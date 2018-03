Cum va proceda Turcia în cazul Skripal? Răspunsul abrupt al lui Erdogan

Turcia nu va lua măsuri împotriva Rusiei, căreia Marea Britanie îi atribuie responsabilitatea pentru otrăvirea pe teritoriul său a fostului agent dublu rus Serghei Skripal şi a fiicei sale Iulia, „pe baza unei acuzaţii”, a declarat preşedintele Recep Tayyip Erdogan, citat miercuri de presa turcă, informează AFP, citată de Agerpres.

Foto: Guliver/GettyImages





Aceste declaraţii intervin în timp ce SUA, numeroase ţări membre ale UE, precum şi NATO, organizaţie din care Turcia face parte din 1952, au decis săptămâna aceasta expulzări de diplomaţi ruşi într-o manieră coordonată.



„Noi nu avem în vedere măsuri similare doar pentru că unele ţări au luat măsuri pe baza unei acuzaţii”, a afirmat Erdogan, conform unor declaraţii citate miercuri de cotidienele Hürriyet şi Yeni Safak.



„Nu se pune problema ca noi să acţionăm la fel ca ei”, a adăugat preşedintele turc, întrebat de jurnalişti la întoarcerea din Bulgaria, unde s-a întâlnit luni cu şefii Consiliului European, Donald Tusk, şi Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.



Turcia, care are cea de-a doua armată din cadrul NATO, a rămas relativ tăcută în cazul Skripal, care a determinat Londra şi aliaţii săi să facă un front unic - într-un mod spectaculos - împotriva Moscovei, care neagă orice implicare.



Serghei Skripal, fost agent dublu rus care locuia în Marea Britanie, şi fiica sa Iulia au fost otrăviţi cu o substanţă neurotoxică la 4 martie la Salisbury, în sud-vestul Angliei.



Ministerul de Externe turc a „condamnat” luni atacul, fără a menţiona Moscova. La scurt timp după aceasta, purtătorul de cuvânt al guvernului turc, Bekir Bozdag, a declarat că Ankara 'nu intenţionează să ia nicio decizie împotriva Rusiei'.



Erdogan are relaţii călduroase cu preşedintele rus Vladimir Putin, în timp ce legăturile Turciei s-au deteriorat cu majoritatea ţărilor occidentale de un an şi jumătate.



Putin este de altfel aşteptat în Turcia la începutul lunii aprilie, împreună cu omologul său iranian Hassan Rohani, pentru un summit consacrat Siriei, dosar în care Ankara şi Moscova şi-au consolidat cooperarea în ultimele luni.