Cum se pregătește Israelul pentru cel mai amplu proces penal privind actele de terorism din istoria sa

În acest weekend se împlinesc 1.000 de zile de la masacrul din 7 octombrie 2023, condus de mișcarea teroristă Hamas, în urma căruia 1.164 de persoane au fost ucise, iar 251 au fost luate ostatici, scrie The Jerusalem Post.

Nu a avut loc încă o analiză completă a evenimentelor din acea zi într-o sală de judecată penală, dar a fost adoptată o lege specială, s-au aprobat cu peste 1 miliard de șekeli, iar lucrările au început la Atarot, în nordul Ierusalimului, unde este prevăzută construirea unui tribunal militar specializat.

Construcția reprezintă doar o parte a unui proiect în care cea mai grea sarcină este următoarea: judecarea a sute de inculpați pentru crime comise în zeci de locații.

Acest lucru va trebui realizat folosind un volum vast și în continuă creștere de probe, un număr potențial enorm de martori, materiale clasificate, măsuri de securitate și un cadru juridic cu puține paralele la nivel național.

Întrebarea este: cum poate statul să-i aducă în fața justiției pe autorii atacului din 7 octombrie fără a supraîncărca instanțele, fără a abandona victimele și familiile acestora și fără a se prăbuși sub greutatea obligațiilor unei proceduri penale?

Nu se preconizează ca primele procese să înceapă în curând. The Jerusalem Post înțelege că ipoteza de lucru actuală este că acestea nu vor începe înainte de 2028.

Cu alte cuvinte, sarcina constă în construirea unui întreg sistem judiciar temporar în jurul unei infracțiuni care nu poate fi redusă la un singur dosar, un singur inculpat, o singură scenă a crimei sau o singură teorie juridică.

Un cadru – nu încă un proces

Knessetul a aprobat în luna mai legea privind urmărirea penală pentru evenimentele din 7 octombrie, creând un tribunal militar special la Ierusalim pentru judecarea cazurilor.

Această lege vizează presupusele fapte comise între 7 octombrie 2023 și 10 octombrie 2023, precum și infracțiunile care ar fi fost comise împotriva ostaticilor reținuți în Gaza după acea perioadă.

Ea a fost elaborată pentru a permite urmărirea penală în temeiul legilor penale existente și al infracțiunilor speciale – inclusiv crime împotriva poporului evreu, crime împotriva umanității, crime de război, omor, viol, răpire și jaf.

De asemenea, aceasta conferă tribunalului, în cazurile relevante, autoritatea de a impune pedeapsa cu moartea în conformitate cu cadrul juridic de care dispune.

Tribunalul va funcționa în completuri formate din trei judecători. Cel puțin un judecător din fiecare complet trebuie să fie președintele unui tribunal militar sau un judecător superior al unui tribunal districtual cooptat în cadrul militar.

În plus, deși orice hotărâre de primă instanță poate fi atacată cu apel, o condamnare la moarte ar declanșa automat o reexaminare în apel în fața unui complet condus de un judecător pensionat al Curții Supreme, chiar dacă inculpatul nu depune apel.

Legea este concepută astfel încât să țină seama de faptul că acestea nu sunt cazuri obișnuite de terorism.

O instanță special concepută

Cu alte cuvinte, instanța trebuie să fie suficient de sigură pentru sute de inculpați cu grad ridicat de risc, suficient de mare pentru a permite desfășurarea simultană a mai multor procese, echipată pentru a gestiona un volum imens de materiale digitale și structurată astfel încât să ofere un cadru adecvat victimelor și familiilor îndoliate, care vor fi nevoite să retrăiască evenimentele din 7 octombrie.

Complexul planificat în Atarot este menit să includă nouă săli de judecată și să poată găzdui până la 15 completuri de judecată.

Se preconizează crearea unei unități separate în cadrul sistemului judiciar militar, cu funcții dedicate în domeniul judiciar, al parchetului, administrativ, al securității, tehnologic și al sprijinului victimelor.

Pe 18 iunie, președintele Comisiei pentru Constituție, Drept și Justiție, Simcha Rothman, a declarat că buldozerele au început pregătirea șantierului din Atarot. Anunțul a marcat primul semn public că legea a intrat în etapa de punere în aplicare.

Atarot se află în apropierea punctului de trecere Kalandiya și a Cisiordaniei. Rothman a afirmat că locația a fost aleasă, printre altele, pentru a rezolva problemele legate de avocații apărării și de logistica transportului deținuților.

Din informațiile de care dispune The Jerusalem Post, cele trei direcții majore care se desfășoară acum în paralel sunt construcția fizică a complexului, crearea unui sistem de asistență pentru victime și martori, precum și finalizarea și transferul dosarelor de la Parchetul General către Parchetul Militar.

De la anchetă la urmărirea penală militară

Procuratura Generală a declarat, ca răspuns la o solicitare, că a înființat o echipă specializată încă din octombrie 2023, condusă de divizia de urmărire penală a Districtului Sud și întărită de procurori din alte districte.

Echipa, a precizat aceasta, a însoțit ancheta privind locurile faptei, suspecții, victimele și evenimentele, pregătind în același timp avize juridice și documente necesare pentru procedurile viitoare.

În februarie, în urma discuțiilor conduse de procurorul general Gali Baharav-Miara cu procurorul șef Amit Aisman și cu avocatul general militar, s-a decis ca Parchetul Militar să se ocupe de cazuri până la finalizarea acestora în fața tribunalului special.

Dosarele complete nu au fost încă transferate către Parchetul Militar. Cu toate acestea, o echipă care se ocupă de tribunalul special a început să lucreze încă din februarie, înainte ca legislația finală să fie adoptată.

De atunci, echipa a petrecut aceste luni identificând necesarul de personal, infrastructură, precum și cerințele procedurale și instituționale ale proiectului.

Guvernul a aprobat cadrul bugetar pentru acest demers la începutul lunii iunie, alocând peste 1 miliard de șekeli pentru perioada 2026–2029.

Aceste fonduri sunt destinate să acopere nu numai complexul judiciar, ci și birourile parchetului, o sediu al Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF), personalul, transportul securizat, sistemele de comunicații și de difuzare, serviciile medicale și alte costuri operaționale.

Problema ostaticilor a reprezentat o constrângere centrală în ceea ce privește calendarul proceselor. Atât timp cât israelienii erau ținuți captivi în Gaza, statul a amânat punerea sub acuzare, din cauza temerii că suspecții ar putea fi incluși într-un viitor acord privind eliberarea ostaticilor.

Raportul din iunie al Biroului Controlorului de Stat a criticat faptul că nu începuse niciun proces legat de evenimentele din 7 octombrie, menționând totodată că această preocupare a întârziat procesul.

Ce anume încearcă de fapt procuratura să dovedească?

Primele puneri sub acuzare vor conta nu doar datorită persoanelor menționate în ele, ci și datorită narațiunii pe care o prezintă.

Maurice Hirsch, fost procuror militar în Cisiordania, a declarat într-un interviu acordat ziarului Jerusalem Post că una dintre primele și cele mai importante decizii ale procuraturii va fi alegerea doctrinei sau a doctrinelor juridice pe care va decide să le urmeze.

Aceasta ar încadra evenimentele din 7 octombrie nu doar ca o serie de infracțiuni distincte comise în locații specifice, ci ca o acțiune criminală coordonată, desfășurată de persoane care au acționat împreună în vederea atingerii unui scop criminal comun.

Dacă, de exemplu, doctrina aleasă se bazează pe localitate, responsabilitatea s-ar putea axa în principal pe ceea ce procurorii dovedesc la un anumit kibbutz, drum, locuință sau loc de desfășurare a unui festival.

Hirsch a afirmat că imaginea publică indică puternic existența unei coordonări – amploarea atacului, atacurile simultane la frontieră, armele, hărțile, pregătirile și documentele care ar fi fost recuperate în Gaza vor fi, probabil, toate factori determinanți.

Dacă probele susțin aplicarea doctrinei „întreprinderii criminale comune” la standardul penal cerut în instanță este o altă întrebare. Acuzarea nu a dat niciun indiciu cu privire la direcția doctrinară spre care se îndreaptă.

Această alegere va determina numărul de acte de acuzare, probele prezentate, martorii chemați, judecătorii și procurorii necesari, precum și dacă familiile vor trebui să retrăiască aceleași evenimente în mai multe săli de judecată.

Cazurile bazate pe localitate pot fi mai ușor de gestionat și pot facilita stabilirea unei legături cu anumite victime și probe, a explicat Hirsch.

Pe de altă parte, a adăugat el, acestea ar putea genera numeroase proceduri judiciare; astfel, deși un caz mai amplu ar putea ilustra mai bine strategia de coordonare a atacului, acest lucru ar necesita dovezi care să facă legătura între persoane, planificare și fapte la nivelul diferitelor scene ale atacului.

Problema probelor

Procurorii vor trebui să transforme un volum neobișnuit de mare și variat de materiale în probe care pot fi verificate în instanță: probe materiale de la locul faptei, declarații ale suspecților, mărturii ale supraviețuitorilor și martorilor, înregistrări video realizate de autori, înregistrări digitale și materiale colectate în timpul operațiunilor militare din Gaza.

Provocarea va consta mai puțin în existența materialelor și mai mult în munca de organizare a acestora, de determinare a ceea ce poate fi utilizat, de divulgare către avocații apărării și de corelare cu anumiți inculpați și presupuse infracțiuni.

Pe de altă parte, problema s-ar putea prezenta invers în acest caz, întrucât multe dintre victime au fost ucise.

Structura anticipată pentru victime și martori este planificată în jurul a aproximativ 12.000 de potențiali martori.

Procuratura militară va trebui să se pregătească pentru implicarea sa în proceduri pe măsură ce actele de acuzare și structura instanței prind contur.

Deosebit de gravă în acest sens este problema legată de violența sexuală. Multe victime au fost ucise, iar unele scene au fost distruse sau alterate în haosul atacului.

Între timp, martorii supraviețuitori ar fi putut vedea doar o parte a incidentului. Li s-ar putea cere să depună mărturie despre evenimente care nu pot fi reconstituite printr-un model probatoriu convențional, bazat pe o singură victimă și o singură scenă a faptei. Și asta fără a explora măcar rolul pe care trauma îl poate juca în ceea ce privește experiențele care pot fi declanșate de o astfel de rememorare.

În raportul său din luna mai, Comisia Civilă privind Crimele comise de Hamas împotriva femeilor și copiilor la 7 octombrie a pledat în favoarea unui model probatoriu cumulativ pentru infracțiunile sexuale și bazate pe gen.

Acesta ar viza înregistrările video păstrate, mărturiile corelate, tiparele recurente între diferite locații, materialul criminalistic și alte înregistrări.

Această abordare ar putea fi relevantă pentru eventualele urmăriri penale, în special în cazurile în care victimele au fost ucise, locurile faptelor au fost distruse, iar martorii supraviețuitori pot depune mărturie doar cu privire la fragmente din ceea ce au văzut.

Procurorii vor trebui totuși să stabilească probele împotriva anumitor inculpați și a anumitor presupuse infracțiuni. Cu toate acestea, se susține în raport, incidentele individuale pot fi evaluate și în contextul penal mai larg al atacului.

Aceeași tensiune se regăsește și în cazul materialelor clasificate. Hirsch a remarcat că procurorii s-ar putea confrunta cu dispute privind probele care sunt prea sensibile pentru a fi dezvăluite în ședință publică.

Acest lucru poate genera un litigiu în cadrul procesului: dispute privind posibilitatea ca materialul să poată fi divulgat, rezumat, protejat sau utilizat fără a compromite o sursă sau o metodă de informații.

Un proces trebuie construit pentru a rezista în timp

După 1.000 de zile, tentația este de a evalua proiectul în funcție de etapele sale vizibile: o lege, un buget sau un șantier.

Dar adevărata măsură va fi dacă sistemul poate desfășura proceduri credibile și durabile.

Avertismentul fără menajamente al lui Hirsch este că viteza va avea limite. „Dacă cineva crede că aceste procese se vor încheia rapid, pur și simplu se amăgește”, a spus el.

O urmărire penală de această amploare necesită timp. Apărarea trebuie să primească și să examineze probele, cererile preliminare trebuie audiate, procurorii trebuie să aleagă ce pot dovedi, iar judecătorii trebuie să decidă asupra chestiunilor juridice și probatorii contestate.

Fiecare inculpat are dreptul la o apărare individuală, chiar și atunci când presupusele crime se numără printre cele mai oribile din Israel, a subliniat Hirsch.

El a spus că se teme că ar putea dura unul sau doi ani până când vreun proces va ajunge în etapa în care un acuzat va fi audiat – doar pentru a depune actele de acuzare, a transfera probele și a finaliza etapele preliminare.

Hirsch a mai spus că dezbaterile din Knesset privind numirile judiciare la tribunal, cu o durată de trei, cinci sau șapte ani, nu sunt o chestiune de natură tehnică, întrucât durata poate determina dacă dosarele își păstrează coerența de la început până la sfârșit.

Comparațiile cu procesul Eichmann, care au apărut în dezbaterea publică, sunt de înțeles, dar au o valabilitate limitată.

Adolf Eichmann a fost un singur inculpat, judecat într-un singur dosar. În acest caz, se preconizează că instanța va trebui să se ocupe de sute de inculpați, de diferite niveluri de presupusă implicare și de crime comise în numeroase locații.

Cele mai apropiate comparații ar putea fi tribunalele internaționale create după conflictele din Rwanda și din fosta Iugoslavie, dar acelea au fost instituții înființate după comiterea crimelor și au reprezentat instanțe impuse din exterior.

Israelul încearcă să gestioneze aceste cazuri prin propriul sistem judiciar, folosind o combinație între legislația penală existentă și noul cadru legislativ din 7 octombrie.

Pedeapsa cu moartea face parte din această arhitectură juridică, dar nu ar trebui să eclipseze problema mai dificilă cu care se confruntă deja procuratura – cum să formuleze acuzații care să fie solide din punct de vedere juridic, fundamentate individual și capabile să reziste în apel.

Nu există încă niciun indiciu cu privire la faptul dacă procurorii vor solicita pedeapsa capitală în vreun caz.

Competența tribunalului de a o impune este, de asemenea, separată de Legea mai amplă privind pedeapsa capitală pentru teroriști, susținută de ministrul securității naționale Itamar Ben-Gvir, și nu abordează care va fi politica de formulare a acuzațiilor.

Pentru familiile celor uciși, durata și structura procedurilor vor avea o importanță directă. Modul în care sunt împărțite dosarele ar putea determina dacă rudele vor fi nevoite să urmărească un singur proces sau mai multe, cât de des vor trebui să se întoarcă la tribunal și câte probe referitoare la atacuri vor trebui să audieze.

Activitatea de la Atarot reprezintă, așadar, doar o parte din ceea ce mai trebuie pus în aplicare. Trebuie finalizată construcția tribunalului, transferate și organizate dosarele, pregătite actele de acuzare, recrutat personalul și luate măsuri pentru victime, martori, inculpați și avocații apărării.

La 1.000 de zile după 7 octombrie, aceste pregătiri sunt în curs de desfășurare. Cu toate acestea, Post înțelege că nu se preconizează ca primele procese să înceapă înainte de 2028.

Editor : M.C