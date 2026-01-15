Live TV

Analiză Cum vor reacționa Rusia și China, parteneri majori ai Teheranului, în cazul unor lovituri militare americane în Iran

Xi Jinping și Vladimir Putin
„Criza ucraineană este existenţială pentru Moscova” „Două provocări pentru China: petrolul şi stabilitatea regională”

Rusia şi China, doi mari parteneri ai Iranului, susţin Republica islamică zdruncinată de proteste şi ameninţată de preşedintele american Donald Trump, dar nu vor merge până într-acolo încât să se angajeze într-o confruntare cu Washingtonul în cazul unor atacuri americane, potrivit mai multor experţi, citaţi de France Presse.

Iranul este un partener-cheie pentru Moscova şi Beijing, furnizând drone pe care Rusia le utilizează împotriva Ucrainei şi fiind un important exportator de petrol pentru China şi membru în blocul BRICS.

„Criza ucraineană este existenţială pentru Moscova”

„În pofida eforturilor depuse timp de decenii, Teheranul nu a reuşit să creeze o alianţă cu Beijing şi Moscova”, afirmă Ellie Geranmayeh, specialistă în Iran la think tank-ul Consiliul European pentru Relaţii Externe (ECFR), care a amintit că în cursul războiului de 12 zile din iunie „China şi Rusia nu au dorit să se confrunte direct cu SUA”.

În cazul unui atac american, „cele două ţări vor prioritiza relaţia lor bilaterală cu Washingtonul”, apreciază ea. „China se află într-un proces extrem de delicat de apropiere cu Washingtonul, iar ruşii îl vor evident pe Trump de partea lor în privinţa Ucrainei: fiecare dintre ele are priorităţi mai importante decât Iranul”, potrivit expertei citate.

„Rusia şi Iranul sunt aliate, dar acordurile dintre ele vizează doar sprijinul politic, diplomatic şi economic, fără nicio componentă de sprijin militar”, afirmă la rândul său analistul rus Serghei Markov.

„Criza ucraineană este existenţială pentru Moscova şi mult mai importantă decât criza iraniană”, subliniază Markov.

„Iranul este important” pentru Moscova, completează cercetătorul rus Aleksandr Gabuev de la Carnegie Endowment for International Peace, „şi va face orice poate pentru menţinerea regimului pe linia de plutire, dar opţiunile îi sunt foarte limitate”.

„Rusia nu poate deveni o piaţă gigantică pentru Iran (în plină criză economică) şi nu poate acorda un împrumut uriaş” Teheranului, afirmă el. Poate furniza material militar util autorităţilor iraniene, dar în funcţie de propriile nevoi în Ucraina, adaugă acesta.

În cazul unor lovituri americane, Moscova ”nu va putea să facă aproape nimic”, punctează şi Nikita Smaghin. „Nu vrea să rişte o confruntare militară cu o mare putere”, exceptând „trimiterea de armament”, afirmă acest specialist în relaţiile Rusia-Iran, cu reşedinţa la Baku.

Această poziţie nu este în mod necesar legată de negocierile delicate în curs cu Washingtonul privind Ucraina, adaugă el, chiar dacă „utilizarea Iranului ca monedă de schimb ar fi ceva normal pentru Rusia, a mai făcut asta şi în trecut”.

„Două provocări pentru China: petrolul şi stabilitatea regională”

Pentru China, a cărei relaţie cu Washingtonul este structurală pentru întreaga lume, un ajutor pentru Teheran este posibil „pe plan economic, tehnologic, militar şi politic” în faţa unor acţiuni non-militare din partea Washingtonului, a presiunilor comerciale sau a atacurilor cibernetice, explică Hua Po, comentator chinez independent cu sediul la Beijing.

În cazul unor lovituri, „ar condamna SUA pe plan diplomatic. Şi şi-ar consolida relaţiile economice cu Iranul, ajutându-l să se militarizeze, pentru a favoriza împotmolirea SUA într-un război în Orientul Mijlociu”, a spus el.

Până acum, chinezii „s-au manifestat prudent ca întotdeauna şi s-au exprimat cu reţinere”, relevă cercetătorul Theo Nencini de la Science Po Grenoble, specialist în relaţiile Iran-China, punctând „două provocări pentru China: petrolul şi stabilitatea regională”.

„China profită de un Iran slăbit, permiţându-i să-şi garanteze petrolul la preţ redus, ceea ce reprezintă între 10% şi 13% din aprovizionarea sa, şi să aibă un partener geopolitic important pentru bani puţini”, apreciază el.

La fel ca Hua, nici acesta nu prevede vreo escaladare în cazul unor lovituri americane împotriva Iranului. Chinezii „vor condamna diplomatic, dar fără măsuri de retorsiune. Nu au făcut-o în multe privinţe în trecut, nu-i văd angajându-se într-o confruntare cu americanii pentru Iran”, spune el.

„Actuala criză iraniană va avea un impact foarte limitat asupra relaţiilor sino-americane”, consideră Hua, „deoarece problema iraniană nu se află în centrul relaţiilor dintre cele două ţări. Niciuna nu va rupe relaţiile cu cealaltă din cauza Iranului”, potrivit lui.

 

UTV
