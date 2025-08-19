Live TV

Cum şi-a făcut drum Zelenski către inima lui Trump: o scrisoare de la Prima Doamnă a Ucrainei și o crosă de golf de la un veteran

Data publicării:
Ukraine President Zelensky Greeted By President Trump at White House.
Foto: Profimedia Images

Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a sosit luni la cea de-a doua întâlnire cu Donald Trump în Biroul Oval înarmat cu două arme secrete: o crosă de golf pentru preşedintele american şi o scrisoare pentru soţia acestuia, Melania, scrie Politico.

Crosa de golf a fost un cadou simbolic, biroul preşedintelui ucrainean anunţând marţi dimineaţă că aceasta i-a fost înmânată lui Zelenski de către Kostiantin Kartavţev, un sergent care şi-a pierdut piciorul în primele luni ale invaziei ruseşti în timp ce îşi salva camarazii în luptă. „Golful a devenit parte din reabilitarea lui Kartavţev”, a declarat biroul lui Zelenski.

Kartavţev a înregistrat un mesaj pentru Trump, care este un pasionat jucător de golf, în care îi cere să ajute Ucraina şi să aducă o pace justă şi durabilă.

Zelenski i-a înmânat lui Trump şi o scrisoare redactată de soţia sa, Olena Zelenska, adresată primei-doamne a Statelor Unite, în care îi mulţumeşte Melaniei Trump pentru eforturile depuse pentru a-l convinge pe liderul rus Vladimir Putin să trimită înapoi 20.000 de copii ucraineni care au fost despărţiţi de familiilor lor şi deportaţi.

„Permiteţi-mi să-i mulţumesc soţiei dumneavoastră. Pentru că a trimis o scrisoare referitoare la copiii noştri, iar soţia mea, prima-doamnă a Ucrainei, i-a trimis şi ea o scrisoare”, a spus Zelensko în timp ce îi înmâna luni documentul lui Trump.

Zelenski, la rândul său, nu a plecat cu mâna goală: Trump a înregistrat un videoclip în care îi mulţumeşte lui Kartavţev pentru crosa de golf şi i-a dăruit lui Zelenski un set simbolic de chei de la Casa Albă, potrivit biroului preşedintelui ucrainean.

Editor : S.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Summit Alaska
1
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta...
Oana Toiu, Proposed Minister of Foreign Affairs, Heard in Parliament, Bucharest, Romania - 23 Jun 2025
2
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana...
profimedia-1030146551
3
Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Rusia...
fulger, furtuna
4
Cod roșu de furtuni puternice, grindină și vijelii. Zonele vizate de avertizarea ANM
Donald Trump. Foto: Profimedia
5
Trump spune că Zelenski poate încheia războiul „aproape imediat” dacă renunță la Crimeea...
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E diferit de ce a făcut Hagi”
Digi Sport
FOTO ”Era șerpărie”. Adrian Mutu a investit 1.500.000€ și a renovat totul: ”E diferit de ce a făcut Hagi”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ilie Bolojan
Al doilea pachet de măsuri ar urma să fie adoptat săptămâna viitoare...
trupe sua avion militar
Trump dă asigurări că SUA nu vor trimite trupe în Ucraina. Ce spune...
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan, după reuniunea liderilor europeni privind pacea în...
rable dezasamblate
Programul Rabla va fi relansat în luna septembrie, anunță Ministerul...
Ultimele știri
„Nimeni nu se aștepta la asta”. Agenda cu care au mers la Washington liderii UE și cum vor să ajute Ucraina să evite „capitularea”
Marco Rubio a discutat cu ministrul turc de Externe despre măsurile care s-ar putea lua pentru încheierea războiului din Ucraina
Guvernul a dat aviz negativ pentru preluarea E.ON România de către compania ungară MVM, firmă cu legături puternice cu Rusia
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
„Trilaterala” Trump-Putin-Zelenski și pașii următori în jocul geopolitic, după summitul din SUA. Ce concesii va trebui să facă Ucraina
photo-collage.png - 2025-08-19T181033.494
Ce a spus Donald Trump despre scrisoarea primei-doamne a Ucrainei, Olena Zelenska, destinată Melaniei
President Trump and Russian President Putin Press Conference in Alaska
Rusia nu respinge ideea unei întâlniri Putin-Zelenski. Lavrov: „Trebuie pregătită minuțios”
View of the Chain Bridge (Lanchid) from Castle Hill in Budapest
Budapesta, variantă pentru locul eventualei întâlniri Putin-Zelenski. Cum a ajuns Ungaria în atenție
London, UK. 20th February 2025. Donald Trump is facing more backlash after the official account of The White House posted an image of Trump wearing a crown with the words 'Long Live the King' on Elon Musk's platform X, formerly Twitter. Credit: Vuk Valcic
Aliații mediatici ai lui Trump trebuie să plătească despăgubiri de 67 milioane de dolari. Ce acuzații li s-au adus acestora
Partenerii noștri
Pe Roz
Își adoră cei opt nepoți. Goldie Hawn știe că energica Rio va urma o carieră la Hollywood: Nu cred că avem de...
Cancan
BREAKING NEWS. Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de protecție împotriva unui bărbat care îi terorizează!
Fanatik.ro
Țeapa Zanzibar: dezvăluiri din rechizitoriu. Metoda banală prin care zeci de români au fost convinși să...
editiadedimineata.ro
Festivalul Internațional de Poezie București va reuni aproape două sute de poeți din patru continente
Fanatik.ro
„FCSB va dispărea!”. Previziune sumbră în scandalul Gigi Becali – Steaua
Adevărul
CTP avertizează asupra unui pericol imens: „Există riscul ca, peste o lună, România să aibă graniță directă...
Playtech
Anunţul trist al momentului despre Traian Băsescu! Era de aşteptat după ultimele informaţii despre fostul...
Digi FM
Andra și Cătălin Măruță, declarații după ce au reclamat hărțuirea unui bărbat obsedat de artistă: „Unele...
Digi Sport
Adrian Petre a avut un conflict cu Nicolae Dică în vestiar: "Nu vreau să-l mai văd! E mare meseria asta...
Pro FM
Cum și-a cunoscut Demi Lovato soțul. „Le-am spus prietenelor: Cel mai atrăgător tip tocmai a intrat pe ușă!”
Film Now
Ce avere are Dakota Johnson. Ea a renunțat la facultate pentru actorie, dar a reușit să câștige bani și din...
Adevarul
Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026
Newsweek
Cu cât vor scădea pensiile până în 2030? Care pensionari vor pierde sute de lei la pensie? DOCUMENT
Digi FM
Helen Mirren: Sunt o feministă convinsă, dar James Bond trebuie să fie interpretat de un bărbat
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
Și-a pierdut viața după ce a cumpărat un păianjen de pe internet. Sfârșitul tragic al unui bărbat i-a șocat...
Film Now
Josh Duhamel, declarații emoționante despre soția sa, mai tânără cu 21 de ani: „Sunt foarte norocos, o să fiu...
UTV
Andra și Cătălin Măruță, vacanță la Marbella. Cine este milionarul alături de care și-au petrecut sejurul in...