Cum spionează Rusia în Germania rutele utilizate de SUA pentru a transporta provizii militare

Data actualizării: Data publicării:
Ukrainian soldier of the 28th Artillery Battalion preparing a shell for a 120mm mortar on a Russian target on the zero line in the forest near Bakhmut
Militar ucrainean, pregătind un atac. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Rusia sau reprezentanții săi lansează aparate de recunoaștere fără pilot peste rutele utilizate de SUA și aliații lor pentru a transporta provizii militare prin estul Germaniei.

Potrivit unor oficiali americani și occidentali, citați the The New York Times,, Rusia sau reprezentanții săi folosesc avioane de recunoaștere fără pilot peste rutele pe care Statele Unite și aliații lor le folosesc pentru a transporta provizii militare prin estul Germaniei, adunând informații care ar putea fi folosite pentru a susține campaniile de sabotaj ale Kremlinului.

Oficialii americani și germani au discutat despre eforturile de sabotaj ale Rusiei, inclusiv despre informațiile care au dus la arestarea în luna mai a trei bărbați ucraineni acuzați de un complot cu legături cu Rusia, au spus oficialii.

Campania de sabotaj rusă a dus la producerea de incendii la depozite din Marea Britanie, un atac împotriva unui baraj din Norvegia, încercări de a tăia cablurile submarine în Marea Baltică și o serie de operațiuni menite să aducă războiul din Ucraina mai aproape de inima Europei și să submineze sprijinul occidental pentru Kiev.

După ce au atins un nivel maxim anul trecut, numărul actelor de sabotaj rusești a scăzut semnificativ în acest an, au declarat experți și oficiali ai serviciilor de informații occidentale. Acest lucru se datorează, cel puțin parțial, sporirii securității în Europa și eforturilor serviciilor de informații americane și europene de a preveni atacurile.

Scăderea reflectă, probabil, și o serie de activități diplomatice menite să negocieze încetarea conflictului din Ucraina.

„Situația este mai dificilă pentru ruși”, a declarat Seth Jones, care studiază problema pentru Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale. „Dar nu este nerezonabil să presupunem că rușii sunt puțin mai precauți acum, în timp ce au loc negocierile.”

Jones a remarcat într-un raport publicat în martie că atacurile rusești în Europa s-au înmulțit de patru ori între 2022 și 2023, apoi s-au triplat din nou între 2023 și 2024. Dar Jones a înregistrat o scădere semnificativă în primele șase luni ale acestui an, cu doar patru incidente care pot fi calificate drept sabotaj sau tentative de sabotaj din partea Rusiei.

Institutul Internațional pentru Studii Strategice a afirmat, de asemenea, într-un raport publicat luna aceasta că operațiunile de sabotaj au scăzut numeric în acest an, dar că amenințarea a rămas, deoarece europenii se străduiesc să coordoneze un răspuns.

Experții și oficialii serviciilor de informații occidentale spun că scăderea vine cel puțin parțial de la creșterea securității în Europa și eforturilor agențiilor de informații americane și europene de a preveni atacurile.

În timpul administrației Biden, Statele Unite au furnizat informații Europei pentru a contribui la formarea unui front comun între țările NATO. Schimbul de informații a continuat și sub administrația Trump.

Potrivit persoanelor respective, agențiile de informații americane au furnizat guvernelor europene informații despre potențiale activități de sabotaj. În special serviciile de informații germane au fost avertizate cu privire la o tentativă de trimitere a dispozitivelor explozive sau incendiare la bordul avioanelor de transport cargo care zburau deasupra Germaniei.

Avertismentul a dus la arestarea a trei cetățeni ucraineni în Germania și Elveția. Parchetul federal din Berlin a declarat la acea vreme că planul făcea probabil parte dintr-o conspirație pentru a deteriora infrastructura logistică pentru transportul comercial de mărfuri.

Potrivit oficialilor occidentali, deși operațiunile de informații ale Rusiei sunt supuse unei supravegheri din ce în ce mai stricte, aceasta și-a păstrat capacitatea de a recruta persoane pentru a efectua atacuri în întreaga Europă.

Drept urmare, oficialii militari americani și europeni sunt din ce în ce mai îngrijorați de zborurile cu drone în Germania.

Oficialii americani au confirmat zborurile, dar au spus că nu le pot identifica originea. Ei cred că dronele au fost pilotate de ruși sau de persoane care lucrau pentru serviciile secrete rusești.

Zborurile, concentrate în statul german Thuringia, din estul țării, au fost relatate și de WirtschaftsWoche, o publicație germană care a scris pe larg despre campania de sabotaj.

WirtschaftsWoche a scris că Germania își consolida sistemele anti-drone la bazele militare. Un purtător de cuvânt al forțelor armate germane a declarat publicației că zborurile cu drone în apropierea bazelor militare reprezentau un risc considerabil pentru securitate.

Publicația a raportat, de asemenea, că cel puțin unele dintre drone au fost fabricate în Iran, iar oficialii serviciilor de informații germane cred că cel puțin unele dintre zboruri ar fi putut proveni de pe nave din Marea Baltică.

Editor : Marina Constantinoiu

Ce surpriză! Antrenorul "dispărut" de șase ani din fotbalul românesc, aproape să semneze
