Cum vrea Putin să crească natalitatea și să promoveze „valorile tradiţionale” în Rusia. Planul anunțat de liderul rus

Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat un nou pachet de măsuri pentru promovarea „valorilor tradiţionale” şi creşterea ratei natalităţii, pe fondul crizei demografice profunde a ţării. Anunţul a fost făcut în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Stat rus pentru politică demografică şi familială.

Mai exact, decretul publicat de Kremlin instruieşte Administraţia Prezidenţială să „creeze un grup de lucru permanent pentru crearea la nivel social a unui mediu orientat spre familie, popularizarea valorilor familiale tradiţionale în mass-media şi garantarea funcţionării acestui grup", informează joi EFE, potrivit Agerpres.

Mandatul din partea preşedintelui rus, la fel ca celelalte propuneri, trebuie implementat înainte de 1 aprilie.

În plus, Putin a instruit administraţia sa să „prezinte propuneri de modificări legislative care vizează popularizarea valorilor familiale tradiţionale şi promovarea unei imagini pozitive a familiilor numeroase în publicitate".

Sprijin din partea statului

De asemenea, Putin a ordonat guvernului rus să „studieze posibilitatea de a oferi familiilor cu copii măsuri suplimentare de sprijin din partea statului prin plata integrală sau parţială a ipotecilor sau prin împrumuturi din fonduri de stat (până la maximum 450.000 de ruble, adică 5.840 de dolari) în cazul naşterii unui al patrulea copil sau a mai mulţi".

Cabinetul de Miniştri trebuie, de asemenea, să finalizeze, înainte de luna iunie, crearea unei aplicaţii mobile speciale şi a unei secţiuni pe portalul Gosuslughi pentru procedurile statului, menite să informeze familiile despre măsurile disponibile de sprijin din partea statului.

De asemenea, Putin a instruit guvernul să efectueze o analiză a nevoilor creşelor şi grădiniţelor, inclusiv ale instituţiilor nestatale, şi să studieze experienţa corporaţiei nucleare ruse Rosatom şi a Agenţiei Federale Medico-Biologice, care şi-au dezvoltat propriile centre de sănătate reproductivă, cu scopul de a extinde aceste practici la o scară mai largă.

În special, el a cerut Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei din Rusia să trimită recomandări instituţiilor de învăţământ superior din întreaga ţară în sensul creării de „condiţii benefice" pentru femeile care devin mame în timp ce studiază.

„Rata natalităţii continuă să scadă”

În ciuda eforturilor Kremlinului, rata fertilităţii în Rusia a continuat să scadă în 2025 la 1,347 copii la o femeie (faţă de 1,4 copii la o femeie în 2024), adică sub rata de înlocuire a populaţiei, stabilită la doi copii la o femeie.

La iniţiativa lui Putin, autorităţile ruse au implementat deja numeroase măsuri biopolitice care vizează creşterea ratei natalităţii în ţară, care de decenii se confruntă cu o criză demografică.

„Măsurile deja adoptate par a fi insuficiente. Din păcate, tendinţa negativă persistă. Rata natalităţii continuă să scadă", a declarat şeful Kremlinului la începutul lunii decembrie 2025.

Anul trecut, parlamentul rus a adoptat o lege care interzice propaganda ideologiei „fără copii", care promovează dreptul femeilor de a nu avea urmaşi.

În următorii trei ani, Rusia va aloca 37,5 miliarde de ruble (peste 402 milioane de dolari) programelor de promovare a natalităţii.

Guvernele regionale sunt responsabile de implementarea acestor programe pe teritoriile lor, ceea ce i-a determinat pe unii guvernatori să pună piedici avorturilor.

Situaţia economică dificilă a ţării, coroborată cu războiul purtat de Rusia în Ucraina şi recrutarea bărbaţilor pe front, afectează rata de înlocuire a populaţiei.

