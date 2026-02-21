Live TV

Exclusiv Cum se decide războiul: victorii pe front sau negocieri în culise? Fereastra de timp a rușilor care ar putea tranșa soarta conflictului

Data publicării:
Silhouette of the Russian president Vladimir Putin in profile against a cracked Ukrainian flag and rubble, symbolizing political tension, conflict
Foto: Profimedia

Virgil Bălăceanu a comentat, la Digi24, informațiile publicate de prestigioasa publicație Wall Street Journal, potrivit cărora președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a informat un grup restrâns de consilieri că negocierile de pace au ajuns într-un impas și a dat instrucțiuni să se pregătească un plan în cazul în care războiul va continua încă trei ani. Generalul român în rezervă a subliniat că nu există semne vizibile că războiul din Ucraina s-ar apropia de final și a explicat ce ar putea face rușii în următoarele luni ca să câștige în teren.

Nu sunt elemente credibile care să ne spună că se va ajunge într-un timp relativ scurt. Asta înseamnă nu în acest an, la un acord de încetare a focului și un armistițiu, fie el și pe perioadă determinată”, a afirmat Bălăceanu.

Acțiunile militare vor continua. Acțiunile ofensive ale rușilor vor continua concomitent cu rezistența ucrainienilor. Trebuie să vedem ce se va întâmpla în acest an. Dacă vor reuși să-și pregătească aliniamentul pentru declanșarea ofensivei de vară. Au nevoie (n.r. rușii) să cucerească în întregime Pokrovskul, Kupianskul, Siverskul și să ajungă cât mai aproape de Kosteantînivka și Drujkivka. Vom vedea rezistența în cealaltă aglomerare, adică în Kramatorsk și Sloviansk. Dacă ritmul de ofensivă de vară va fi foarte scăzut - el în perioada aceasta nu a dus mai mult de 200 la 300 km² pe lună, războiul va continua și anul viitor”, a explicat generalul în rezervă Virgil Bălăceanu, oferind detalii despre actuala linie a fronului.

Întrebat dacă este mai important ce se întâmplă pe front sau ce se întâmplă în camera discuțiilor”, Virgil Bălăceanu a răspuns:

„Ar trebui să fie absolut invers, să fie mai important ce se întâmplă în camera discuțiilor. Însă în camerele discuțiilor nu se face altceva decât o tergiversare, mai ales din partea Rusiei. Am putea spune că există și o încăpățânare a Ucrainei, dar este o încăpățânare istorică și constituțională. Și este o încăpățânare ce dă șanse politice în continuare lui Zelenski. Nu cred că acesta ar fi motivul principal. Adică mă refer la ceea ce cer rușii - cedarea de teritorii. 

A apărut o cerință pe care noi nu o luăm în seamă. Acum un an, un an și ceva nu a apărut din partea lui Putin această cedare de teritorii. O cedare fără luptă, un abandon. Ar fi o capitulare mai clară decât îndeplinirea de către Ucraina a celor 10 puncte esențiale. Le spuneam eu - decalogul cerințelor - care au acea condiționare simbolică - denazificarea și demilitarizarea. Dar elementele sunt mult mai multe. Nu s-a renunțat de partea rusă la niciuna din aceste cerințe”, a spus generalul român în rezervă.

Fostul militar de rang înalt a subliniat că Ucraina nu poate ceda teritorii, fără să continue lupta de apărare.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
zaharia-and-barbulesteanu
1
Bande de infractori români și albanezi, care evită controalele la frontiere și dau...
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
2
„Nu am nevoie de porcăriile astea istorice”: Zelenski respinge versiunea lui Putin despre...
liviu gheorghe odagiu
3
Președintele CSM reclamă că Nicușor Dan cere detalii despre numărul de dosare în lucru...
BRASOV - METEO - NINSOARE - 08 IAN 2025
4
Un nou val cu ger, ninsoare şi viscol va cuprinde întreaga țară. ANM a emis o nouă...
ceremony to unveil the new 600mm multiple launch rocket system in front of the April 25th Cultural Center in Pyongyang
5
„Nimeni nu poate spera să fie protejat de Dumnezeu”. Coreea de Nord a prezentat un...
A participat la Consiliul Păcii și poate primi "nota de plată": suspendat din funcție!
Digi Sport
A participat la Consiliul Păcii și poate primi "nota de plată": suspendat din funcție!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
jack lopresti cu steagul brigazii azov in spate
Un fost parlamentar britanic s-a alăturat Brigăzii Azov din Ucraina, una din cele mai temute unități de luptă
dimko
Motivul pentru care foarfeca a devenit o armă obligatorie a soldaților ucraineni. „Tăiem tot, chiar dacă e al nostru”
Sahara
Ce cred ucrainenii despre noua rachetă de croazieră românească Sahara, prevăzută cu Nemesis AI: „Singurul proiect cunoscut publicului”
Tanc K2
Împlicarea lui Kim Jong Un de partea Rusiei ar putea duce la o situație de neimaginat : Coreea de Sud va acorda ajutor militar Ucrainei
conducta petrol drujba cu robineti si tevi la rafinarie
Ungaria amenință că va bloca împrumutul acordat de UE Ucrainei din cauza întreruperii livrărilor de petrol: „Nu vom ceda”
Recomandările redacţiei
Donald Trump și Gentry Beach / Leonid Mihelson și Vladimir Putin
Înțelegerea semnată pe ascuns care ar putea redeschide calea...
Ce joburi din România nu pot fi înlocuite de roboți. Foto Getty Images
Joburi sigure în România: Cele mai căutate locuri de muncă pe care...
Screenshot 2026-02-20 at 20.23.53
Arhitectul din culise al întâlnirii Nicușor Dan – Marco Rubio...
nino caine
Nino, câinele care a găsit 2 kilograme de cocaină îngropate sub un...
Ultimele știri
Ce se va întâmpla în continuare? UE „analizează cu atenție” hotărârea instanței americane împotriva taxelor impuse de Trump
Ninge viscolit în 16 județe și în București. Copaci căzuți, mașini avariate. Ce drumuri sunt închise circulației
Unde îți poți încărca cel mai ieftin mașina electrică în Europa. România, mai scumpă decât țări precum Spania sau Croația
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Anul Calului de Foc 2026 pentru zodia Tigru. Mai multă maturitate și răbdare în dragoste, afirmare...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
De unde făcea rost de bani pentru concursuri Julia Sauter. Patinatoarea a făcut sacrificii mari
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Afacerea de mare succes cu care fiica lui Ilie Năstase vrea să dea lovitura. În ce vrea să investească Alessia
Adevărul
Două „palate” dintr-o comună cu o mare comunitate de romi, scoase la licitație de ANAF. Prețul pleacă de la...
Playtech
Ce ascunde Area 51, cea mai misterioasă bază militară din SUA. Adevărul din spatele mitului extratereștrilor...
Digi FM
Influencerul american Adonis Live, reținut de polițiști după ce a lovit un tânăr în Piața Romană, în timpul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Chivu a lăsat "mască" o țară întreagă cu o singură frază: "Credeam că n-am auzit bine!"
Pro FM
Are 54 de ani, dar ar putea fi confundată cu o tânără de 30. Thalia, divină într-o rochie mulată, cu decolteu...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
Adevarul
Gest de mare omenie făcut de un șofer de troleibuz. A ajutat călătorii aflați în nămeți să urce în mijlocul...
Newsweek
Martie aduce bani în conturi! Vezi când se dă pensia, alocația și ajutoarele sociale pentru milioane de români
Digi FM
Pirania Cremenișan, la Digi FM: „A început anul porcului de lemn – iubi doarme lemn și sforăie ca un porc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este speranța de viață în cazul pacienților cu scleroză laterală amiotrofică. Actorul Eric Dane a murit...
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Eric Dane, declarații sfâșietoare în ultimul interviu: „Nimeni nu m-ar învinovăți dacă m-aș târî în dormitor...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...