„Wonder of the Seas”, care a părăsit șantierul naval din Saint-Nazaire, Franța, în noiembrie 2021, este în prezent cea mai mare navă de croazieră din lume aflată în serviciu, cu o lungime de 362 de metri. Dar nu va rămâne așa pentru mult timp. În curând va fi detronată de „Icon of the Seas”, noua navă de croazieră a companiei Royal Caribbean.

Aflat în prezent în construcție în Finlanda, „Icon of the Seas” va fi cel mai mare vas de croazieră din lume a cărui lansare este prevăzută în 2024.

„Icon of the Seas” va fi în 2024 cel mai mare vas de croazieră din lume Foto: Royal Caribbean Deschide galeria foto

Titanicul zilelor noastre

Royal Caribbean, compania căreia îi aparține cel mai mare vas de croazieră al prezentului, a comandat o nouă navă care va prelua acest titlu în ianuarie 2024. „Icon of the Seas” se construiește în prezent la șantierul naval Turku din Finlanda. Vasul va fi cu trei metri mai lung decât „Wonder of the Seas”, adică va avea 365 de metri, și va putea găzdui până la 7.600 de pasageri (față de 7.000 capacitatea actualei „regine” a vaselor de croazieră) și 2.350 de membri ai echipajului, ceea ce înseamnă că în total vor încăpea la bord aproape 10.000 de persoane, adică va fi un adevărat oraș plutitor.

Spre comparație, Titanicul, care în momentul lansării sale, în 1912, era cel mai mare vas de pasageri din lume, avea o capacitate de 2.224 de persoane (pasageri și membri ai echipajului).

Războiul ofertelor

Facilitățile somptuoase de care ca dispune „Icon of the Seas” vor cântări, fără îndoială, în războiul ofertelor care se desfășoară de ani de zile pe piața extrem de competitivă a croazierelor.

Compania americano-norvegiană, care deține deja aproape treizeci de nave de croazieră, tocmai a dezvăluit primele imagini ale viitorului său palat, în condițiile în care rezervările pentru primele curse s-au deschis deja din 25 octombrie 2022.

Cu acest nou pachebot, Royal Caribbean va ridica ștacheta în materie de agrement pe mare. În tradiția celor mai recente nave de croazieră, „Icon of the Seas” va semăna mai degrabă cu un parc de distracții uriaș decât cu un hotel și un restaurant plutitor.

Va fi un templu uriaș dedicat petrecerii timpului liber și relaxării, totul desfășurându-se pe 20 de punți.

Activitățile vor fi organizate în jurul a opt domenii tematice. Printre acestea se numără „Thrill Island”, o zonă dedicată în întregime aventurii, cu un parc acvatic cu șase tobogane uriașe, și „Surfside”, special pentru copii.

Croaziere de șapte zile în Caraibe

„Icon of the Seas” va avea șapte piscine, inclusiv cea mai mare construită vreodată pe o navă de croazieră, precum și numeroase restaurante și baruri, plus un patinoar.

Cupola uriașă de pe puntea superioară va găzdui „o cascadă impresionantă” și o piscină care se poate transforma, spune compania.

În timpul zilei, pasagerii se vor putea bucura de o vedere panoramică a oceanului în timp ce se plimbă, iau masa sau savurează un cocktail. Seara, domul va găzdui spectacole acvatice și „proiecții ultramoderne”, ceea ce va alunga orice urmă de plictiseală în cele șapte zile ale croazierei dintre Miami (Florida) și Caraibe.

Proteste la orizont

Nașterea acestui mastodont este însă de natură să-i agite și mai mult pe adversarii navelor gigantice, deosebit de poluante. Aflate în totală contradicție cu ideea de sobrietate energetică, aceste palate plutitoare sunt criticate din cauza dioxidului de sulf pe care îl emit motoarele lor și a generatoarelor uriașe care care funcționează 24 de ore pe zi.

Pentru a-și „ecologiza” imaginea, Royal Caribbean a anunțat că nava „Icon of the Seas” va fi primul său proiect care va funcționa cu gaz natural lichefiat și cu celule de combustibil (convertoare de energie). Dar aceste tehnologii nu sunt verzi sută la sută. În iunie anul trecut, activiștii de mediu au blocat nava „Wonder of the Seas” timp de mai bine de o oră în timpul escalei sale la Marsilia și e de așteptat să pregătească noi acțiuni.

