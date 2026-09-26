Curtea Supremă din SUA permite Administrației să verifice cetățenia alegătorilor printr-o bază federală de date

Curtea Supremă a Statelor Unite a permis temporar Administrației președintelui Donald Trump să folosească versiunea extinsă a unei baze federale de date pentru verificarea cetățeniei persoanelor înscrise pe listele electorale, relatează Reuters. Decizia, adoptată vineri de majoritatea conservatoare a instanței, intervine cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie, însă impactul său imediat ar putea fi limitat.

Hotărârea Curții Supreme suspendă, pentru moment, o decizie a unei instanțe inferioare care blocase utilizarea sistemului modificat, invocând riscuri pentru viața privată și posibilitatea ca alegători eligibili să fie eliminați în mod eronat de pe liste, transmite Reuters.

Instanța supremă nu s-a pronunțat asupra fondului litigiului, ceea ce înseamnă că legalitatea definitivă a sistemului urmează să fie stabilită ulterior.

În centrul disputei se află programul federal Systematic Alien Verification for Entitlements, cunoscut sub acronimul SAVE. Creat în 1986, acesta era utilizat inițial de autoritățile federale, statale și locale pentru verificarea cetățeniei sau statutului de imigrare al persoanelor care solicitau anumite beneficii publice.

În martie 2025, Trump a semnat un ordin executiv prin care Departamentul pentru Securitate Internă a fost însărcinat să dezvolte mecanisme prin care statele și autoritățile locale să poată verifica cetățenia alegătorilor și a persoanelor care solicită înscrierea pe liste.

Două luni mai târziu, Departamentul pentru Securitate Internă a lansat o versiune modificată a SAVE. Sistemul a început să includă verificări în bazele de date ale Social Security Administration și a permis efectuarea unor căutări în masă, pentru grupuri de persoane, nu doar verificări individuale.

Administrația Trump susține că noul mecanism este necesar pentru a identifica persoanele care nu sunt cetățeni americani și care s-ar fi înscris ilegal pe listele electorale.

Criticii sistemului avertizează însă că informațiile federale pot conține erori sau date incomplete, ceea ce ar putea conduce la identificarea greșită a unor cetățeni americani drept persoane neeligibile pentru vot. Reuters notează că nu există dovezi privind existența unui fenomen de amploare al votului ilegal al non-cetățenilor în alegerile americane.

Utilizarea SAVE de către state rămâne voluntară, iar hotărârea Curții Supreme nu le obligă să adopte sistemul.

Curtea avertizează asupra limitelor înaintea alegerilor din noiembrie

Majoritatea Curții Supreme a apreciat că hotărârea instanței inferioare împiedica guvernul federal să ofere statelor instrumente pentru administrarea listelor electorale.

În același timp, judecătorii au subliniat că legislația federală limitează posibilitatea statelor de a efectua eliminări sistematice de pe listele electorale în ultimele 90 de zile înaintea unui scrutin federal. Din acest motiv, efectul deciziei asupra alegerilor din noiembrie ar putea fi redus.

Cei trei judecători liberali ai Curții s-au opus hotărârii. Judecătoarea Ketanji Brown Jackson a avertizat asupra riscului ca anumitor cetățeni americani, inclusiv persoane naturalizate recent, să le fie anulată înscrierea sau să li se solicite dovezi suplimentare privind cetățenia înainte de a putea vota. Ea a apreciat totuși că impactul imediat va fi probabil limitat, deoarece statele se află deja în perioada în care legea restrânge revizuirile ample ale listelor electorale. Administrația Trump a salutat decizia. Oficialii federali susțin că sistemul oferă statelor un instrument suplimentar pentru verificarea eligibilității alegătorilor și prevenirea votului ilegal.

Editor : M.C