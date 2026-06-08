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Cum vor SUA să forțeze Iranul să ofere informații despre instalațiile nucleare bombardate și stocul de uraniu îmbogățit

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Foto: Profimedia Images

Statele Unite fac lobby pe lângă alte ţări din Consiliul Guvernatorilor al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) să sprijine un proiect de rezoluţie care ar dispune Iranului să informeze acest organism cu privire la situaţia instalaţiilor sale nucleare bombardate anul trecut şi anul acesta de SUA şi Israel, precum a uraniului îmbogăţit depozitat acolo, relatează Reuters.

Textul proiectului de rezoluţie formulat de SUA şi transmis celor 35 de membri ai consiliului înaintea reuniunii lor trimestriale din această săptămână riscă să complice şi mai mult negocierile în desfăşurare între SUA şi Iran, întrucât Iranul este indignat de rezoluţiile împotriva sa adoptate de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică.

Deşi rezoluţiile anterioare ale Consiliul Guvernatorilor AIEA împotriva Iranului au fost adoptate cu o majoritate clară, de data aceasta textul propus ar putea întâmpina o rezistenţă sporită, notează Agerpres.

Iranul a sistat cooperarea cu AIEA după războiul de 12 zile cu Israelul din iunie anul trecut, când Statele Unite au intervenit cu bombardamente asupra principalelor trei uzine iraniene de îmbogăţire a uraniului, atacuri repetate anul acesta în războiul lansat de SUA şi Israel.

Iranul trebuie „să furnizeze AIEA informaţii precise privind stocul materialelor şi instalaţiile nucleare protejate” şi „să acorde AIEA accesul deplin solicitat pentru a verifica aceste informaţii”, se arată în textul rezoluţiei consultat de Reuters, care mai menţionează că ambele măsuri trebuie implementate „fără întârziere” şi „sunt esenţiale şi urgente”.

Totuşi, textul nu cere Iranului să dea explicaţii Consiliului de Securitate al ONU, idee care, conform unor surse diplomatice, a fost luată în considerare şi ar fi venit în continuarea unei rezoluţii adoptate de acest consiliu pe 12 iunie 2025, în care Iranul era acuzat că încalcă obligaţiile sale de neproliferare.

Uraniul îmbogăţit al Iranului este una dintre chestiunile cele mai dificile care împiedică un acord menit să pună capăt războiului lansat de SUA şi Israel împotriva Iranului pe 28 februarie, război suspendat din 8 aprilie printr-un armistiţiu în timp ce au loc negocieri mediate de Pakistan.

Preşedintele american Donald Trump cere ca Iranul pur şi simplu să predea Statelor Unite stocul său de circa 440 de kilograme de uraniu înalt îmbogăţit.

Editor : C.L.B.

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