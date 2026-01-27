Live TV

Curtea Supremă din Slovacia lansează o nouă anchetă în cazul asasinării jurnalistului Jan Kuciak, la opt ani după crimă 

Data publicării:
Jan Kuciak Martina Kusnirova_shutterstock_1050405926
Foto: Shutterstock

Curtea Supremă din Slovacia a lansat o nouă anchetă în cazul asasinării jurnalistului de investigație Ján Kuciak și a logodnicei sale, Martina Kušnírová, la opt ani după ce crimele au șocat țara și au declanșat proteste în masă, scrie TVPWorld.

Kuciak și Kušnírová au fost împușcați mortal în casa lor în 2018. Crimele au fost asociate în mare măsură cu reportajele lui Kuciak despre corupție și crima organizată.

Omul de afaceri Marián Kočner, pe care Kuciak îl investigase și care îl amenințase anterior pe jurnalist, se află din nou în fața instanței după ce a fost achitat de două ori de acuzația de a fi comandat crimele. Ultima procedură judiciară urmează unei decizii a Curții Supreme de a reexamina verdictele anterioare.

Kočner ispășește în prezent o pedeapsă de 19 ani de închisoare pentru fraudă într-un caz fără legătură cu acesta. Cazul presupusei sale complice, Alena Zsuzsová, condamnată la 25 de ani pentru organizarea crimelor, este, de asemenea, reexaminat.

Asasinatele au dus la demisia prim-ministrului de atunci, Robert Fico, în 2018. De la revenirea în funcție în 2023, Fico a fost criticat pentru regresul democrației, inclusiv închiderea biroului de protecție a denunțătorilor din Slovacia și presiunile exercitate asupra activiștilor anticorupție.

Observatorii susțin că legăturile anterioare ale lui Kočner cu personalități politice continuă să ridice îngrijorări cu privire la independența justiției. Revizuirea Curții Supreme ar putea dura până la un an.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Putin, obligat să se trezească din delirul grandorii. Cu ce trebuie să se mulţumească...
ciprian ciucu
2
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și avertizează că...
Iarnă, Murmansk
3
Stare de urgență în regiunea rusă Murmansk. Mai multe locuințe, fără căldură și...
localnici
4
Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de...
Donald Trump dublu
5
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al...
S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul secret timp de 12 ani: ”Nu poate spune nimănui”
Digi Sport
S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul secret timp de 12 ani: ”Nu poate spune nimănui”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Gas pipeline with Russian flag.
Țările UE au dat aprobarea finală pentru interzicerea importurilor de gaze rusești. Care este termenul-limită și ce state s-au opus
nicusor dan
Nicușor Dan: „Pentru prosperitate este nevoie de competență. Justiția din România nu o prea dovedește încă”
fetita plange se apara
Cum ajung copiii şi adolescenţii la acte de violenţă extremă. Organizația „Salvaţi Copiii” explică factorii declanşatori
Marine Le Pen
Cum au încercat oficiali americani să facă lobby împotriva interzicerii alegerii liderului extremei drepte Marine Le Pen
justitie perceptie
Câtă încredere au românii în Justiție? „Se conturează un paradox sociologic”. Datele celui mai recent sondaj INSCOP
Recomandările redacţiei
Ukrainian military coordinating a drone during battle
Granițele Flancului Estic și ale României, apărate de roboți tereștri...
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Grindeanu: Pachetul privind administraţia şi cel privind relansarea...
PARLAMENT_ASUMARE_5_PACHETE_BOLOJAN_005_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-scaled
PNL a votat în BPN pentru continuarea dialogului privind pachetul de...
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
Șeful NATO, tranșant despre formarea unei alianțe europene de apărare...
Ultimele știri
Franța interzice accesul copiilor la rețelele sociale. Proiectul anunțat de Macron, aprobat de parlamentari
Încă o femeie a fost omorâtă în bătaie de concubinul ei. Pe numele bărbatului fusese emis un ordin de protecţie, retras ulterior
Un fost senator francez este acuzat că a drogat băutura unei colege din Parlament, pentru a o agresa sexual
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele se încheie pentru ele din 26 ianuarie 2026. Neptun în Berbec aduce schimbări majore pentru...
Cancan
Cum a fost găsită Viviana Niță în apartamentul ei din București. Ce avea pe cap medicul radiolog în vârstă de...
Fanatik.ro
Două profeții șoc ale lui Mitică Dragomir în SuperLiga: pe ce loc termină FCSB și cine ia titlul. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
S-a terminat ședința! Peluza Nord, protest fără precedent după umilințele suferite de FCSB! Gigi Mustață: „Am...
Adevărul
„Trump acceptă mita lui Putin”: acuzațiile unui editorialist Kyiv Post despre încălcarea Constituției SUA
Playtech
Cutremurător! Ce a apărut la mormântul lui Mario, după înmormântare: ţi se face pielea de găină. Cine ar fi...
Digi FM
Adevărul despre averea lui Felix Baumgartner, fostul iubit al Mihaelei Rădulescu. Cine a încasat asigurarea...
Digi Sport
Surpriză: s-au răzgândit, după ce l-au prins pe al șaselea cel mai căutat om din lume! Recompensa era...
Pro FM
Cine e tânărul solist cu care Dakota Johnson a apărut de mână, după o cină în L.A. Gesturi de tandrețe și...
Film Now
Filmul care a detronat "Avatar: Fire and Ash", după 5 săptămâni. Cinematografele au înregistrat cel mai slab...
Adevarul
„Să nu mă uitați prea repede”. Mesajul emoționant al lui Florin Piersic la 90 de ani
Newsweek
225.000 pensionari cer indexarea pensiilor din luna februarie. Ce șanse au? Ce le propune ministrul muncii?
Digi FM
Paula Seling, după criticile primite pentru că a spus "Maladieț, Moldova": "Sunt tristă pentru că lumina...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Sean Penn, pozat de mână cu iubita moldoveancă. Actorul de 65 de ani și Valeria, cu 35 de ani mai tânără...
UTV
Cum se menține Radu Vâlcan în formă la 48 de ani. „Se întâmplă să nu mănânc două-trei zile”