Cum şi-a făcut drum Zelenski către inima lui Trump: o scrisoare de la Prima Doamnă a Ucrainei și o crosă de golf de la un veteran

Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a sosit luni la cea de-a doua întâlnire cu Donald Trump în Biroul Oval înarmat cu două arme secrete: o crosă de golf pentru preşedintele american şi o scrisoare pentru soţia acestuia, Melania, scrie Politico.

Crosa de golf a fost un cadou simbolic, biroul preşedintelui ucrainean anunţând marţi dimineaţă că aceasta i-a fost înmânată lui Zelenski de către Kostiantin Kartavţev, un sergent care şi-a pierdut piciorul în primele luni ale invaziei ruseşti în timp ce îşi salva camarazii în luptă. „Golful a devenit parte din reabilitarea lui Kartavţev”, a declarat biroul lui Zelenski.

Kartavţev a înregistrat un mesaj pentru Trump, care este un pasionat jucător de golf, în care îi cere să ajute Ucraina şi să aducă o pace justă şi durabilă.

Zelenski i-a înmânat lui Trump şi o scrisoare redactată de soţia sa, Olena Zelenska, adresată primei-doamne a Statelor Unite, în care îi mulţumeşte Melaniei Trump pentru eforturile depuse pentru a-l convinge pe liderul rus Vladimir Putin să trimită înapoi 20.000 de copii ucraineni care au fost despărţiţi de familiilor lor şi deportaţi.

„Permiteţi-mi să-i mulţumesc soţiei dumneavoastră. Pentru că a trimis o scrisoare referitoare la copiii noştri, iar soţia mea, prima-doamnă a Ucrainei, i-a trimis şi ea o scrisoare”, a spus Zelensko în timp ce îi înmâna luni documentul lui Trump.

Zelenski, la rândul său, nu a plecat cu mâna goală: Trump a înregistrat un videoclip în care îi mulţumeşte lui Kartavţev pentru crosa de golf şi i-a dăruit lui Zelenski un set simbolic de chei de la Casa Albă, potrivit biroului preşedintelui ucrainean.

Editor : S.S.