Curtea de Justiție a Organizației Națiunilor Unite a hotărât joi că miile de omoruri și actele de violență sexuală pe scară largă comise de forțele de securitate din Myanmar împotriva minorității musulmane rohingya în 2017 constituie un genocid susținut de stat, transmite Reuters.

Decizia, luată la șapte ani de la depunerea cauzei de către Gambia, o țară cu populație majoritar musulmană, a marcat doar a patra oară de la Holocaustul nazist când o instanță internațională a hotărât că au fost îndeplinite criteriile legale necesare pentru a dovedi existența unui genocid. A fost pentru prima dată când instanța a considerat un stat responsabil de genocid.

„Curtea constată că forțele de securitate din Myanmar au ucis mii de civili rohingya, au comis acte de violență sexuală pe scară largă, precum și acte de violență extremă împotriva copiilor și au atacat rohingya care fugeau”, a declarat judecătorul președinte Yuji Iwasawa când a citit hotărârea.

Completul de judecată a constatat „că Republica Uniunii Myanmar a comis genocid împotriva grupului rohingya din nordul statului Rakhine”.

Judecătorii au constatat că armata din Myanmar a efectuat execuții în masă ale bărbaților și băieților, a comis violuri și acte de violență sexuală pe scară largă împotriva femeilor rohingya și a incendiat sau ras de pe fața pământului sute de sate în timpul așa-numitelor operațiuni de „curățare”. Armata a răspândit în mod activ discursuri de ură îndreptate împotriva populației rohingya, au afirmat aceștia.

Hotărârea curții este definitivă și nu poate fi contestată.

Genocidul a fost rar constatat în instanțele internaționale, în mare parte deoarece procurorii trebuie să dovedească o intenție specifică de a distruge, în totalitate sau parțial, un grup național, etnic, rasial sau religios.

Se preconizează că decizia Curții Internaționale de Justiție, sau Curtea Mondială, va avea repercusiuni mult dincolo de granițele Myanmarului, inclusiv asupra cazului din 2023 al Africii de Sud, în care Israelul este acuzat de genocid în Gaza.

Atât Israelul, cât și Myanmarul neagă acuzațiile de genocid și susțin că forțele lor au răspuns în mod legitim la atacurile grupurilor armate.

Într-o victorie juridică majoră pentru Gambia, curtea a constatat că statul este responsabil de genocidul rezultat în urma unei ofensive militare care a alungat cel puțin 700.000 de musulmani rohingya din Myanmar, țară cu majoritate budistă.

Un complet format din 15 judecători a afirmat că „singura concluzie rezonabilă care poate explica acțiunile Myanmarului este intenția de a distruge o parte substanțială a grupului protejat, și anume populația rohingya din nordul statului Rakhine”, îndeplinind astfel criteriile juridice pentru genocid.

Curtea a declarat că Myanmarul are obligația de a despăgubi populația rohingya pentru încălcările comise, valoarea despăgubirilor urmând a fi stabilită la o dată ulterioară.

De asemenea, Myanmar trebuie să permită „întoarcerea în condiții de siguranță și demnitate la locul de reședință și reunificarea familiilor pentru rohingya strămutați ca urmare a actelor ilicite ale Myanmarului”, a precizat instanța.

Până în prezent, instanțele internaționale au recunoscut genocidul doar în cazul genocidului din Rwanda din 1994, al masacrelor de la Srebrenica din Bosnia din 1995 și al atrocităților comise de Khmerii Roșii din Cambodgia la sfârșitul anilor 1970.

Editor : B.E.