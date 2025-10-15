Live TV

Cuplul care conduce opoziția din Belarus a dezvăluit cum putea fi evitat războiul din Ucraina: „Acum se vede unde au dus acele greșeli”

Data publicării:
Serghei Tihanovski și Svetlana Tihanovskaia în Vilnius
Serghei Tihanovski a fost condamnat la 18 ani de închisoare la finalul anului 2021, în timp ce soția sa, Svetlana, a fost recunoscută în Occident drept adevărata câștigătoare a alegerilor prezidențiale din 2020 din Belarus. Foto: Profimedia Images
Când a fost eliberat din închisoare în mod „miraculos”, după cinci ani de izolare totală, liderul opoziției din Belarus, Serghei Tihanovski, s-a întors într-o lume și o casă pe care nu le mai recunoștea. Soția sa, Svetlana, se transformase între timp într-o politiciană iscusită și determinată care conducea din exil ofensiva contra dictatorului Alexandr Lukașenko, în încercarea de a convinge Statele Unite și Uniunea Europeană să pună presiune pe regimul de la Minsk și să îi salveze pe prizonierii politici care au rămas în Belarus.

Serghei (47 de ani) a fost nevoit să învețe din nou cum să fie un soț și un tată, în timp ce caută să își găsească un nou rol în cadrul mișcării politice pe care el a inspirat-o, pe măsură ce tot mai mulți belaruși își pierd speranța că în țara lor va avea loc o schimbare politică.

„Ea era o casnică, iar acum este o președintă”, a spus Serghei într-un interviu pentru Washington Post, amintindu-și șocul pe care l-a avut atunci când a văzut-o pe Svetlana într-o întâlnire cu miniștrii de externe din UE în această vară.

„Acasă, ea este tot soția mea iubită, dar la muncă este un coșmar”, a spus el zâmbind. „Ea este ca o femeie de afaceri. Nu am văzut niciodată această latură a ei înainte... am realizat că este o persoană diferită.”

Cei doi au vorbit despre misiunea lor de a demonstra că sunt parteneri politici de încredere ai Occidentului, în ciuda faptului că Donald Trump consideră utilă cooperarea cu Lukașenko, pe care l-a descris drept o persoană „foarte respectată”, pentru a putea comunica mai ușor cu președintele rus Vladimir Putin.

Belarusians On Exile Stage A Rally In Support Of Political Prisoners, Warsaw, Poland - 26 Jun 2025
Principalul lider al opoziției din Belarus, Serghei Tihanovski, a fost eliberat împreună cu alți 13 deținuți politici în luna iunie, după discuțiile purtate de trimisul special al lui Trump cu Lukașenko la Minsk. Foto: Profimedia Images

Marea greșeală a lui Lukașenko

De când Serghei și-a redobândit libertatea, cuplul a fost catapultat în mijlocul unui uriaș vârtej politic. Belarusul a ajuns din nou în centrul atenției, după ce zeci de prizonieri politici au fost eliberați în urma unui acord orchestrat de administrația Trump cu Lukașenko, care face mari eforturi să scape de statutul său de paria la nivel internațional și de sancțiunile impuse țării sale.

„Acum că Serghei este alături de mine din nou, am simțit și haos și liniște în același timp”, a povestit Svetlana. „Dar când te gândești cât de mulți oameni sunt în continuare acolo (în închisoare) – nu ne putem opri, trebuie să ne continuăm munca.”

După ce a lansat un canal de YouTube unde se filma în timp ce le punea întrebări oamenilor din Belarus despre probleme sociale, corupție și Lukașenko, strângând rapid peste 100.000 de abonați, Serghei și-a înregistrat în 2020 candidatura pentru următoarele alegeri prezidențiale.

Candidatura i-a fost refuzată, însă. Pe drum spre casă, Svetlanei i-a venit o altă idee: să se înscrie ea pe lista candidaților pentru alegerile prezidențiale, ceea ce a și făcut fără să îi spună soțului ei.

Comisia i-a acceptat candidatura. „Dictatorul a spus că o femeie nu putea fi președinte așa că au înregistrat-o”, a spus Serghei. Lukașenko „era sigur că nimeni nu va vota cu ea.”

Această decizie s-a dovedit a fi o mare greșeală pentru regimul lui Lukașenko. Mii de oameni au ieșit în stradă să o susțină pe Svetlana. Pe data de 29 mai 2020, Serghei a fost arestat în timp ce strângea semnături pentru candidatura soției sale.

„Ucraina și Belarus au același inamic: Rusia lui Putin”

Sute de mii de oameni au protestat, iar mii dintre ei au fost arestați, bătuți și torturați. Lukașenko a început să își vâneze toți adversarii politici, susținut fiind de Putin. Belarusul a devenit tot mai izolat pe plan internațional, în timp ce Occidentul a răspuns cu sancțiuni.

„Ucraina și Belarus au același inamic: Rusia lui Putin, care nu permite independență sau libertate nici în Ucraina, nici în Belarus, considerându-le parte din sfera sa de influență”, a spus Serghei.

lukașenko-putin
Cu ajutorul lui Vladimir Putin, Alexandr Lukașenko a început să își vâneze toți adversarii politici după protestele din 2020. Foto: Profimedia Images

„Aici este întreaga problemă. Dacă Putin ar fi fost ținut în frâu la Minsk în 2020, nu ar fi fost niciun război în Ucraina în 2022. Dar Europa a rămas tăcută și la fel și SUA. Iar acum se vede unde au dus acele greșeli.”

Serghei a fost condamnat la 18 ani de închisoare la finalul anului 2021, în timp ce Svetlana a fost recunoscută în Occident drept adevărata câștigătoare a alegerilor prezidențiale din 2020 din Belarus.

„Nu aș spune că am ales această cale, calea asta m-a ales pe mine”, a spus Svetlana. „Când viața te pune în fața unei situații unde trebuie să faci ceva, ori o faci, ori nu. Serghei a făcut-o. Eu am făcut-o fără să înțeleg consecințele... Oamenii în 2020 au ales și ei cu inima.”

Lucrul care l-a șocat cel mai mult pe Serghei Tihanovski după ce a ieșit din închisoare

Când Serghei s-a întors acasă și și-a văzut copiii pentru prima dată după cinci ani, fiica lui de 10 ani a întrebat cine este el. Serghei a slăbit 60 de kilograme cât timp a stat la închisoare.

„Când a ieșit din autobuz, am fost șocată”, a povestit Svetlana. „Dacă ar fi trecut pe lângă mine pe stradă, nu l-aș fi recunoscut. Am fost copleșită de fericire, dar și de groază.”

Serghei a spus că unul dintre lucrurile care l-au șocat cel mai mult după ce a fost eliberat a fost să vadă cât de extenuați și înfrânți par oamenii din Belarus acum.

„Acea stare de spirit pe care o aveam în 2020 – acea explozie spirituală și emoțională abia dacă mai există”, a spus el.

„Le spun oamenilor să nu fie eroi acum, acum nu este momentul potrivit, pentru că atunci când va veni momentul, vom avea nevoie de fiecare dintre ei, de toată lumea din fiecare întreprindere, sistem, sat. Vom avea nevoie de oameni”, a spus Svetlana. „Nu ignorați Belarusul.”

