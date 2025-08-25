Live TV

Cum sunt pedepsite unitățile ruse din prima linie care nu performează în Ucraina: primesc obuze care ratează ținta cu 1-2 kilometri

Data actualizării: Data publicării:
Russian Msta-B Howitzer Crew In Kherson Region
Artilerist rus pe frontul Herson, Ucraina. Foto: Profimedia Images

Artileriștii ruși de pe frontul ucrainean primesc tot mai multe muniții de proastă calitate, produse în Rusia și în Coreea de Nord conform unui raport publicat luni de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). Raportul se bazează pe dezvăluirile unui milbloger rus, care citează un artilerist alocat unui regiment de infanterie al armatei ruse în Ucraina, conform căruia forțele Moscovei au ajuns să fie dotate cu obuze rusești și nord-coreene care nu sunt deloc precise.

Inițial, conform raportului citat, forțele ruse au folosit în Ucraina obuze din stocurile fostei armaete sovietice, „care și-au făcut bine treaba”. Ulterior, unitățile ruse din prima linie au început să primească obuze și muniții de fabricație rusească, dar și provenite din Coreea de Nord sau Iran.

Rușii s-au declarat până acum mulțumiți de calitatea obuzelor iraniene.

Russian Msta-B Howitzer Crew In Kherson Region
Artilerist rus pe frontul Herson, Ucraina. Foto: Profimedia Images

„În schimb, muniția rusească e insuficientă, prost produsă și în procesul de producție nu există niciun fel de control al calității”.

În plus, comandanții ruși obișnuiesc să transfere unitățile de artilerie care folosesc muniții de proastă calitate în prima linie, ca metodă de „pedepsire” a unităților de asalt care s-au dovedit slabe pe câmpul de luptă și nu și-au îndeplinit obiectivele.

Milblogerul rus citat în raportul ISW susține că munițiile rusești ratează cu 1-2 kilometri ținta, iar producătorii locali nu furnizează trupelor niciun fel de manuale cu instrucțiuni ori recomandări.

Editor : M.L.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Sistem S-300V
1
Momentul în care Garda Națională Ucraineană distruge un sistem de rachete rusesc S-300V...
isu salvamont arges munte
2
Mărturia singurului supraviețuitor al accidentului de mașină din Munții Iezer-Păpușa, în...
Fabrica atacată
3
Rușii au atacat în mod deliberat fabrica americană din Ucraina, potrivit ISW. Scopul este...
salvamont muntii fagaras
4
Accident mortal în Munții Iezer-Păpușa: Culegători de fructe au fost alertați de strigăte...
Imagine aeriană
5
Teritoriile ocupate de Rusia în Ucraina sunt transformate în baze militare gigantice...
A rupt tăcerea: reacție dură a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat că și-a înșelat soția timp de 20 de ani
Digi Sport
A rupt tăcerea: reacție dură a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat că și-a înșelat soția timp de 20 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
mevac
România are o secție de terapie intensivă aeriană. Cum arată...
Trump Meeting With Zelensky and European Leaders
Trump se laudă că i se spune „președintele Europei”
Nouă pistă în cazul fugarului Emil Gânj: Polițiștii îl caută în...
dr flavia grosan
Flavia Groşan va fi cercetată disciplinar de Colegiul Medicilor...
Ultimele știri
Trump spune că a vorbit cu Putin de la reuniunea sa cu Zelenski şi liderii europeni: „Cred că vom pune capăt războiului”
Copilul de 2 ani al unor români din Italia a căzut din mașină, în mers. Mama dă vina pe fratele băiatului, poliția are dubii
Reacția ONU după atacul israelian asupra unui spital din Fâșia Gaza, în care au murit inclusiv cinci jurnaliști
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
zelenski face declaratii
Zelenski anunţă noi întâlniri cu oficiali americani privind un eventual summit cu Putin şi garanţiile de securitate pentru Ucraina
Iranian President Pezeshkian visits Russia
Putin a discutat cu președintele Iranului despre „situația privind programul nuclear” al Teheranului.
mig erevan
Cu MIG-ul pe bulevard. Momentul în care soldații lui Putin scapă un avion de luptă în timp ce-l tractau pe o stradă din Erevan
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
Volodimir Zelenski îi mulţumeşte lui Nicuşor Dan: Ucraina preţuieşte livrările României de echipament defensiv
Karol Nawrocki
Polonia nu va mai putea plăti abonamentul Starlink pentru Ucraina. Președintele Nawrocki a blocat legea prin veto
Partenerii noștri
Pe Roz
O tânără a renunțat la viața din Elveția și s-a căsătorit cu un artist care-l imită pe Elvis Presley: „S-a...
Cancan
Ce pensie are Valentin Ceaușescu? Greu de crezut cu ce sumă trăiește fiul fostului dictator
Fanatik.ro
Singurii șoferi care pot să-și cumpere rovinietă la prețul vechi, de dinainte de 1 septembrie 2025, și să...
editiadedimineata.ro
Vremea caldă îți strică starea? Ce spun studiile
Fanatik.ro
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele...
Adevărul
Ucraina a lovit un important hub de procesare a gazului din vecinătatea baltică a Rusiei
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Comediantul Ionuț Rusu, despre momentul în care a fost arestat în Ungaria: "Nu sunt foarte mândru de...
Digi Sport
N-a stat la discuții: decizia luată de CFR Cluj în privința lui Louis Munteanu
Pro FM
Giulia Anghelescu, declarație de iubire pentru Vlad Huidu, după 18 ani de relație: „Încă mă faci să râd și să...
Film Now
6 actori care nu se văd jucând rolul James Bond
Adevarul
Mihai Călin atacă dur naţionalismul: „Creştinismul nostru naţional e, de fapt, fascism”. Ce spune actorul...
Newsweek
23.000 lei/lună salariul unui procuror din Băilești. Pensia specială va fi mai mare. Cum se explică?
Digi FM
"Totul a apărut după expunerea la o femeie vaccinată". Afirmații controversate făcute de un medic, catalogate...
Digi World
Riscul ca un asteroid să lovească Pământul, la cel mai ridicat nivel înregistrat. Impactul ar putea fi de 500...
Digi Animal World
O viitoare mireasă și logodnicul ei și-au cheltuit bugetul pentru nuntă pentru salvarea câinelui: „A fost...
Film Now
Ben Affleck, furios după ce au ieșit la iveală detalii din relația pe care a avut-o cu Gwyneth Paltrow: „Se...
UTV
Britney Spears, apariție îndrăzneață pe Instagram. Artista s-a fotografiat complet dezbrăcată