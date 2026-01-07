Curtea Supremă a Braziliei respinge cererea lui Bolsonaro de a merge la spital după ce s-a lovit la cap

Judecătorul Curții Supreme a Braziliei, Alexandre de Moraes, a respins marți o cerere a fostului președinte Jair Bolsonaro de a părăsi imediat închisoarea pentru a efectua investigații medicale într-un spital din Brazilia, după ce a căzut și s-a lovit la cap, potrivit deciziei instanței, relatează US News.

Liderul de dreapta, în vârstă de 70 de ani, a căzut în timp ce dormea și s-a lovit cu capul de o piesă de mobilier, a scris soția sa, Michelle Bolsonaro, mai devreme în cursul zilei, pe Instagram.

Poliția federală braziliană a transmis într-un comunicat că Bolsonaro a primit îngrijiri medicale inițiale marți dimineață și a adăugat că un medic al poliției federale „a constatat leziuni minore” și nu a considerat necesară internarea.

„Orice trimitere la un spital depinde de autorizarea Curții Supreme”, mai arată comunicatul de presă.

Invocând raportul poliției, Moraes a afirmat în decizia sa că nu este necesar ca Bolsonaro să fie dus imediat la spital.

Moraes a precizat că apărarea are dreptul să solicite investigații medicale pentru Bolsonaro, însă avocații trebuie să le programeze în prealabil și să furnizeze informații care să justifice procedurile.

Judecătorul Curții Supreme a cerut, de asemenea, echipei de apărare a lui Bolsonaro să precizeze ce analize dorește fostul președinte să efectueze, pentru ca instanța să poată verifica dacă sistemul penitenciar le poate realiza.

Bolsonaro a fost supus unei serii de proceduri medicale în decembrie, pentru tratarea unei hernii și a sughițului.

El a fost externat din spital pe 1 ianuarie și dus înapoi la sediul Poliției Federale din Brazilia, unde ispășește o pedeapsă de 27 de ani de închisoare pentru complot la lovitură de stat, după ce a pierdut alegerile prezidențiale din 2022.

Fostul președinte a fost înjunghiat în abdomen în timpul unui eveniment de campanie din 2018 și are un istoric de spitalizări și intervenții chirurgicale legate de acel atac.

