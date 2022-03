Spitalele din Ucraina, cele care au mai rămas în picioare, sunt pline de adulți și copii răniți în timpul războiului sau care au nevoie de medici din alte motive. La spitalul de copii din Cernăuți sunt internați peste 150 de copii, împreună cu mamele lor. Medicii de acolo au grijă și de un copil care a fost rănit în urma unui bombardament. Medicul Aurel Roșca a povestit la Digi24 cum se vede războiul prin ochii pacienților săi.

„Fetița Emilia, care are 12 ani și care a avut aceasta traumă deja este după operație. Se simte bine, are ceva dureri în picior, unde a fost efectuată operația, dar este totul sub control. Este împreună cu bunica ei în sala post-operatorie, în secția de traumatologie. Se simte bine, dar psihologic este puțin afectată”, a spus medicul Aurel Roșca.

„De când a început războiul, în fiecare noapte și în fiecare zi aproape, câteva ore, până la 4-5 ore, suntem amenințați de această sirenă și coborâm personalul și copiii acolo, la subsol. Am amenajat câteva camere unde coborâm copii”, spune medicul. „Nu am efectuat operații la subsol, pentru că nu au fost cazuri în orele respective, ca să fie necesitate, dar am amenajat o cameră unde am putea efectua și o operație, dacă ar fi nevoie”, a explicat doctorul.

„Părinții sunt foarte agitați, sunt într-o stare psihilogică grea. Toți care vin din zonele de conflict sunt foarte afectați de tot ce se întâmplă, plâng foarte des, plâng întruna și mulțumesc întruna personalului medical din spital și la toți oamenii”, a relatat medicul Aurel Roșca.

