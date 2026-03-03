Live TV

Cum se implică Franța în războiul din Orientul Mijlociu: avioane Rafale, portavionul Charles de Gaulle și fregate în Marea Mediterană

Data publicării:
Jean Castex Aboard French Aircraft Carrier Charles-De-Gaulle - Toulon
Portavionul Charles de Gaulles este considerat un „instrument de putere şi influenţă excepţional” de către Franţa. Foto: Profimedia Images

Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat marţi că doreşte să formeze o coaliţie pentru a reuni mijloace, „inclusiv militare”, cu scopul de a securiza „căile maritime esenţiale pentru economia mondială”. Astfel, el a anunțat că a ordonat portavionului Charles de Gaulle să se îndrepte spre Marea Mediterană, și, de asemenea, au fost desfășurate radare și avioane de vânătoare Rafale în zona Orientului Mijlociu

„Astăzi, strâmtoarea Ormuz este de fapt închisă (...) Canalul Suez şi Marea Roşie sunt, de asemenea, tensionate şi ameninţate”, a declarat Macron într-un discurs solemn transmis la televiziune.

„Am luat iniţiativa de a forma o coaliţie pentru a reuni mijloace, inclusiv militare, pentru a relua şi securiza traficul pe aceste rute maritime esenţiale pentru economia mondială”, a anunţat el. 

Două baze militare franceze au suferit „atacuri limitate”, a indicat Emmanuel Macron.

El a adăugat că dorește să proiecteze o forță „defensivă”. „Avem acorduri de apărare care ne leagă de Qatar, Kuweit și Emiratele Arabe Unite. De asemenea, suntem legați de Iordania și de aliații noștri kurzi. Am doborât drone în legitimă apărare”, a explicat președintele francez. 

„Pe lângă resursele deja prezente, în ultimele ore au fost desfășurate radare și avioane de vânătoare Rafale”, a adăugat el, anunțând totodată trimiterea unei fregate franceze, Languedoc, pe coasta Ciprului. 

„Am dat ordin portavionului Charles-de-Gaulle, mijloacelor sale aeriene şi escortei sale de fregate să se îndrepte spre Marea Mediterană”, a afirmat preşedintele francez. 

„Multe lucruri sunt încă instabile, dar Franţa rămâne o putere care caută să păstreze pacea, o forţă puternică şi stabilă”, a dat asigurări Emmanuel Macron. 

