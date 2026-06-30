Curtea Supremă a SUA blochează încercarea lui Trump de a limita cetățenia pentru copiii imigranților ilegali

Curtea Supremă a SUA a invalidat marţi un decret prin care preşedintele Donald Trump a interzis dobândirea automată a cetăţeniei americane în cazul copiilor născuţi pe teritoriul SUA din părinţi imigranţi ilegali sau rezidenţi temporari.

Această decizie, care este un mare eşec pentru Trump, a fost luată de judecătorii Curţii Supreme cu un raport de voturi de şase la trei, inclusiv trei dintre cei şase judecători conservatori votând pentru invalidarea ordinului executiv semnat de preşedintele republican pe 20 ianuarie 2025, în prima zi a noului său mandat la Casa Albă, relatează AFP preluată de Agerpres.

Acest ordin executiv (decret), declarat neconstituţional de toate instanţele inferioare, elimina dreptul automat la cetăţenie prin naştere pentru copiii imigranţilor ilegali, măsură considerată necesară de Trump pentru a elimina un stimulent pentru imigraţia ilegală.

Dar Curtea Supremă a stabilit acum că copiii născuţi în SUA din părinţi „prezenţi ilegal sau temporar” pe teritoriul american sunt totuşi „cetăţeni prin naştere, în virtutea celui de-al 14-lea amendament” al Constituţiei SUA.

Principiul cetăţeniei prin naştere, conform căruia orice copil născut în SUA devine automat cetăţean american, a fost înscris în acest amendament, adoptat în 1868 după Războiul Civil pentru a garanta drepturile sclavilor eliberaţi şi ale descendenţilor acestora.

Editor : Ana Petrescu