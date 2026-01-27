Curtea Supremă din Slovacia lansează o nouă anchetă în cazul asasinării jurnalistului Jan Kuciak, la opt ani după crimă 

Curtea Supremă din Slovacia a lansat o nouă anchetă în cazul asasinării jurnalistului de investigație Ján Kuciak și a logodnicei sale, Martina Kušnírová, la opt ani după ce crimele au șocat țara și au declanșat proteste în masă, scrie TVPWorld.

Kuciak și Kušnírová au fost împușcați mortal în casa lor în 2018. Crimele au fost asociate în mare măsură cu reportajele lui Kuciak despre corupție și crima organizată.

Omul de afaceri Marián Kočner, pe care Kuciak îl investigase și care îl amenințase anterior pe jurnalist, se află din nou în fața instanței după ce a fost achitat de două ori de acuzația de a fi comandat crimele. Ultima procedură judiciară urmează unei decizii a Curții Supreme de a reexamina verdictele anterioare.

Kočner ispășește în prezent o pedeapsă de 19 ani de închisoare pentru fraudă într-un caz fără legătură cu acesta. Cazul presupusei sale complice, Alena Zsuzsová, condamnată la 25 de ani pentru organizarea crimelor, este, de asemenea, reexaminat.

Asasinatele au dus la demisia prim-ministrului de atunci, Robert Fico, în 2018. De la revenirea în funcție în 2023, Fico a fost criticat pentru regresul democrației, inclusiv închiderea biroului de protecție a denunțătorilor din Slovacia și presiunile exercitate asupra activiștilor anticorupție.

Observatorii susțin că legăturile anterioare ale lui Kočner cu personalități politice continuă să ridice îngrijorări cu privire la independența justiției. Revizuirea Curții Supreme ar putea dura până la un an.

