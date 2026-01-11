Dacă speculațiile privind starea de sănătate a lui Ramzan Kadîrov sunt întemeiate, acest lucru ar putea slăbi mai devreme sau mai târziu controlul său de fier asupra Republicii Cecene. De aproape două decenii, Cecenia este guvernată nu prin instituții, ci de un singur om: Kadîrov. Acum, pe măsură ce se adună întrebările privind starea lui de sănătate, viitorul republicii – și controlul Moscovei asupra acesteia – devine din ce în ce mai incert, scrie TVP World într-o analiză.

Sistemul politic al Ceceniei este „concentrat în esență pe el (Ramzan Kadîrov - n.r.), familia sa și anturajul său”, afirmă Emil Aslan, profesor de studii de securitate la Universitatea Carolină din Praga, potrivit sursei citate.

„Întreaga structură a puterii se bazează pe el”, spune prifesorul Aslan. „Cel mai important lucru este să te asiguri că oricine se află în Cecenia are sprijinul lui Vladimir Putin”.

Această dependență explică de ce speculațiile privind succesiunea s-au intensificat pe măsură ce aparițiile publice ale lui Kadîrov au devenit mai rare și mai discrete. În timp ce liderul cecen pare să pregătească o tranziție dinastică, Aslan avertizează că un astfel de rezultat este departe de a fi garantat.

„Asta ar prefera Ramzan Kadîrov – o transferare dinastică a puterii”, a spus el. „Dar încă nu știm dacă acest lucru va fi în interesul Kremlinului.”

Scenarii de succesiune

Fiii lui Kadyrov, în ciuda promovării lor rapide, se confruntă cu un obstacol juridic. „Conform cerințelor formale, trebuie să ai cel puțin 35 de ani pentru a conduce republica”, a remarcat Aslan.

„Niciunul dintre fiii săi nu are această vârstă.”

Un scenariu posibil, a argumentat el, ar implica un locțiitor loial care să dețină formal puterea, în timp ce familia Kadîrov ar guverna informal – un model deja utilizat acum două decenii. Un alt scenariu ar fi o ruptură clară impusă de Moscova.

Însă ambele scenarii prezintă riscuri.

„Dacă familia pierde sprijinul Kremlinului, multe nemulțumiri reprimate ar putea reapărea”, a avertizat Aslan. „Există sute, poate mii de familii care așteaptă momentul potrivit pentru vechi reglări de conturi .”

„Cecenia este diferită de orice altceva ”

Pentru Vladimir Putin, Cecenia rămâne o piatră de temelie a unei strategii de guvernare mai ample, bazată pe o conducere personalizată.

„Acest sistem a fost extrem de util pentru Kremlin”, a spus Emil Aslan, amintind cum Putin s-a bazat pe reprezentanți locali pentru a înăbuși insurgența din anii 2000.

Dar ceea ce odată asigura stabilitatea, acum expune fragilitatea.

„Cecenia este diferită de orice altceva din Rusia”, a concluzionat Aslan. „O tranziție gestionată greșit ar putea pune la încercare nu doar stabilitatea regională, ci și limitele întregului model de control al lui Putin.”

Editor : B.P.