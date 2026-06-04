Curtea Supremă din Israel ridică interdicția vizitelor Crucii Roșii în închisori

Curtea Supremă a Israelului a anulat miercuri o decizie care interzicea delegaţilor Comitetului Internaţional al Crucii Roşii (CICR) să viziteze deţinuţi în închisorile israeliene, considerând-o fără bază juridică suficientă.

Potrivit Curţii Supreme, autorităţile israeliene nu au furnizat o justificare adecvată pentru măsura respectivă, luată după atacul fără precedent al Hamas pe teritoriul israelian în ziua de 7 octombrie 2023, transmite joi AFP preluată de Agerpres.

CICR a salutat o decizie ce constituie „o etapă pozitivă”.

„Suntem pregătiţi să ne reluăm munca (...) în locurile de detenţie israeliene”, subliniază organizaţia într-un comunicat și a precizat că discuţiile cu autorităţile continuă pentru reluarea vizitelor „cât mai curând posibil”.

CICR reaminteşte că accesul la deţinuţi şi posibilitatea de a le face vizite individuale constituie o obligaţie în baza dreptului internaţional.

Israelul suspendase vizitele CICR la persoanele încarcerate în cazuri legate de securitatea statului după atacul din 7 octombrie, acuzând CICR că nu obţinuse acces la ostaticii din Fâşia Gaza ai Hamas şi ai altor grupări armate palestiniene.

Interdicţia a rămas, însă, în vigoare şi după eliberarea ultimilor ostatici în octombrie 2025.

De atunci, mai multe organizaţii pentru drepturile omului, inclusiv asociaţii israeliene, au denunţat o degradare a condiţiilor de detenţie ale palestinienilor încarceraţi de Israel, fiind evocate cazuri de rele tratamente, privare de îngrijiri medicale, violenţe, acuzaţii respinse de autorităţile penitenciare israeliene.

Editor : Ana Petrescu