Virgil Bălăceanu a comentat, la Digi24, informațiile publicate de prestigioasa publicație Wall Street Journal, potrivit cărora președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a informat un grup restrâns de consilieri că negocierile de pace au ajuns într-un impas și a dat instrucțiuni să se pregătească un plan în cazul în care războiul va continua încă trei ani. Generalul român în rezervă a subliniat că nu există semne vizibile că războiul din Ucraina s-ar apropia de final și a explicat ce ar putea face rușii în următoarele luni ca să câștige în teren.

„Nu sunt elemente credibile care să ne spună că se va ajunge într-un timp relativ scurt. Asta înseamnă nu în acest an, la un acord de încetare a focului și un armistițiu, fie el și pe perioadă determinată”, a afirmat Bălăceanu.

„Acțiunile militare vor continua. Acțiunile ofensive ale rușilor vor continua concomitent cu rezistența ucrainienilor. Trebuie să vedem ce se va întâmpla în acest an. Dacă vor reuși să-și pregătească aliniamentul pentru declanșarea ofensivei de vară. Au nevoie (n.r. rușii) să cucerească în întregime Pokrovskul, Kupianskul, Siverskul și să ajungă cât mai aproape de Kosteantînivka și Drujkivka. Vom vedea rezistența în cealaltă aglomerare, adică în Kramatorsk și Sloviansk. Dacă ritmul de ofensivă de vară va fi foarte scăzut - el în perioada aceasta nu a dus mai mult de 200 la 300 km² pe lună, războiul va continua și anul viitor”, a explicat generalul în rezervă Virgil Bălăceanu, oferind detalii despre actuala linie a fronului.

Întrebat dacă este mai important ce se întâmplă pe front sau ce se întâmplă în „camera discuțiilor”, Virgil Bălăceanu a răspuns:

„Ar trebui să fie absolut invers, să fie mai important ce se întâmplă în camera discuțiilor. Însă în camerele discuțiilor nu se face altceva decât o tergiversare, mai ales din partea Rusiei. Am putea spune că există și o încăpățânare a Ucrainei, dar este o încăpățânare istorică și constituțională. Și este o încăpățânare ce dă șanse politice în continuare lui Zelenski. Nu cred că acesta ar fi motivul principal. Adică mă refer la ceea ce cer rușii - cedarea de teritorii.

A apărut o cerință pe care noi nu o luăm în seamă. Acum un an, un an și ceva nu a apărut din partea lui Putin această cedare de teritorii. O cedare fără luptă, un abandon. Ar fi o capitulare mai clară decât îndeplinirea de către Ucraina a celor 10 puncte esențiale. Le spuneam eu - decalogul cerințelor - care au acea condiționare simbolică - denazificarea și demilitarizarea. Dar elementele sunt mult mai multe. Nu s-a renunțat de partea rusă la niciuna din aceste cerințe”, a spus generalul român în rezervă.

Fostul militar de rang înalt a subliniat că Ucraina nu poate ceda teritorii, fără să continue lupta de apărare.

