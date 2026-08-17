Live TV

Cursa pentru alegerea noului lider al ONU se apropie de un moment critic. De ce salvarea organizației ar putea fi o misiune imposibilă

Data publicării:
United Nations Building
Clădirea ONU de la New York. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Inițiative blocate și o dinamică a puterii care nu mai este valabilă „O văd mai degrabă ca pe un fel de moarte lentă” „Următorul secretar general trebuie să gândească diferit”

Pe măsură ce cursa pentru alegerea următorului secretar general al Organizației Națiunilor Unite se apropie tot mai mult de punctul culminant, situația pare destul de sumbră. Oricine va prelua rolul lui Antonio Guterres de anul viitor va fi nevoit să poarte o bătălie nu doar pentru a menține relevanța ONU, ci și pentru supraviețuirea acesteia, potrivit Financial Times. În joc este tocmai conceptul unei organizații globale care decide regulile pentru întreaga lume, de la pace și securitate la lupta contra schimbărilor climatice.

„Este paradoxul ONU”, a spus Thant Myint-U, un fost oficial de rang înalt al ONU al cărui bunic, U Thant, l-a înlocuit pe suedezul Dag Hammarskjold în rolul de secretar general în 1961, după accidentul aviatic în care predecesorul său și-a pierdut viața.

ONU nu a jucat niciodată un rol mai puțin important în gestionarea crizelor globale decât în prezent, a explicat Thant Myint-U. „Dar încă are această superputere ascunsă, abilitatea secretarului general de a media în numele singurei organizații universale pe care o are lumea.”

El recunoaște că potențialul următorului lider ONU în rol de mediator este mult mai mic decât în vremea bunicului său, care a intermediat discuțiile de pace între India și Pakistan după războiul din 1965.

„I-a luat bunicului meu aproape două zile să ajungă pe linia frontului să se vadă cu Ayub Khan”, liderul militar de la acea vreme al Pakistanului, a spus fostul diplomat ONU.

„În lumea de azi, Khan și liderul Indiei, Lal Bahadur Shastri, și-ar fi trimis mesaje pe WhatsApp cu Brejnev, Lyndon B. Johnson și Harold Wilson în același timp.”

Rafael Grossi si Putin profimedia-0854331059
În ultimii ani, ONU a fost ignorată tot mai mult de Rusia și SUA. În poză: Rafael Grossi, unul din principalii candidați la preluarea șefiei ONU, primit la Moscova de Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

Inițiative blocate și o dinamică a puterii care nu mai este valabilă

ONU se confruntă cu o serie de crize. Cea mai periculoasă dintre ele este cea legată de autoritatea pe care o are la nivel internațional. Organizația a fost ignorată tot mai mult de Rusia și SUA.

Influența acestei organizații este pusă la îndoială și de alte țări, care scot în evidență faptul că structurile ei reflectă o dinamică a puterii ce era valabilă în 1945, când a fost fondată, nu și în ziua de azi.

Consiliul de Securitate al ONU este principalul organ care stabilește legile internaționale, însă a rămas blocat după invazia Rusiei în Ucraina și în urma mai multor dispute între marile puteri din deceniul precedent.

Deși numărul de rezoluții adoptate a crescut mult imediat după încheierea Războiului Rece, în ultimii ani, multe inițiative au început să fie din nou blocate din cauza conflictelor la nivel internațional.

Președintele SUA, Donald Trump, a înființat recent organizația rivală Consiliul Păcii, având ambiții mari privind rezolvarea conflictului din Fâșia Gaza și nu numai.

Organizația fondată de Trump nu are deocamdată prea multe realizări, însă există o serie tot mai lungă de inițiative și forumuri globale care se întrec să le capteze atenția liderilor din toată lumea.

Grupul G20, spre exemplu, a ajuns să fie mai eficient decât Adunarea Generală a ONU în luarea deciziilor importante la nivel internațional.

António Guterres
Oricine va prelua rolul lui Antonio Guterres de anul viitor va fi nevoit să poarte o bătălie nu doar pentru a menține relevanța ONU, ci și pentru supraviețuirea acesteia. Foto: Profimedia Images

„O văd mai degrabă ca pe un fel de moarte lentă”

Însăși ideea de multilateralism, principiul care stă la baza Națiunilor Unite, se află într-un declin pronunțat. Atât de slabă a ajuns influența ONU încât organizația aproape că nu a jucat niciun rol în războaiele din Ucraina, Gaza și Iran.

Apoi, o problemă majoră o reprezintă lipsa fondurilor. După trei decenii în care oficialii ONU au avut ambiții tot mai mari, organizația se confruntă acum cu o „gaură neagră” în buget, după ce Statele Unite și alte țări și-au redus contribuțiile financiare.

Birocrația demoralizată a instituției și multe dintre agențiile sale necesită reforme majore, au recunoscut chiar oficialii ONU.

„Nu văd ONU ca fiind într-un pericol iminent de moarte”, a spus Rafael Grossi, șeful argentinian al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică și unul dintre principalii candidați la preluarea conducerii ONU.

„Eu o văd mai degrabă ca pe un fel de moarte lentă. ONU a devenit tot mai irelevantă... fără să aibă nicio contribuție semnificativă în recentele crize și războaie între state.”

Rebeca Grynspan
Actuala favorită la înlocuirea lui Guterres, Rebeca Grynspan, fostă vicepreședintă a statului Costa Rica, a spus că „o mare parte din critici vin din partea oamenilor care vor ca ONU să reușească și sunt îngrijorați cu adevărat de viitorul ei”. Foto: Profimedia Images

„Următorul secretar general trebuie să gândească diferit”

Actuala favorită la înlocuirea lui Guterres, Rebeca Grynspan, fostă vicepreședintă a statului Costa Rica, a spus că „o mare parte din critici vin din partea oamenilor care vor ca ONU să reușească și sunt îngrijorați cu adevărat de viitorul ei”.

Cu cât se apropie mai mult momentul alegerii noului lider al ONU, cu atât mai intensă este dezbaterea legată de ce rezultate s-ar putea obține cu o nouă abordare.

„Următorul secretar general trebuie să gândească diferit”, a spus Esther Judah, care a lucrat pentru ONU în domeniul ajutorului umanitar. „Guterres a devenit lider atunci când ONU se baza pe politici multilaterale ferme. Lumea s-a schimbat.”

Organizația Națiunilor Unite a mai trecut prin momente false de transformare. Optimismul reținut privind posibila redobândire a influenței pe care o avea cândva este temperat de constrângerile cu care ONU se confruntă în prezent.

Doar membrii ONU, în special cei mai puternici dintre ei, pot determina cât de eficientă va fi organizația pe viitor, a punctat un oficial citat de FT.

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan mirabela gradinaru
1
Nicușor Dan a fost surprins, alături de Mirabela Grădinaru, la slujba de Adormirea Maicii...
Simina Tănăsescu.
2
Șefa CCR face precizări după apariția informațiilor că s-ar fi întâlnit cu Ilie Bolojan...
Schimbarea pașaportului în 2026. Foto Getty Images
3
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile...
Jakarta, Indonezia
4
Cel mai populat oraș din lume se scufundă: 40% din metropolă se află sub nivelul mării...
Accident
5
Momentul cumplit al producerii accidentului de la Ianca, filmat cu o camera de bord
Nepotul lui Mircea Rednic a murit în noaptea dinaintea nunții sale
Digi Sport
Nepotul lui Mircea Rednic a murit în noaptea dinaintea nunții sale
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
cladire distrusa in ucraina
ONU: Iulie este luna cu cel mai ridicat bilanţ al morţilor şi răniţilor în războiul din Ucraina din martie 2022
piata rosie profimedia
ONU face apel la Rusia să permită Iabloko, singurul partid anti-război, să participe la alegerile parlamentare
Hebron, West Bank, Palestine, April 25, 2026 Military surveillance structures and residential buildings occupied by Israeli forces in the Old City of
Cisiordania se află „la un pas de colaps” din cauza ocupaţiei israeliene, avertizează ONU
arme nucleare razboi atomic nuclear
Cum ar putea acordul dintre SUA și Arabia Saudită să încurajeze alte țări să ia în considerare armele nucleare
El Nino Phenomenon Causes Drought In Tangerang, Tangerang Regency, Indonesia - 18 Oct 2023
El Nino, risc major pentru securitatea alimentară. Numărul celor afectați ar putea ajunge la 274 de milioane
Recomandările redacţiei
Four bullets on the geographical map of United States of America. Conceptual image for war, conflict, violence.
Atracția fatală a Americii pentru război. Tentația în care cad...
sigla csm de la intrare in institutie
Reacția CSM la întâlnirea dintre șefa CCR şi Ilie Bolojan: A generat...
simion care taie tortul cu groenlanda
Viza de SUA a lui George Simion, contestată de 4 oficiali americani...
justitie-statueta-ciocanel-judecator-gettuimages
Preşedinţii curţilor de apel, despre întâlnirea dintre preşedintele...
Ultimele știri
Ministrul extremist israelian Itamar Ben-Gvir pledează pentru uciderea a „30-40" de persoane în Gaza în fiecare noapte
Trump, care susține că are relații bune cu Kim Jong un, ordonă Pentagonului să reducă exerciţiile militare cu sud-coreenii
Ce se știe despre noile rachete-drone ucrainene „Palianiția” și „Peklo”, care au atacat Novorosiisk
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Li s-a spus că șansele de a deveni părinți sunt aproape zero. Ce a urmat i-a uimit chiar și pe medici: „A...
Cancan
Tragedie înainte de nuntă! Nepotul lui Mircea Rednic, Marius Totolici, a murit în somn la doar 37 de ani
Fanatik.ro
Zeljko Kopic, antrenor la FCSB!? Reacție-șoc a secundului Florentin Petre: „Doamne ferește!”. Contre acide cu...
editiadedimineata.ro
Unul din 10 români consideră că „ambulanța neagră” chiar răpea copii
Fanatik.ro
Coelho vs Rădoi, momentul adevărului! Cine este mai bun după 44 jocuri fiecare, ca antrenor al Universității...
Adevărul
Epopeea coloniștilor germani în satele Banatului Montan. Cum au fost primiți și cuvântul emblematic învățat...
Playtech
Ai închis balconul fără autorizație? Ce riscă proprietarii și când pot fi obligați să intre în legalitate
Digi FM
Alina Pușcău, noi detalii despre lupta cu cancerul: „Mi-a fost rău. E greu, dar Dumnezeu face minuni”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal uriaș: prins la mijloc în bătaia dintre fosta și actuala soție, a leșinat și a ajuns la spital...
Pro FM
De ce îi punea Michael Jackson pe copiii lui să poarte măști în public. Fiica lui povestește: "Atunci avea...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jon Hamm, la plajă cu soția. Actorul din „Mad Men” urmează să devină tată pentru prima dată, la vârsta de 55...
Adevarul
Ce gust aveau primele beri din lume. Unde a fost produsă cea dintâi „nefiltrată” în urmă cu 13.000 de ani
Newsweek
31 de miliarde lipsă la bugetul de pensii și ajutoare sociale în 2026. Se mai pot indexa pensiile?
Digi FM
Iubita lui David Popovici, declarație de dragoste după victoria de la Paris: „Îl iubesc prea mult pe acest...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce unii oameni sunt „magnet” pentru ţânţari, în timp ce alţii par să fie ocoliţi de aceste insecte...
Digi Animal World
Rață prinsă cu „viteză excesivă” în Elveția. O rață a zburat prea repede și acum 7 ani, în același loc
Film Now
O actriță din Harry Potter, metodă surprinzătoare de a-și întreține cei patru copii: "Am câștigat mai mult...
UTV
Cătălin Botezatu critică dur femeile care exagereaza cu operațiile estetice. „Toate vor să arate precum...