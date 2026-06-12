Curtea Supremă SUA a împiedicat execuţia unui deținut prin inhalare de azot. Procedura este considerată „inumană”

Curtea Supremă a SUA a acordat joi o suspendare de urgenţă a execuţiei prin inhalare de azot a unui bărbat în statul Alabama, după ce o instanţă inferioară a decis că metoda este probabil neconstituţională.

Jeffery Lee, în vârstă de 49 de ani, urma să fie executat prin inhalare de azot pentru uciderea a două persoane în timpul unui jaf din 1998. Metoda implică difuzarea azotului în stare gazoasă printr-o mască purtată de condamnat, provocându-i sufocarea, relatează AFP, citată de Agerpres.

O instanţă federală s-a pronunţat marţi împotriva utilizării azotului, o decizie atacată de statul Alabama la Curtea Supremă.

„Cererea de suspendare sau anulare (...) depusă la Curte este respinsă”, a transmis Curtea Supremă într-o hotărâre nesemnată emisă joi seara. Nu se oferă niciun motiv, ceea ce este obişnuit pentru deciziile luate în caz de urgenţă.

Inhalarea de azot ca metodă de execuţie este condamnată de experţii ONU ca fiind crudă şi inumană.

Cinci deţinuţi au fost ucişi în acest mod anul trecut în Statele Unite, din cele 47 de execuţii înregistrate în ţară.

Alabama a efectuat cinci execuţii în 2025, la fel ca şi Carolina de Sud şi Texas. Florida a înregistrat cel mai mare număr, cu 19 execuţii.

Cea mai utilizată metodă este injecţia letală, care a fost folosită în 39 de execuţii anul trecut.

Pedeapsa cu moartea a fost abolită în 23 din cele 50 de state americane. În alte trei, este în vigoare un moratoriu.

Preşedintele Donald Trump este un susţinător ferm al pedepsei capitale, pledând pentru utilizarea acesteia pe scară largă pentru „cele mai grave infracţiuni".

Editor : M.B.