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Cum se poziționează China după înfrângerea republicanilor lui Trump în alegerile din SUA. Ce mesaj transmite Beijingul

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Xi Jinping și Donald Trump.
Xi Jinping și Donald Trump. Foto: Profimedia Images
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China a calificat miercuri alegerile americane de la jumătatea mandatului drept „o chestiune internă” şi s-a declarat pregătită să continue cooperarea cu Statele Unite în privinţa temelor de interes comun şi a subiectelor asupra cărora există divergenţe.

„Alegerile de la jumătatea mandatului ţin de afacerile interne ale Statelor Unite”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, în cadrul unei conferinţe de presă obişnuite.

„China este dispusă să continue să colaboreze cu Statele Unite pentru a păstra şi a pune în aplicare consensul important la care au ajuns cei doi şefi de stat, pentru a consolida comunicarea şi pentru a gestiona în mod corespunzător divergenţele”, a declarat ea.

Democraţii au preluat marţi controlul asupra ambelor camere ale Congresului, potrivit proiecţiilor mass-media americane, provocând o înfrângere zdrobitoare republicanilor preşedintelui Donald Trump în cadrul alegerilor de la jumătatea mandatului prezidenţial. După ce iniţial a fost clar că preiau controlul asupra Camerei Reprezentanţilor, democraţii au câştigat locuri de senatori în mai multe bastioane republicane, precum Kansas şi Texas, şi vor putea limita considerabil puterile preşedintelui american până la sfârşitul mandatului său.

Surprinzător, combativul preşedinte Donald Trump a adoptat un ton conciliant comentând rezultatele alegerilor, pentru care nu şi-a asumat nicio responsabilitate.

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Editor : C.S.

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