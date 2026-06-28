Curtea Penală de la Haga, sub Karim Khan: teamă, urlete, presiuni politice. Fostul șef al CPI, acuzat de comportament sexual nepotrivit

Șeful britanic al Curții Penale Internaționale este acuzat de comportament sexual necorespunzător. Foști angajați vorbesc pentru prima dată despre cum susțin că era să lucrezi acolo, într-un articol publicat de The Times.

Se împlinise aproape un an de când avocatul britanic Karim Khan ocupa funcția de procuror-șef al Curții Penale Internaționale când unul dintre consilierii săi principali a primit o solicitare neobișnuită. Consilierul era obișnuit să lucreze toată noaptea la unele dintre cele mai mediatizate dosare penale de pe scena mondială și să facă față unor cereri exigente, dar de data aceasta era altceva: ar putea să le ceară contactelor sale din cadrul guvernului SUA să-l propună pe Khan pentru lista de onoruri a reginei Elisabeta a II-a?

Solicitarea fusese transmisă în februarie 2022 de soția lui Khan, Dato Shyamala Alagendra, care este, la rândul ei, o distinsă avocată internațională, deși nu era angajată la Curte. Nu era neobișnuit ca ea să contacteze direct membrii cercului restrâns al lui Khan din cadrul CPI pentru a le adresa cereri. Cererea ilustra, a spus persoana respectivă, ceea ce aceasta percepea ca fiind o atitudine de „aroganță, de egocentrism” pe care ajunsese să o asocieze cu Khan.

Faptul că se afla la cârma CPI, prima instanță internațională cu autoritatea de a-i urmări penal pe șefii de stat, liderii militari și oficialii puternici pentru crime precum genocidul, a reprezentat un moment de vârf în cariera lui Khan. Acesta a fost urmat de o cădere. Săptămâna trecută s-a raportat că organul de conducere al CPI a recomandat demiterea lui Khan pe fondul acuzațiilor că ar fi avut o relație sexuală inadecvată cu o fostă colegă, acuzații pe care el le neagă. Curtea a înregistrat, de asemenea, repercusiuni politice semnificative pe durata mandatului lui Khan, după ce acesta a decis să solicite un mandat de arestare împotriva prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu. Acum, foști colegi ai lui Khan și angajați ai CPI vorbesc despre mediul tensionat și cerințele extraordinare care au marcat perioada în care acesta a ocupat funcția.

Drumul spre Haga

Născut la Edinburgh dintr-o mamă britanică și un tată pakistanez, Khan, în vârstă de 56 de ani, a urmat școala privată independentă Silcoates din Wrenthorpe, West Yorkshire, și a studiat dreptul la King’s College London, devenind avocat al Coroanei în 2011. Membru al Temple Garden Chambers din Londra, și-a făcut un nume reprezentând cele mai mediatizate cazuri internaționale, inclusiv cele legate de genocidul din Rwanda, Khmerii Roșii din Cambodgia și fosta Iugoslavie. Funcția de procuror-șef a reprezentat pentru Khan o oportunitate de a lăsa o moștenire. Încercarea sa de a face acest lucru a lăsat curtea copleșită de controverse politice.

În culisele biroului lui Khan

Khan a preluat funcția în februarie 2021, după ce a fost ales în urma unui vot organizat de organul de conducere al CPI, Adunarea Statelor Părți (ASP). Este un proces extrem de politic, iar statele membre fac adesea lobby pentru candidații lor favoriți. Deși Khan nu a reușit să intre pe lista scurtă în primul tur de vot, candidatura sa a fost reevaluată și, printr-o combinație de farmec și perseverență, a reușit să câștige, au declarat persoane familiarizate cu subiectul.

Nick Kaufman, un avocat al apărării cu experiență la CPI care l-a reprezentat pe fostul președinte al Filipinelor, Rodrigo Duterte, a declarat că „a dus o campanie agresivă pentru postul de procuror-șef”, dar era „cel mai calificat pentru această funcție”. El a adăugat că, la momentul respectiv, nu era la curent cu reputația lui Khan de a avea un stil de conducere opresiv.

„Curtea era într-o oarecare stagnare când Khan a preluat conducerea”, a declarat un înalt funcționar din cadrul biroului procurorului, care a lucrat cu Khan. „Înregistrase foarte puține succese, cam patru condamnări sau ceva de genul acesta în 20 de ani. El dorea să revoluționeze curtea, să o modernizeze și să o facă relevantă. Dar Khan putea fi uneori impulsiv”, a spus acesta.

Funcția de procuror-șef este una extrem de stresantă, a afirmat Luis Moreno Ocampo, un avocat argentinian și prima persoană care a deținut această funcție, între 2003 și 2012. De la înființarea tribunalului în 2002, cu sprijinul a 125 de state membre, au existat doar trei procurori șefi. Procurorul are un mandat de nouă ani, iar întreaga putere a tribunalului este concentrată în biroul său, el stabilind agenda privind cazurile care vor fi urmărite.

Karim Khan Foto: ProfimediaA

Funcția are și avantajele sale: în cei trei ani petrecuți în această funcție, Khan a călătorit intens în misiuni internaționale, inclusiv în Ucraina, Sudan și Venezuela. Într-o călătorie în Columbia, în 2024, echipa sa i-a rezervat o cameră de hotel la 2.900 de dolari pe noapte, cu camere promovate ca având o piscină privată și un majordom. Pe lângă contul de cheltuieli al CPI, salariul procurorului șef se ridică la o sumă de șase cifre. Un fost angajat al lui Khan a declarat că acesta a fost criticat de un membru al Curții pentru că a fost fotografiat purtând un ceas scump Patek Philippe în timpul unei vizite într-o tabără de refugiați.

Potrivit lui Ocampo, este „o funcție solitară”:

„Ai multă putere și influență, dar, în același timp, fiecare stat are o perspectivă diferită, un punct diferit asupra căruia dorește să exercite presiune.”

Două persoane care au lucrat îndeaproape cu Khan l-au descris ca fiind încăpățânat, „briliant”, dar și vulnerabil la stres, ceea ce, potrivit lor, îl făcea să fie irascibil și îi speria pe cei din jur. Aceștia au descris o abordare neortodoxă, care putea fi revoluționară și captivantă — încercarea de a rezolva lucrurile rapid, cum ar fi implementarea unor tehnologii complet noi în cadrul tribunalului pentru a examina mai bine documentele — dar care crea, totodată, un mediu foarte solicitant.

În probele consultate de The Sunday Times și depuse în cadrul anchetei privind comportamentul sexual necorespunzător, un martor a afirmat: „[Khan] a țipat — nu, a urlat — la telefon, cerând documente urgente la cele mai nepotrivite ore din zi sau din noapte.”

O altă persoană care a lucrat îndeaproape cu Khan și a călătorit frecvent cu el în interes de serviciu, fiind un avocat cu studii de specialitate, a spus că îi era teamă de reacția lui dacă nu reușea să-i anticipeze nevoile: „Aveam mereu vaselină la mine pentru mâinile lui uscate. În momentul în care mi-o cerea, trebuia să o am la mine.” Avocații lui Khan au afirmat că acesta nu a cerut niciodată nimănui să îi aducă vaselină și că această afirmație era „ridicolă și meschină”.

Un avocat al CPI a declarat: „A fost foarte agresiv cu mine de două ori la telefon. I-am spus că nu poate să mă trateze așa. Cred că era legat de stres.”

Un fost judecător al CPI, cu o vechime de zece ani, a declarat însă într-o declarație consultată de The Sunday Times, referitoare la acuzațiile de comportament sexual necorespunzător, că „îl cunosc pe KK [Karim Khan] de 16 ani și l-am considerat întotdeauna un avocat strălucit… o persoană respectuoasă, corectă și loială, precum și un bun prieten.” Acesta a adăugat: „Singura vină a lui KK este că a avut încredere în oameni care nu erau demni de încrederea sa. Trădători.”

Prin intermediul avocaților săi, Khan a prezentat declarații de susținere. Una dintre acestea, din partea lui Riyadh Adi, specialist în drepturile omului la ONU care a colaborat cu Khan timp de mai mulți ani, a afirmat: „Am avut ocazia să lucrez alături de el zilnic… pe tot parcursul acestei perioade am fost martor la… stilul de conducere plin de compasiune al domnului Khan.” Avocații lui Khan au afirmat că acuzațiile potrivit cărora procurorul ar fi fost „agresiv” provin din surse „presupuse ostile”.

Alți colaboratori ai lui Khan au afirmat că nu era neobișnuit ca soția sa să adreseze cereri personalului din biroul soțului său. Cei doi s-au cunoscut în cadrul unui caz juridic internațional de mare amploare din Sudan, în jurul anului 2008. Alagendra, în vârstă de aproape 50 de ani, este și ea avocată internațională și a primit titlul onorific de „Dato” în 2014 din partea sultanului Malayeziei pentru serviciile aduse dreptului.

Dato Shyamala Alagendra Foto: tgchambers.com

Cei doi au reședințe în Londra și la Haga și au colaborat îndeaproape la mai multe cazuri ale CPI înainte ca Khan să devină procuror-șef.

Un fost coleg al lui Khan a declarat că Alagendra i-a cerut unuia dintre consilierii superiori ai lui Khan din biroul său să folosească o persoană de contact influentă și cu vizibilitate pentru a-l nominaliza pe Khan pentru o distincție din partea reginei Elisabeta a II-a. În mesajele de pe WhatsApp consultate de The Sunday Times, Alagendra a întrebat, pe 14 februarie 2022, dacă persoana de contact a consilierului, care este un înalt funcționar din America, l-ar „nominaliza pe KK pentru distincția reginei?”, referindu-se la Khan. O săptămână mai târziu, pe 22 februarie, ea a trimis un alt mesaj, spunând: „Te rog [sic], poți să pui asta în mișcare? Aș vrea ca el să primească distincția de la regina E și nu de la Charles”. Ea a revenit asupra subiectului pe 2 mai 2022, spunând: „Ai reușit să afli dacă [persoana de contact] ți-a primit e-mailul și va face ceva în legătură cu distincția pentru Karim? Veronique Aubert [consilieră de politici la Save The Children] va primi o distincție de la regină săptămâna viitoare — ceea ce mi-a reamintit să revin asupra subiectului. Să primești distincția de la regina E este mult mai special decât de la Charles. :)”. Se zvonea că regina Elisabeta a II-a era în stare precară de sănătate la acea vreme și a decedat pe 8 septembrie 2022.

Alagendra a fost, de asemenea, acuzată de contact necorespunzător cu un martor într-un caz de abatere disciplinară împotriva soțului ei. În mai 2024, o angajată din biroul lui Khan a susținut că acesta ar fi avut „relații sexuale fără consimțământ” cu ea în repetate rânduri, atât în biroul său, cât și în timpul misiunilor în străinătate. Khan a negat acuzațiile. Curtea Penală Internațională (CPI) a anchetat cazul, dar l-a clasat după ce presupusa victimă nu a mai participat la procedură. În noiembrie 2024, după ce acuzațiile au ieșit la iveală, Khan însuși a solicitat o anchetă, ceea ce a determinat organul de conducere al Curții să încredințeze efectuarea acesteia Organizației Națiunilor Unite. O declarație a unui angajat susține că l-a raportat pe Khan la departamentul de resurse umane după ce presupusa victimă a izbucnit în lacrimi în fața sa și că Alagendra i-a cerut să se întâlnească cu el la o cafea a doua zi. Alagendra i-ar fi spus angajatului, care este căsătorit, că a auzit zvonuri conform cărora cei doi ar fi „implicați într-o relație inadecvată”.

„Am început să consider comentariile ei ca fiind amenințătoare la adresa mea și m-am simțit foarte incomod”, susține declarația.

Când a fost contactată de The Sunday Times, Alagendra a declarat că respinge „în totalitate” sugestia că ar fi făcut „avansuri nepotrivite”, iar acuzația că ar fi amenințat-o pe angajata CPI este „categoric falsă”. Ea a spus că a lucrat în trecut pentru CPI și că avea relații personale cu membri ai echipei lui Khan, iar faptul că aceștia țineau legătura nu era ceva neobișnuit. Ea a spus că „unii avocați de rang înalt și oficiali ai ONU” i-au cerut sugestii privind persoane care să susțină o nominalizare la o distincție onorifică pentru Khan și că ea doar a transmis sugestia.

Pariul Netanyahu

Când a preluat funcția, Khan a curtat Rusia, China și America, care sunt toate membre ale Consiliului de Securitate al ONU, dar nu și ale CPI. Odată cu invazia Ucrainei, „a pierdut Rusia, dar a câștigat, într-un fel, sprijinul Americii” prin acțiunile sale împotriva lui Putin, a declarat un consilier de rang înalt, referindu-se la solicitarea cu succes a unui mandat de arestare emis de Khan împotriva președintelui Putin pe 17 martie 2023, pentru transportul ilegal de copii din teritoriile ocupate ale Ucrainei în Rusia.

„Cred că [curtea] se afla la apogeu după ancheta privind Ucraina”, a spus acesta.



Khan câștigase respectul Americii și readusese CPI în prim-planul scenei mondiale.

Apoi, șapte luni mai târziu, pe 7 octombrie 2023, Hamas a luat cu asalt granița Israelului, ucigând 1.200 de israelieni și răpind peste 240. Pe măsură ce Israelul desfășura o campanie agresivă în Gaza, Khan, care este musulman, s-a trezit sub o presiune din ce în ce mai mare din partea activiștilor palestinieni. O campanie pe Twitter l-a etichetat drept „negator al genocidului” și l-a acuzat că este la mâna Americii pentru că nu i-a tras la răspundere pe israelieni pentru comportamentul lor în timpul războiului.

Potrivit unei persoane care a lucrat cu Khan la Curte, până în ianuarie 2024 presiunea se intensificase și „Khan avea dificultăți în a face față criticilor și devenea foarte emotiv. Era extrem de sensibil”.

„Era obsedat de asta”, a spus această persoană, susținând că Khan a devenit foarte stresat și „trimitea mesaje la orice oră din noapte” și „se purta îngrozitor cu noi, țipând și urlând”. Avocații lui Khan au declarat că acesta nu recunoaște aceste afirmații și că procurorul a abordat situația din Palestina cu același „nivel ridicat de rigoare” ca în orice alt caz.

Cei care au lucrat îndeaproape cu Khan i-au susținut decizia de a încerca să tragă la răspundere guvernul israelian pentru comportamentul său în războiul din Gaza, dar mai mulți dintre ei i-au criticat abordarea. Echipa sa imediată lucrase zi și noapte, timp de multe luni, la controversatele mandate de arestare emise împotriva lui Netanyahu și a lui Yoav Gallant, fostul ministru al apărării al Israelului, precum și a liderilor Hamas, și, în mai 2024, aștepta să vadă dacă un complet independent de judecători ai CPI le va aproba. Au fost surprinși când l-au văzut pe Khan apărând într-un interviu la CNN cu Christiane Amanpour, anunțându-și intenția de a le pune în aplicare.

Statele Unite, aliatul apropiat al Israelului, au răspuns prin sancționarea judecătorilor și procurorilor CPI, inclusiv a lui Khan însuși, care și-au pierdut accesul la e-mail și la conturile bancare. Avocații care lucrează pentru CPI au declarat că instanța era „demoralizată”.

„Nimeni nu ar contesta faptul că instanța este afectată, iar din ce am auzit, oficialii și personalul din întreaga instituție se simt asediați”, a spus Andrew Cayley, avocat principal la CPI.

Moreno Ocampo a calificat decizia de a urmări mandatele israeliene drept „îndrăzneață” și i-a acordat credit lui Khan pentru că nu s-a lăsat intimidat de perspectiva unei reacții negative din partea SUA.

Michael Karnavas, un avocat care a lucrat alături de Khan la Tribunalul Penal Internațional al Națiunilor Unite pentru Fosta Iugoslavie, a declarat: „Prin faptul că s-a îndreptat către vârful ierarhiei, cred că a fost mai mult o încercare de a atrage atenția presei.” Avocații lui Khan au calificat această sugestie drept „ridicolă”. Un procuror mai experimentat i-ar fi urmărit pe comandanții militari israelieni de pe teren, în loc de conducerea politică, a spus Karnavas.

„Îi dau nota A pentru curaj și nota D pentru judecată.”

Karim Khan. Foto: Profimedia

De la procuror la acuzat

Dintre mandatele de arestare care au marcat apogeul puterii sale în calitate de procuror-șef, nu există încă niciun semn că Netanyahu, Gallant sau Putin ar urma să ajungă pe banca acuzaților. Curtea nu mai are procuror-șef de peste un an, fiind incapabilă să ia măsuri semnificative de când Khan s-a retras temporar în urma acuzațiilor de hărțuire sexuală. Khan a fost, de asemenea, criticat pentru modul în care a gestionat acuzațiile, despre care a afirmat că au fost politizate în încercarea de a-i submina eforturile de a-i aduce pe israelieni în fața justiției. Un avocat senior al CPI a declarat că legarea acuzațiilor de abuz de mandatele de arestare nu făcea decât să dăuneze și mai mult curții, sugerând că ar exista persoane cu intenții rele în cadrul acesteia.

„Când a venit Khan, era o forță a binelui. Era un om foarte energic”, a spus avocatul. „Ce ar fi trebuit să facă era să demisioneze acum un an și toate acestea ar fi dispărut”, a adăugat acesta, „acum a adus prejudicii curții”.

Karvanas a afirmat că Khan ar fi trebuit pur și simplu să lase „procesul de anchetă să-și urmeze cursul”.

În ultimele două săptămâni, CPI a anunțat că îl suspendă temporar pe Khan, în așteptarea raportului final al anchetei ONU privind acuzațiile de comportament sexual necorespunzător, la fel cum au procedat și Consiliul Britanic pentru Standarde al Baroului și cabinetul său din Londra. Săptămâna trecută s-a raportat că un document din ancheta ONU privind acuzațiile, prezentat agenției de știri Reuters de două surse independente, susține că Khan a comis o încălcare gravă a îndatoririlor și un abuz de comportament.

„Comportamentul său s-a agravat în timp, ceea ce a dus la contact sexual fără consimțământul ei în biroul său, la reședința sa privată și în timpul misiunilor”, se menționează în document.

Prin intermediul avocaților săi, Khan a susținut că raportul ONU „nu a constatat nicio abatere … din partea domnului Khan” și că un comitet separat format din trei judecători independenți, numiți de Adunarea Generală a Curții (ASP), a examinat raportul ONU și a concluzionat că probele „nu au stabilit niciun abuz de autoritate”. Niciunul dintre aceste documente nu a fost făcut public.

Organul executiv care supraveghează curtea urmează să recomande celor 125 de membri ai săi ca Khan să fie demis din funcția de procuror-șef, a raportat Reuters. Pe 24 iulie, la peste doi ani de la apariția inițială a acuzațiilor, aceștia vor vota dacă să-l mențină sau nu pe Khan în funcție.

„Nu cred că este bine pentru el să revină din nou în funcția de procuror”, a declarat Moreno Ocampo, „pentru că i-a urmărit penal pe Netanyahu și pe Putin; cine mai rămâne? Singurul lucru de care are nevoie este o strategie de ieșire demnă.”

Editor : B.E.