Live TV

Curtea Supremă din SUA permite Administrației să verifice cetățenia alegătorilor printr-o bază federală de date

Data publicării:
US Supreme Court building, Washington DC, USA
Curtea Supremă a SUA, Washington D.C. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Curtea avertizează asupra limitelor înaintea alegerilor din noiembrie

Curtea Supremă a Statelor Unite a permis temporar Administrației președintelui Donald Trump să folosească versiunea extinsă a unei baze federale de date pentru verificarea cetățeniei persoanelor înscrise pe listele electorale, relatează Reuters. Decizia, adoptată vineri de majoritatea conservatoare a instanței, intervine cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie, însă impactul său imediat ar putea fi limitat.

Hotărârea Curții Supreme suspendă, pentru moment, o decizie a unei instanțe inferioare care blocase utilizarea sistemului modificat, invocând riscuri pentru viața privată și posibilitatea ca alegători eligibili să fie eliminați în mod eronat de pe liste, transmite Reuters.

Instanța supremă nu s-a pronunțat asupra fondului litigiului, ceea ce înseamnă că legalitatea definitivă a sistemului urmează să fie stabilită ulterior.

În centrul disputei se află programul federal Systematic Alien Verification for Entitlements, cunoscut sub acronimul SAVE. Creat în 1986, acesta era utilizat inițial de autoritățile federale, statale și locale pentru verificarea cetățeniei sau statutului de imigrare al persoanelor care solicitau anumite beneficii publice.

În martie 2025, Trump a semnat un ordin executiv prin care Departamentul pentru Securitate Internă a fost însărcinat să dezvolte mecanisme prin care statele și autoritățile locale să poată verifica cetățenia alegătorilor și a persoanelor care solicită înscrierea pe liste.

Două luni mai târziu, Departamentul pentru Securitate Internă a lansat o versiune modificată a SAVE. Sistemul a început să includă verificări în bazele de date ale Social Security Administration și a permis efectuarea unor căutări în masă, pentru grupuri de persoane, nu doar verificări individuale.

Administrația Trump susține că noul mecanism este necesar pentru a identifica persoanele care nu sunt cetățeni americani și care s-ar fi înscris ilegal pe listele electorale.

Criticii sistemului avertizează însă că informațiile federale pot conține erori sau date incomplete, ceea ce ar putea conduce la identificarea greșită a unor cetățeni americani drept persoane neeligibile pentru vot. Reuters notează că nu există dovezi privind existența unui fenomen de amploare al votului ilegal al non-cetățenilor în alegerile americane.

Utilizarea SAVE de către state rămâne voluntară, iar hotărârea Curții Supreme nu le obligă să adopte sistemul.

Curtea avertizează asupra limitelor înaintea alegerilor din noiembrie

Majoritatea Curții Supreme a apreciat că hotărârea instanței inferioare împiedica guvernul federal să ofere statelor instrumente pentru administrarea listelor electorale.

În același timp, judecătorii au subliniat că legislația federală limitează posibilitatea statelor de a efectua eliminări sistematice de pe listele electorale în ultimele 90 de zile înaintea unui scrutin federal. Din acest motiv, efectul deciziei asupra alegerilor din noiembrie ar putea fi redus.

Cei trei judecători liberali ai Curții s-au opus hotărârii. Judecătoarea Ketanji Brown Jackson a avertizat asupra riscului ca anumitor cetățeni americani, inclusiv persoane naturalizate recent, să le fie anulată înscrierea sau să li se solicite dovezi suplimentare privind cetățenia înainte de a putea vota.

Ea a apreciat totuși că impactul imediat va fi probabil limitat, deoarece statele se află deja în perioada în care legea restrânge revizuirile ample ale listelor electorale.

Administrația Trump a salutat decizia. Oficialii federali susțin că sistemul oferă statelor un instrument suplimentar pentru verificarea eligibilității alegătorilor și prevenirea votului ilegal.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Siegfried Mureșan.
1
Asociaţia Italienilor din România a cerut în instanţă anularea decretului prin care...
TIMISOARA - BILANT 2 ANI DOMINIC FRITZ - 2 NOI 2022
2
Comisia de la Veneția, întrebată despre legalitatea amendamentului care l-a lăsat pe...
radu miruta
3
Reacția lui Radu Miruță, după ce a stat o oră în trafic pe Valea Oltului: „Patru oameni...
oameni mulți pe o stradă din Europa
4
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Unul dintre partide...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
5
„Sorin Grindeanu, viitorul prim-ministru al României”. Liderul PSD și-a făcut intrarea în...
Gabi Tamaș a văzut interviul lui Ianis Hagi și a folosit cuvinte greu de digerat
Digi Sport
Gabi Tamaș a văzut interviul lui Ianis Hagi și a folosit cuvinte greu de digerat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
kirk dezbate
Un nou raport arată că la Universitatea din Utah, unde a fost asasinat Charlie Kirk, erau deficiențe de securitate
Nave în Strâmtoarea Ormuz.
Iranul aşteaptă o reacţie din partea SUA la planul de redeschidere a Strâmtorii Ormuz. Trump dă replica pe Truth Social
"The Harder They Fall" World Premiere - 65th BFI London Film Festival
Femeia care l-a acuzat de viol pe rapperul american Jay-Z recunoaște că a mințit
Aleksandr Kynev bun
Expert electoral rus, arestat la Moscova după ce a analizat alegerile câștigate de partidul lui Putin. Este acuzat de trafic de droguri
mojtaba khamenei
Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, este în viață, insistă președintele iranian
Recomandările redacţiei
INSTANT_DECLA_SIEGFRIED_MURESAN_010_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Siegfried Mureșan depune la Parlament programul de guvernare şi lista...
Elena Lasconi și Nicușor Dan.
Elena Lasconi, despre „naționalismul sănătos” al lui Nicușor Dan...
Cârtița rusă, reținută de SBU. Foto SBU
Ucraina: o „cârtiță” rusă infiltrată printre operatorii de drone...
v putin
Ultimul pretext al lui Putin pentru a nu opri războiul împotriva...
Ultimele știri
Boţii OpenAI au intrat neautorizat pe site-urile mai multor agenţii guvernamentale din SUA. „Nu e o utilizare adecvată a acestor date”
Arabia Saudită a interceptat drone şi o rachetă balistică lansate de rebelii Houthi spre Riad
O țintă aeriană a fost detectată în apropierea graniței României. Avioane F-18, ridicate de la sol
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o etapă excepțională pe 26 septembrie 2026. Trigonul Soare-Pluto aduce schimbări majore...
Cancan
De ce ar fi fost dezbrăcată Valentina înainte de a fi băgată în valiză. Cum explică un specialist gestul lui...
Fanatik.ro
Momentele lui Hagi și întrebările a milioane de români după misiunea ratată din Suedia. "Regele" are deja o...
editiadedimineata.ro
Instanța obligă Casa Albă să redea accesul jurnaliștilor. Presa, refuzată la dineul cu Xi
Fanatik.ro
David Popovici: venituri de peste 400.000 de euro din medalii și sponsorizări, cine îi gestionează averea
Adevărul
Cât costă cea mai ieftină casă din București. Are doar 17 metri pătrați, dar poate fi transformată într-o...
Playtech
Șoferii vor fi opriți pe anumite drumuri din România în această toamnă. De ce îi oprește Poliția și ce vor fi...
Digi FM
Nicușor Dan nu știa că sărutul cu Mirabela Grădinaru va ajunge pe TikTok: "Nu am dat aprobare pe așa ceva"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
De neînțeles! Gesturile făcute de Dennis Man în fața suporterilor români, după ce a marcat contra Suediei
Pro FM
Otilia Bilionera a înflorit după ce s-a căsătorit. Arată superb în costum de baie și radiază lângă soțul ei...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
George Clooney, devastat după moartea lui Presley Gerber. Actorul îl considera ca un al doilea fiu
Adevarul
Lacul care dispărea complet și apoi reapărea. Explicația unui fenomen care i-a uimit pe localnicii unui sat...
Newsweek
Pensionar cu pensie de 6.600 de lei deși s-a pensionat la doar 59 ani. Câte puncte de stabilitate a avut?
Digi FM
S-a prăbușit în lacrimi pe scenă. Cine este Nene Royal, adolescenta din Thailanda care a câștigat „America’s...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creier în secunda în care "adormim" sub anestezie generală. Misterul pe care oamenii de...
Digi Animal World
Îți plimbi câinele pe lângă lacuri? Pericolul mortal pe care nu trebuie să-l ignori: „Poate fi fatal în...
Film Now
Fiul lui Goldie Hawn, confesiuni despre presiunea de a crește într-o familie celebră: „Mă lupt cu...
UTV
Adela Popescu și Radu Vâlcan au întors toate privirile la premiera filmului „3 zile în septembrie”. Cei doi...