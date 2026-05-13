Cum văd Nicușor Dan, Mark Rutte și Karol Nawrocki decizia SUA de a retrage soldați din Germania

„Interesul nostru comun este ca prezența militară americană în Europa să fie semnificativă”, a punctat președintele Nicușor Dan în timpul declarațiilor de presă comune susținute la finalul Summitului B9, întrebat despre decizia SUA de a retrage soldați din Germania. „Există un angajament clar al SUA să rămână implicate în apărarea părții europene a NATO”, a subliniat și secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte.

În cadrul declarațiilor comune susținute la finalul Summitului B9, organizat la București, președintele Nicușor Dan, secretarul general al NATO, Mark Rutte, și președintele Poloniei, Karol Nawrocki, au vorbit despre decizia SUA de a retrage militari din Germania.

„Interesul nostru comun este ca prezența militară americană în Europa să fie semnificativă, asta este chestiunea cea mai importantă. Fiecare din țările europene sau cea mai mare parte dintre ele își doresc o prezență individuală americană, dar nu veți vedea între aliații europeni negocieri, discuții neprincipiale despre cum să împărțim trupele americane pe teritoriul american”, a fost răspunsul președintelui Nicușor Dan.

Șeful statului a mai punctat că partenerii transatlantici iau „foarte în serios NATO și Articolul 5”.

„Când ne gândim la o amenințare cu privire la țările noastre, nu o vedem individual cu privire la acea țară, o privim la adresa acestei zone de Europa”, a adăugat președintele.

La rândul lui, secretarul general NATO, Mark Rutte, a indicat că „există un angajament clar al SUA să rămână implicate în apărarea părții europene a NATO”.

Însă Karol Nawrocki a subliniat că „Polonia este pregătită” să preia trupele americane relocate din Germania.

„E în interesul NATO ca trupele americane să rămână aici”, a adăugat Nawrocki.

