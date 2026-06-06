Cum vrea Macron să-l seducă pe Trump, pentru a participa la Summitul G7 de la Paris: cină la Palatul Versailles sau o partidă de golf

Președintele francez Emmanuel Macron ia în considerare una dintre cele mai grandioase manifestări ale artei guvernării franceze din arsenalul său diplomatic: o cină privată cu președintele american Donald Trump la Palatul Versailles. Scopul: convingerea liderului SUA pentru a participa la Summitul G7 care va avea loc la finele acestei luni la Paris, scrie Politico.

Palatul Elysée pregătește o cină pentru doi în opulenta reședință a Regelui Soare Ludovic al XIV-lea, care va coincide cu summitul Grupului celor Șapte economii de frunte de la sfârșitul acestei luni, potrivit a doi oficiali francezi familiarizați cu pregătirile.

Ideea principală ar fi să speculeze pe preferința lui Trump pentru interioarele fastuoase și aurite, pentru a contribui la garantarea faptului că președintele SUA rămâne implicat în problemele esențiale care preocupă Europa, precum războiul Rusiei în Ucraina și impactul economic al conflictului din Iran.

Trump urmează să viziteze stațiunea balneară alpină Évian-les-Bains în perioada 15–17 iunie, într-un moment de tensiuni sporite, fără perspective vizibile pentru o soluție în relațiile dintre SUA și Iran.

Președintele a promis că va zbura în Franța după ce va urmări o serie de lupte în cușcă pe peluza Casei Albe, dar partea franceză nu ia nimic de-a gata și vrea să se asigure că acesta nu se va retrage din întâlnire mai devreme.

„Cred că participarea sa la G7 este aproape confirmată”, a declarat o persoană apropiată președintelui francez.

Având în vedere imprevizibilitatea lui Trump, persoana respectivă a subliniat că cina nu a fost confirmată și că există și alte opțiuni. „Totul este posibil, există și un teren de golf la Évian.”

Liderii europeni au petrecut aproape un deceniu încercând să găsească o formulă pentru a-l gestiona pe Trump. O lecție este că lingușirea, fastul și o notă de splendoare regală pot ajuta la îmbunătățirea relațiilor cu un președinte care a privit mult timp cu scepticism instituții precum G7.

Însă, în contextul în care administrația americană se luptă să iasă din confruntarea cu Iranul, nu este clar dacă Trump — care i-a acuzat în repetate rânduri pe aliații NATO că l-au dezamăgit în Orientul Mijlociu — are prea mult interes să petreacă timp cu liderii din Europa, Canada și Japonia.

Un parlamentar din partidul liberal Renaissance al lui Macron a rezumat summitul ca fiind ceva prin care europenii „trebuie pur și simplu să treacă”.

„Trebuie să evităm o situație precum cea din Canada de anul trecut, când Trump a părăsit [G7] mai devreme, sau o criză legată de Groenlanda”, a spus parlamentarul care, la fel ca alții citați aici, a beneficiat de anonimat pentru a vorbi deschis.

Casa Albă nu a răspuns la o solicitare de comentarii privind planurile de cină ale lui Macron.

Menținerea lui Trump pe direcție

În prim-planul preocupărilor oficialilor francezi se află necesitatea de a-l împiedica pe Trump să părăsească summitul G7 sau să distrugă totul.

Emmanuel Macron a mutat data summitului — programat inițial să înceapă pe 14 iunie — astfel încât președintele SUA să poată participa la luptele în cușcă planificate în jurul zilei sale de naștere, când liderul SUA va împlini 80 de ani. Organizatorii francezi au adaptat, de asemenea, lista de invitați având în vedere prezența lui Trump.

Cina de la Versailles, dacă va avea loc, s-ar desfășura pe 17 iunie, ultima zi a summitului, și ar fi un eveniment mai intim decât banchetul de stat organizat pentru regele Charles, care a adunat aproape 200 de invitați.

„Trebuie să-l uimești și să-i faci pe plac”, a spus un oficial european, menționând că Macron și Trump „au vizitat deja Turnul Eiffel… Ce mai rămâne, dacă nu Sala Oglinzilor de la Palatul Versailles?”

Liderii europeni au observat că cele mai reușite vizite ale lui Trump au implicat ocoluri pe la membrii familiilor regale — de preferință în palate — cum ar fi cina cu regele și regina Olandei în timpul summitului NATO de anul trecut de la Haga. În mod similar, Trump a părut sincer impresionat de primirea regală de la Palatul Windsor din Marea Britanie.

Macron a învățat aceste lecții încă de la început. În calitate de gazdă a summitului G7 din stațiunea de pe litoralul Atlanticului, Biarritz, în 2019, președintele francez a părut să evite un dezastru când a improvizat un prânz privat cu Trump, care sosise amenințând cu noi tarife comerciale împotriva Franței.

Nimic nu e sigur

Însă, în urma războiului tarifar global al lui Trump și a indiferenței sale față de opiniile aliaților cu privire la războaiele din Iran și Ucraina, există îndoieli în Europa cu privire la faptul că abilitățile diplomatice ale Franței și finețea lui Macron pot realiza cu adevărat ceva.

„Lingușirea este eficientă doar ca parte a unei dinamici a puterii”, a spus același oficial european citat mai sus, menționând că europenii l-au determinat pe Trump să renunțe la Groenlanda printr-un amestec de adulare și manevre de putere. „Sau dacă există un fel de câștig imediat pentru Statele Unite sau pentru familia Trump.”

„Și asta este un lucru pe care nu-l putem face”, a adăugat oficialul. „Nu-i putem oferi lui Trump un castel în Franța.”

Totuși, există speranțe că reuniunea G7 ar putea totuși să dea roade.

Potrivit unui fost ministru, summitul ar putea fi o oportunitate de a „îl convinge pe Trump să se reangajeze față de club”. Ministrul a menționat, de asemenea, că președintele francez a concentrat pregătirile pentru summit pe o temă dragă lui Trump: dezechilibrele globale — acesta este un limbaj codat pentru a descrie modul în care China manipulează peisajul comercial internațional folosind subvenții pentru a acumula surplusuri masive față de SUA și UE.

Dar organizatorii G7 știu că vor trebui să se aștepte la neprevăzut. „Situația este foarte instabilă”, a spus aceeași persoană apropiată președintelui francez. „Dacă Strâmtoarea Ormuz este deschisă și se ajunge la un acord cu Iranul, totul se schimbă.”

Libertatea de navigație în strâmtoare este o preocupare universală, iar oficialii francezi observă că administrația americană este pe deplin capabilă să arunce vina pentru impas asupra aliaților săi europeni. Nu numai că Trump a acuzat în repetate rânduri europenii că nu ajută în problema Iranului, dar secretarul de stat american Marco Rubio a cerut luna trecută aliaților NATO să lucreze la „un Plan B” pentru a deschide Strâmtoarea Ormuz, chiar dacă războiul încă face ravagii.

Există și alte potențiale focare de conflict. Într-o schimbare radicală față de planurile anterioare, Macron l-a invitat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la summitul G7. Dar, având în vedere relația tensionată dintre Trump și liderul de la Kiev, această mișcare aduce cu sine o doză de incertitudine.

„Există întotdeauna o doză de risc cu administrația Trump”, a spus un diplomat european. „Ei nu se tem de conflict.”

Editor : B.E.