vizitatori, războiul din Orientul Mijlociu a început să aibă un impact asupra vacanţelor de vară, în beneficiul anumitor destinaţii, transmite AFP, preluată de Agerpres.

Izbucnirea conflictului, la sfârşitul lunii februarie, a redus drastic fluxurile de turişti în Orientul Mijlociu astfel că zilele acestea în Iordania puţinii turişti prezenţi pot vizita oraşul antic Petra aproape singuri.

Impactul se resimte şi mai departe. Pe insula Djerba din Tunisia, unde sezonul abia a început, sectorul funcţionează la o capacitate redusă timp de câteva săptămâni. Înainte de izbucnirea războiului, "primeam, de exemplu, 100 de rezervări noi pe zi, acum sunt doar 50", a declarat pentru AFP Anane Kamoun, directoarea hotelului Royal Garden Palace, situat în nord-estul insulei.

Perturbări pe hub-uri aeroportuare din Golf și creșterea prețului la kerosen

Perturbările apărute pe hub-urile aeroportuare din ţările Golfului şi creşterea preţurilor la kerosen au un impact mai larg, afectând şi Asia de Sud-Est. Într-o ţară precum Thailanda, cifrele sunt evidente. Potrivit Ministerului Turismului, ţara a înregistrat o scădere accentuată a sosirilor din ţările europene în luna aprilie, cu 29% mai puţini vizitatori germani şi 44% mai puţini italieni.

Tur-operatorul german TUI şi-a redus, în aprilie, previziunile de profitabilitate pentru anul fiscal 2025/26, invocând războiul din Iran, care generează o prudenţă sporită în rândul clienţilor.

Dar prudenţa nu înseamnă anulare. Potrivit lui Aarin Chiekrie, analist la Hargreaves Lansdown, "nu se pare că turiştii îşi abandonează complet planurile de vacanţă. Datele recente sugerează că pur şi simplu rezervă mai târziu".

Conform estimărilor Consiliului Mondial pentru Călătorii şi Turism (WTTC), care reprezintă principalii operatori de turism la nivel mondial şi, prin urmare, monitorizează sănătatea economică a sectorului, industria va înregistra în acest an o creştere globală de 3,2%, depăşind creşterea economiei globale, estimată la 2,4%.

Călătorii preferă destinații mai apropiate de casă

Europa ar putea beneficia în mod special de acest context. WTTC prognozează că cheltuielile vizitatorilor internaţionali în regiune vor creşte cu 7,1% în 2026, "pe măsură ce călătorii preferă din ce în ce mai mult destinaţiile mai apropiate de casă, pe fondul incertitudinii geopolitice şi al perturbărilor din alte regiuni".

Italia se află în fruntea clasamentului în ceea ce priveşte creşterea preconizată, urmată de Spania, potrivit WTTC. Rafael Pampillon Olmedo, profesor de economie la Universitatea IE din Madrid, consideră că războiul va perturba fluxurile turistice internaţionale şi mută o parte din cerere către destinaţii percepute ca fiind mai sigure.

"Mulţi călători europeni care ezită să meargă în Orientul Mijlociu, în Mediterana de Est (Turcia, Grecia sau Egipt) sau chiar în destinaţii mai apropiate din Golf se îndreaptă către Spania şi Portugalia", adaugă Rafael Pampillon Olmedo.

Şi alte destinaţii au beneficiat. Zakaria Meliani, director de operaţiuni la Balima Residences, o companie de închirieri pe termen scurt din Rabat, Maroc, a declarat pentru AFP că a observat o modificare a tendinţelor obişnuite.

"De obicei, intrăm în sezon la mijlocul lunii mai, dar de data aceasta a început imediat după Ramadan (la scurt timp după începerea războiului la sfârşitul lunii februarie, nr.). Călătorii care îşi planificaseră vacanţe în Liban, Dubai, Oman sau Asia cu o escală în Golf şi-au îndreptat atenţia către Maroc", a spus Zakaria Meliani.

"Turismul marocan evoluează în prezent în conformitate cu previziunile noastre iniţiale, cu o creştere de 5% la sfârşitul lunii aprilie 2026, în ciuda unui context geopolitic incert", a declarat pentru AFP ministrul marocan al turismului, Fatim-Zahra Ammor. 

