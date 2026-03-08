Cum se profilează Rusia drept un prim câștigător al războiului din Iran (Time)

„Ceea ce vedem acum nu era greu de anticipat”, a declarat Robert Person, cercetător asociat în cadrul programului Eurasia al Foreign Policy Research Institute.

„Putin și consilierii săi au concluzionat probabil că un război în Iran servește intereselor Rusiei pe termen scurt: prețuri mai mari la energie, distragerea atenției globale de la războiul din Ucraina, pe care Putin nu este pregătit să îl încheie, și riscul ca Statele Unite să fie prinse într-un nou conflict de durată în Orientul Mijlociu”, a explicat analistul.

Creșterea prețurilor la petrol, avantaj pentru Moscova

Rusia a fost supusă unor sancțiuni economice severe din partea Statelor Unite și a aliaților săi după invazia Ucrainei din 2022, inclusiv controale asupra exporturilor, blocarea activelor și plafonarea prețului petrolului rusesc.

În august anul trecut, președintele Donald Trump a impus o taxă vamală suplimentară de 25% asupra unor produse indiene, ca reacție la importurile de petrol rusesc ale Indiei.

Totuși, în contextul creșterii prețurilor la combustibili în Statele Unite, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a acordat o derogare temporară de 30 de zile pentru anumite tranzacții.

„Ieri, Trezoreria a fost de acord să permită aliaților noștri din India să înceapă să cumpere petrol rusesc care era deja pe mare”, a declarat Bessent pentru Fox Business.

El a precizat că măsura este temporară și se referă doar la transporturile de petrol deja aflate pe mare.

În același timp, Kremlinul susține că războiul din Iran a dus la o creștere a cererii pentru energia rusească.

„Există o creștere semnificativă a cererii pentru produsele energetice rusești în legătură cu războiul din Iran”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Înainte de conflict, Rusia era nevoită să vândă petrol cu un discount de 10–13 dolari pe baril. După declanșarea războiului, potrivit Reuters, petrolul rusesc se vinde cu o primă de aproximativ 4–5 dolari pe baril.

Impact asupra războiului din Ucraina

Un alt efect al conflictului ar putea afecta direct capacitatea Ucrainei de a se apăra împotriva atacurilor rusești.

Ucraina se confruntă deja cu o penurie de sisteme de apărare antiaeriană Patriot, utilizate pentru interceptarea rachetelor balistice și a dronelor. În același timp, Statele Unite folosesc aceleași sisteme pentru a apăra baze militare și aliați din Orientul Mijlociu în fața atacurilor iraniene.

Comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius, a avertizat că situația este critică.

„Americanii nu vor putea furniza suficiente rachete nici țărilor din Golf, nici propriei armate, și nici Ucrainei”, a declarat Kubilius.

Vulnerabilitatea Ucrainei a fost evidențiată în noaptea de sâmbătă, când Rusia a lansat un atac masiv asupra orașului Harkiv, folosind cel puțin 450 de drone și 19 rachete, potrivit autorităților ucrainene. Cel puțin 10 persoane au fost ucise.

Posibile beneficii geopolitice pentru Moscova

Mai multe publicații, inclusiv Washington Post și Associated Press, au relatat că Rusia ar fi furnizat Iranului informații privind pozițiile forțelor americane din regiune.

Potrivit acestor relatări, datele ar fi inclus pozițiile navelor de război, aeronavelor și altor active militare americane.

Oficialii de la Casa Albă nu au negat aceste informații, dar au minimizat impactul lor.

„Nu ne pune nimeni în pericol”, a declarat secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, într-un interviu acordat CBS News.

„Gestionăm situația așa cum este necesar. Comandanții noștri iau în calcul toate aceste elemente, dar singurii care ar trebui să fie îngrijorați acum sunt iranienii care cred că vor supraviețui”, a adăugat el.

Potrivit analistului Robert Person, orice acțiune care complică operațiunile militare ale Statelor Unite poate avantaja Moscova.

„Relatările recente potrivit cărora Rusia ar fi furnizat Iranului informații folosite pentru a viza forțele americane sunt în concordanță cu acest obiectiv: orice lucru care complică sau diminuează capacitatea Statelor Unite de a-și proiecta puterea schimbă echilibrul geopolitic în favoarea Moscovei”, a declarat acesta.