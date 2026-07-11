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Curtea Supremă a Ucrainei confirmă sancțiunile impuse de Zelenski împotriva rivalului său, Petro Poroșenko

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Memorial ceremony for former Ukrainian parliamentary speaker Andriy Parubiy on Maidan in Kyiv
Fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko. Foto: Reuters
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Curtea Supremă a Ucrainei a respins la 10 iulie acțiunea în justiție intentată de fostul președinte Petro Poroșenko, prin care acesta solicita anularea sancțiunilor impuse împotriva sa de către succesorul său, Volodimir Zelenski. Ucraina a introdus sancțiuni după ce Rusia a declanșat războiul în 2014, utilizându-le inițial ca instrument pentru a viza Moscova și aliații acesteia.

Sub conducerea lui Zelenski, însă, sancțiunile au fost impuse din ce în ce mai des și cetățenilor ucraineni. Experții juridici descriu această practică ca fiind extrem de discutabilă și avertizează că este folosită pentru a-i pedepsi pe criticii guvernului și pe oponenții politici, scrie Kyiv Independent.

Mulți dintre cei vizați nu au afilieri pro-ruse evidente, iar principala lor „infracțiune” pare să fie opoziția față de administrația Zelenski. Poroșenko, care a pierdut în fața lui Zelenski la alegerile prezidențiale din 2019, este principalul său adversar politic și liderul partidului de opoziție „Solidaritatea Europeană”.

Una dintre probleme este că legalitatea impunerii de sancțiuni asupra cetățenilor ucraineni fără nicio hotărâre judecătorească este îndoielnică. Experții juridici susțin că procedura în sine este ilegală.

În plus, decretele lui Zelenski privind sancțiunile conțin de obicei formulări generale, dar nu menționează motive specifice pentru impunerea acestora. De aceea, criticii susțin că acestea nu au nicio justificare juridică.

Hotărârea a reaprins, de asemenea, controversa legată de Curtea Supremă a Ucrainei, care nu a fost reformată și care s-a confruntat cu numeroase scandaluri de corupție. Curtea nu a răspuns la o solicitare de comentarii din partea Kyiv Independent.

Editor : M.C

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