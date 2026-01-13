Cutremur cu magnitudinea 4,6 în nordul Italiei. Panică printre localnici, școli evacuate și trafic feroviar suspendat

Un cutremur cu magnitudinea de 4,6 s-a produs în Italia, în zona orașului Bologna, localnicii fiind surprinși de seism și ieșind speriați pe străzi. Mai multe școli au fost evacuate preventiv, iar circulația trenurilor a fost suspendată temporar pe mai multe rute din regiune.

Potrivit relatărilor localnicilor, mișcarea seismică a fost resimțită puternic, în special la etajele superioare ale clădirilor. Oamenii spun că s-au simțit dezechilibrați în propriile locuințe și că au văzut cum vesela și paharele s-au mișcat pe rafturi. Sute de persoane au ieșit în stradă.

Prima undă a cutremurului a avut magnitudinea de 4,6 pe scara Richter, conform informațiilor anunțate inițial. La doar câteva minute distanță s-a produs și o replică, cu o magnitudine apropiată, de aproximativ 4 pe scara Richter.

În urma seismului, autoritățile au decis evacuarea mai multor școli din zonă. Copiii au fost scoși în curțile unităților de învățământ sau pe stradă, unde au așteptat până când situația s-a stabilizat.

Circulația feroviară a fost suspendată temporar pe rutele dintre Bologna, Rimini, Ravenna și Ferrara, trenurile necirculând timp de câteva ore.

Pompierii au fost mobilizați pe străzile orașului și desfășoară verificări pentru a stabili dacă ornamentele clădirilor istorice au fost afectate de cutremur și dacă există riscul ca acestea să se desprindă.

