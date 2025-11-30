La un an după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, familia sa a lansat o ofensivă globală de afaceri care se suprapune cu decizii politice majore și ridică întrebări privind conflictele de interese. De la proiecte imobiliare accelerate în Serbia, Vietnam și Golful Persic, până la tarife reduse, grațieri controversate și acces la tehnologii sensibile, o investigație The Guardian arată cum inițiativele comerciale ale familiei Trump au coincis cu presiuni politice, intervenții ale statelor gazdă și acuzații de favoritism la nivel internațional. În timp ce Casa Albă neagă orice „abuz de funcție”, experții în etică avertizează că acest model de putere și profit riscă să submineze instituții democratice din întreaga lume.

Afaceri globale și interese financiare

Un procuror necruțător din Balcani este presat să renunțe la un dosar important. Săteni vietnamezi află că urmează să fie evacuați. Un rege al criptomonedelor condamnat, din Golf, primește grațiere. Toate au un lucru în comun: par să fie legate de campania familiei Trump de a acumula averi în întreaga lume.

De la realegerea lui Donald Trump, în urmă cu un an, avertismentele că folosirea puterii prezidențiale pentru interese personale erodează democrația americană au devenit tot mai puternice.

Fiii cei mari ai lui Trump, Don Jr. și Eric, conduc o ofensivă globală de încheiere de afaceri. Ei au început construcția de noi terenuri de golf, au primit aprobări pentru noi zgârie-nori, au închiriat marca Trump și, în zona criptomonedelor, au adoptat o inițiativă cu potențialul de a aduce mai mult decât toate celelalte la un loc.

Ei susțin, în cuvintele lui Eric, că există un „zid uriaș” între aceste activități și poziția tatălui lor ca „cel mai puternic om în viață”.

„Nimic din ce fac nu are nicio legătură cu Casa Albă”, a spus Eric recent la CNN.

Însă Kristofer Harrison, înalt oficial de politică externă în administrația George W. Bush, care conduce acum o organizație anticorupție numită Dekleptocracy Project, se numără printre cei care acuză familia Trump că operează un sistem de tip „plătești ca să ai acces”, care îi favorizează pe cei ce fac afaceri cu familia președintelui. Un astfel de sistem poate fi manipulat, a spus el, în special de puteri rivale precum China. „Trump a făcut ca visele cele mai îndrăznețe ale autoritarilor să devină realitate”, a afirmat acesta.

În ciuda acuzațiilor, negate de Casa Albă, privind conflicte de interese, nu a fost dovedită nicio explicație, în timp ce interesele de afaceri ale familiei Trump ridică întrebări cu privire la condamnări anulate, transferuri de tehnologii sensibile, tarife reduse și alianțe formate. Dacă toate acestea ar da impresia de corupție, experții în etică se tem că ar încuraja și alți lideri să procedeze la fel.

În primul mandat al lui Trump, principala îngrijorare era dacă lideri străini vor rezerva suite scumpe la hotelul său din Washington pentru a-i băga bani în buzunar. El a promis atunci că nu va exista niciun acord de afaceri în străinătate pentru familie. Acea promisiune a fost acum abandonată, și, deși președintele și-a depus participațiile în afacerile familiei într-un trust, dezvăluirile financiare arată că profiturile continuă să îi revină.

Afaceri personale ascunse sub umbrela vizitelor prezidențiale

Cei mai naturali aliați ai familiei Trump – întâi în afaceri, acum și în politică – au fost de mult timp conducătorii monarhiilor din Golful Persic, pentru care nu există diferență între interesele statului și cele ale familiei lor.

De anul trecut, afacerile familiei Trump din regiune s-au accelerat: un teren de golf în Oman, apartamente puse în vânzare în Dubai. Liderul democraților din Senat, Chuck Schumer, a spus că vizita lui Trump în Orientul Mijlociu, în mai, părea „mai puțin o vizită prezidențială și mai mult o afacere personală”.

În Qatar, un acord pentru un resort de golf cu o companie de stat, în aprilie, a fost urmat, luna următoare, de cadoul unui „palat zburător” pe care Trump să îl folosească drept Air Force One, iar în octombrie el a angajat trupe americane să apere micul stat din Golf. În Arabia Saudită, unde noi proiecte de terenuri de golf și hoteluri sunt deja în lucru, vestea unui alt potențial proiect – într-un ansamblu supervizat de prințul moștenitor Mohammed bin Salman – a venit la câteva zile înainte ca Trump să accepte vânzarea de avioane F-35 către regat.

Jared Kushner, ginerele lui Trump și, uneori, trimis diplomatic, a spus recent că „ceea ce unii numesc conflicte de interese, eu numesc experiență și relații de încredere pe care le avem în întreaga lume.”

Întrebată să comenteze pentru acest articol, Karoline Leavitt, secretara de presă a Casei Albe, a spus: „Încercările constante ale mass-media de a fabrica conflicte de interese sunt iresponsabile și întăresc neîncrederea publicului în ceea ce citește. Nici președintele, nici familia sa nu s-au implicat vreodată și nu se vor implica vreodată în conflicte de interese.”

„O escrocherie de modă veche legată de o superputere”

Ben Rhodes, fost consilier adjunct pentru securitate națională al lui Barack Obama, afirmă că abordarea familiei Trump este „nimic altceva decât o escrocherie de modă veche legată de o superputere”.

„Este incalculabil ce daune nu vedem”, spune Rhodes. „Corupția”, crede el, „a devenit acum norma în geopolitică”.

La două săptămâni după victoria lui Trump, Estela Radonjić Živkov a ajuns la biroul ei și i-a găsit pe doi ofițeri ai agenției de securitate din Serbia așteptând. Zivkov este adjuncta institutului care supraveghează protecția siturilor istorice.

„Munca pe care o fac este profund satisfăcătoare”, a spus ea. „Îmi permite să protejez patrimoniul cultural într-un mod cu adevărat semnificativ și responsabil.”

Agenții s-au prezentat politicos, dar i-au dat un avertisment: să nu conteste decizia de demolare a unuia dintre cele mai simbolice situri din capitală, pentru a face loc unui hotel și unui turn. Clădirea în cauză era fostul sediu al armatei iugoslave, bombardat în ofensiva NATO care a pus capăt genocidului comis de Slobodan Milošević împotriva musulmanilor bosniaci.

Agenții au precizat că există un „interes de stat” în proiect. Un acord consultat de Guardian îl desemnează drept unul „de importanță specială”. Nu erau dezvoltatori obișnuiți. Trump Tower Belgrade, un hotel și o clădire de apartamente de 500 de milioane de dolari (378 milioane de lire), urma să aducă „un lux fără egal” în capitala sârbă.

Aleksandar Vučić, fost propagandist al lui Milošević, lider autoritar al Serbiei din 2017, avea nevoie de aliați. Protestele masive împotriva corupției creșteau. Anii în care a cultivat relația cu Vladimir Putin i-au lăsat puțini prieteni în Occident, dar avea a mai rămas cu câțiva. Jared Kushner vizitase țara cu câteva luni înainte pentru a impulsiona proiectul, însă tot ce mai lipsea era aprobarea oficială.

Când agenții au apărut la biroul lui Zivkov, ea a considerat intervenția serviciilor de securitate în probleme culturale „neobișnuită și îngrijorătoare”. Ignorând avertismentul, ea a protestat public, însă fără succes. Protecția sitului a fost anulată. În martie, Don Jr. a zburat la Belgrad pentru „o conversație cordială”, după cum a spus Vučić, „despre relațiile bilaterale dintre Serbia și SUA”.

Documente falsificate pentru a debloca proiectul Trump Tower Belgrade

Dar Trump Tower Belgrade a intrat sub semnul întrebării. Mladen Nenadić, procurorul-șef pentru criminalitate organizată, l-a arestat pe șeful institutului de patrimoniu, care a mărturisit că a falsificat documentele de anulare a protecției sitului. Ancheta a continuat, iar un fost oficial a implicat în dosar aliați de rang înalt ai lui Vučić.

Regimul a reacționat cu o campanie mediatică împotriva procurorului, care a mai inculpat un fost ministru într-un alt caz. La începutul lui noiembrie, Parchetul Național l-a mustrat pe Vučić pentru comentariile despre „bande corupte” de procurori care aduc „dosare fabricate”, spunând că președintele „încearcă să exercite o influență neautorizată” asupra anchetei, creând o „atmosferă de linșaj”.

Pe 7 noiembrie, susținătorii lui Vučić din parlament au adoptat o lege pentru a facilita derularea proiectului Trump Tower. Faptul că familia Trump primește un tratament special pare incontestabil, însă ceea ce este mai puțin clar este ce a primit, dacă a primit ceva, regimul sârb în schimb.

Siniša Mali, ministrul de finanțe și aliat apropiat al lui Vučić, a spus: „În ceea ce privește relațiile cu noua administrație americană, este evident că proiectul (imobiliar Trump n.r.) nu a avut nicio influență asupra deciziilor politice recente.” Tariful de 35% aplicat Serbiei este în partea superioară a tarifelor lui Trump. În octombrie, SUA au impus sancțiuni asupra companiei petroliere ruse care aprovizionează cea mai mare parte a carburanților Serbiei. Acuzațiile de „influență necuvenită”, a spus Mali, nu sunt susținute de dovezi.

Proiecte imobiliare în România

Printre vecinii Serbiei se numără alte democrații fragile, în interiorul și în afara UE, precum România și Albania. În ultimele luni, familia Trump a anunțat proiecte imobiliare în ambele. Iar planurile lor sunt mari în locuri cu instituții și mai slabe.

Eric Trump a fost acoperit de confetti aurii și argintii la ceremonia din mai, care a marcat începutul lucrărilor la noul resort de golf al familiei, de 1,5 miliarde de dolari, din Vietnam. Într-o țară unde obținerea aprobărilor pentru un proiect imobiliar durează, de obicei, ani întregi de blocaje, proiectul Trump a primit undă verde în trei luni.

„Proiectul a primit atenție personală din partea președintelui Donald Trump și a administrației sale”, au scris oficialii vietnamezi într-un document obținut de New York Times. A întârzia aprobările respectând regulile de urbanism ar fi cauzat o întârziere care ar „afecta negativ relațiile Vietnamului cu SUA, în special cu administrația președintelui Donald Trump”. Astfel, verificările cerute de lege, inclusiv evaluarea de mediu, au fost reduse.

Trump urma să primească imediat 5 milioane de dolari de la un dezvoltator local pentru licențierea numelui, arată documentele financiare prezidențiale. În schimb, autoritățile oferă sătenilor ale căror ferme din nordul Hanoiului vor fi demolate pentru a face loc, printre altele, unui teren de golf „cu tematică naturală”, compensații de doar 12 dolari pe metru pătrat și ceva orez. „Nu avem dreptul la negociere”, a spus un fermier într-un stat cu partid unic.

„Tu îmi faci mie un favor, eu îți fac ție un favor”

În aprilie, luna dinaintea ceremoniei la care a participat Eric, Donald Trump a anunțat tarifele de Ziua Eliberării. Vietnam a fost vizat cu o taxă abruptă de 46%, printre cele mai ridicate. În mai, negociatorul comercial al lui Trump a discutat cu oficialii vietnamezi, iar câteva zile mai târziu, Eric a aterizat, a salutat localnicii și a participat la ceremonia de inaugurare. În iulie, Vietnam a devenit a doua țară, după Marea Britanie, care a ajuns la un acord vamal cu SUA, reducând tariful la 20%.

Nu a apărut nicio dovadă că reducerea tarifului a fost o recompensă explicită pentru avantajele oferite familiei Trump, iar reducerea a fost o ușurare pentru mulți vietnamezi care depind de industria de export. Cu toate acestea, analiștii spun că acest stil de negociere care creează suspiciunea că favorurile politice sunt de vânzare ar putea submina reformele anticorupție care câștigaseră avânt.

Kimberly Kay Hoang, expertă în Vietnam la Universitatea din Chicago și autoarea cărții Spiderweb Capitalism, a spus că liderii vietnameni „folosesc același manual cu Trump pe care îl folosesc și cu China: «Tu îmi faci mie un favor, eu îți fac ție un favor; facem aceste înțelegeri și un număr mic de oameni o să beneficieze.»”

Familia Trump are proiecte imobiliare în India, Filipine și Coreea de Sud – toate mari exportatoare amenințate de tarifele lui Trump.

Crypto, noua sursă de profit a familiei Trump

Veniturile familiei Trump în prima jumătate a acestui an au crescut de 17 ori, de la 51 de milioane de dolari cu 12 luni înainte, la 864 de milioane de dolari, calculează Reuters. Din această sumă, peste 90% provin nu din imobiliare, ci din criptomonede. Reprezentanții familiei au contestat cifrele, dar este clar că acest nou domeniu se dovedește extrem de profitabil pentru ei.

Când Trump a lansat World Liberty Financial cu două luni înainte de realegere, el a afirmat că va ajuta la transformarea „Americii în capitala mondială a criptomonedelor”. Trei dintre fiii săi – Don Jr., Eric și Barron, cu o avere estimată la 150 de milioane de dolari – sunt numiți cofondatori, la fel ca Trump însuși, până la depunerea jurământului.

La patru luni după începutul celui de-al doilea mandat, World Liberty a anunțat că moneda sa digitală USD1 a fost selectată pentru o tranzacție uriașă. Binance, cea mai mare bursă de criptomonede din lume, vindea un pachet către un fond de stat din Emiratele Arabe Unite, MGX. Prețul de 2 miliarde de dolari putea fi plătit în dolari. În schimb, Binance urma să primească 2 milioane de tokenuri USD1.

Pentru că USD1 este un stablecoin – criptomonedă ancorată la o monedă reală – World Liberty deține câte un dolar pentru fiecare token emis. Compania câștigă bani din dobânda și randamentele investițiilor obținute din aceste rezerve. Saltul de 2 miliarde de dolari în rezerve, doar din această tranzacție, ar putea genera pentru familia Trump zeci de milioane anual.

În aceeași perioadă, fondatorul Binance, Changpeng Zhao, născut în China și extrem de bogat, i-a cerut lui Trump o favoare. Zhao executase o pedeapsă de patru luni într-o închisoare din California pentru încălcarea legilor americane privind combaterea spălării banilor. Procurorii au spus că permiterea unor ruși sancționați, membri ai al-Qaida și altor entități să transfere bani iliciți prin Binance – care a plătit o amendă de 4 miliarde de dolari – a provocat „prejudicii semnificative securității naționale a SUA”.

După eliberare, CZ, cum este cunoscut, s-a întors în EAU. Cazierul său putea fi un obstacol în tentativa de a reînființa Binance în SUA. El a depus o cerere de grațiere în mai, chiar când a ieșit la iveală tranzacția de 2 miliarde cu USD1. Pe 23 octombrie, Zhao a postat pe X: „Profund recunoscător pentru grațierea de astăzi și pentru președintele Trump, pentru respectarea angajamentului Americii față de corectitudine, inovație și justiție.”

Avocații World Liberty au spus pentru Guardian că ar fi „extrem de riscant” să publice un „narativ care să implice un quid pro quo între CZ și președintele Trump”. Ei au afirmat că există un argument comercial solid pentru ca tranzacția să fie făcută în USD1. Au negat informațiile potrivit cărora Binance ar fi cerut emirilor să facă plata în USD1, indicând o declarație a autorităților din EAU conform căreia ei, nu Binance, au ales această criptomonedă pentru tranzacție.

Întrebat despre grațierea lui Zhao, Trump a spus că „nu are idee cine este”.

„I-am acordat grațierea la cererea multor oameni buni”, a declarat el.

Experții se întreabă dacă grațierea a fost legată de tranzacția de 2 miliarde, la fel și partea din tranzacție gestionată de EAU. Câteva zile mai târziu, Trump le-a acordat emirilor acces la cipuri AI, printre cele mai dorite tehnologii americane.

Apariția ideii că favorurile lui Trump pot fi cumpărate pare să remodeleze relațiile internaționale. În Indonezia, ministerul mediului a oprit un proiect Trump. În timpul summitului privind Gaza, din octombrie, din Egipt, un microfon deschis l-a surprins pe președintele Indoneziei vorbind urgent cu Trump, aparent despre afacerile familiei sale. „Pot să mă întâlnesc cu Eric?” a spus Prabowo Subianto. „O să-l pun pe Eric să te sune”, a răspuns Trump. „E un băiat atât de bun.”

