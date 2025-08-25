Cum sunt pedepsite unitățile ruse din prima linie care nu performează în Ucraina: primesc obuze care ratează ținta cu 1-2 kilometri

Artileriștii ruși de pe frontul ucrainean primesc tot mai multe muniții de proastă calitate, produse în Rusia și în Coreea de Nord conform unui raport publicat luni de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). Raportul se bazează pe dezvăluirile unui milbloger rus, care citează un artilerist alocat unui regiment de infanterie al armatei ruse în Ucraina, conform căruia forțele Moscovei au ajuns să fie dotate cu obuze rusești și nord-coreene care nu sunt deloc precise.

Inițial, conform raportului citat, forțele ruse au folosit în Ucraina obuze din stocurile fostei armaete sovietice, „care și-au făcut bine treaba”. Ulterior, unitățile ruse din prima linie au început să primească obuze și muniții de fabricație rusească, dar și provenite din Coreea de Nord sau Iran.

Rușii s-au declarat până acum mulțumiți de calitatea obuzelor iraniene.

Artilerist rus pe frontul Herson, Ucraina. Foto: Profimedia Images

„În schimb, muniția rusească e insuficientă, prost produsă și în procesul de producție nu există niciun fel de control al calității”.

În plus, comandanții ruși obișnuiesc să transfere unitățile de artilerie care folosesc muniții de proastă calitate în prima linie, ca metodă de „pedepsire” a unităților de asalt care s-au dovedit slabe pe câmpul de luptă și nu și-au îndeplinit obiectivele.

Milblogerul rus citat în raportul ISW susține că munițiile rusești ratează cu 1-2 kilometri ținta, iar producătorii locali nu furnizează trupelor niciun fel de manuale cu instrucțiuni ori recomandări.

Editor : M.L.